Wawrinka disputera l'Open d'Australie ++ Devils battus

Newcastle: Schär espéré avant la fin de la saison Newcastle espère que Fabian Schär rejouera avant la fin de la saison Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Newcastle espère que Fabian Schär pourra rejouer avant la fin de la saison. Le manager Eddie Howe l'a déclaré en conférence de presse avant le match de FA Cup contre Bournemouth.

Schär (34 ans) s'est blessé à une cheville mercredi en Premier League contre Leeds. "Ce n'est pas trop grave, ou plutôt pas aussi grave qu'initialement craint. Il y a une blessure, mais pas de fracture. On pense que le ligament est touché. Il va consulter un spécialiste ces prochains jours afin d'avoir des réponses définitives", a dit Eddie Howe.

"Pour le moment, nous sommes confiants sur le fait que Fabian pourra rejouer avant la fin de la saison", a-t-il encore ajouté. Ancien international suisse (86 sélections, 8 buts), Schär évolue à Newcastle depuis l'été 2018. Formé à Wil, il a ensuite joué à Bâle, Hoffenheim et Deportivo La Corogne avant de rejoindre les Magpies pour qui il a inscrit 22 buts en 239 apparitions.



Manchester City engage Antoine Semenyo Antoine Semenyo a signé avec Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City renforce son secteur offensif. Le club a en effet engagé l'attaquant ghanéen Antoine Semenyo (26 ans), qui évoluait à Bournemouth.

Le montant du transfert est de 65 millions de livres (environ 69,7 millions de francs). Semenyo a signé un contrat allant jusqu'en 2031 avec les Citizens, chez qui il portera le maillot numéro 42.

Cette saison, l'international ghanéen a marqué 10 buts avec Bournemouth, où il évoluait depuis janvier 2023. Au total, il a inscrit 32 buts en 110 apparitions avec les Cherries.



NHL: nouvelle défaite des New Jersey Devils Nico Hischier et les New Jersey Devils traversent une phase difficile Image: KEYSTONE/AP/Tyler Tate Les New Jersey Devils n'ont pas redressé le tir en NHL. Deux jours après une claque historique - 9-0 contre les New York Islanders - ils ont été battus 4-1 sur la glace des Pittsburgh Penguins.

Les trois Suisses des Devils - Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler - sont restés muets. La franchise accuse un retard de quatre points sur les places qualificatives pour les play-off après 44 des 82 matches de saison régulière.

Nino Niederreiter et les Winnipeg Jets vont encore plus mal, avec 15 victoires seulement en 42 rencontres et la dernière place de la Conférence ouest. Jeudi, les Jets ont été battus 4-3 chez eux par les Edmonton Oilers. Ceux-ci ont inscrit le but de la victoire alors que Niederreiter se trouvait sur le banc des pénalités.

Entré en cours de jeu après la blessure de Carter Hart, Akira Schmid a retenu 21 des 23 tirs qui lui ont été adressés. Il a ainsi contribué au succès 5-3 des Vegas Golden Knights contre les Columbus Blue Jackets.



Stan Wawrinka disputera l'Open d'Australie pour la 20e fois Un dernier Open d'Australie pour Wawrinka Image: KEYSTONE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT Stan Wawrinka disputera un dernier Open d'Australie cette année. Le Vaudois a reçu une invitation pour le premier Grand Chelem de la saison 2026.

C'est à Melbourne en 2014 que Wawrinka avait remporté le premier tournoi majeur de sa carrière. Cette année-là, il avait figuré au 3e rang de la hiérarchie mondiale.

Stan Wawrinka (40 ans) occupe actuellement la 156e place du classement ATP. Il sera en lice pour la 20e fois à l'Open d'Australie, où il a aussi atteint deux autres fois le dernier carré.

"Participer encore une fois à l'Open d'Australie au début de ma dernière saison sur le Tour signifie énormément pour moi", a réagi le Vaudois.



Marchon libère Fribourg, Genève s'en sort en prolongation Leonardo Genoni a réalisé quelques miracles Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Un tir au but de Nathan Marchon a permis à Fribourg de battre Zoug 3-2 lors de la soirée de National League. Genève a lui écarté Lugano 2-1 ap.

Fribourg gagne mais continue de cultiver une certaine inconstance. Alors que les Dragons pouvaient prendre quelque distance par rapport à leurs poursuivants, les joueurs de Roger Rönnberg ont dû attendre la fin d'une interminable séance de tirs au but pour venir à bout de Zoug qui n'a pas vraiment commencé 2026 de la meilleure des manières.

Les hommes de Michael Liniger ont trouvé quelques réponses à leurs maux, même s'ils ont subi leur quatrième défaite consécutive. Ils ont ouvert le score à la 16e par Riva, puis ont doublé la mise à la 29e sur un tir aussi puissant que précis de Kubalik en power-play.

Les Fribourgeois ont mis un peu de temps à se réveiller. Et leur salut est venu de leurs jeunes attaquants. A la 36e, c'est Jan Dorthe qui a réduit l'écart. Et à la 56e, c'est Yannik Boppart qui a fait chavirer la patinoire en égalisant et en inscrivant son deuxième but en autant de matches de National League.

Il a fallu ensuite 22 tireurs de penalties pour décider du vainqueur et c'est Nathan Marchon qui a enfin pu déjouer Genoni et amener ce deuxième point à Gottéron qui compte trois points d'avance sur Lausanne et quatre sur Genève.

Rutta presque au buzzer Aux Vernets, Genève a dû attendre la 65e pour lever les bras. Ou plutôt pour déployer ses ailes comme l'a si bien fait Jan Rutta après avoir offert le deuxième point à ses couleurs d'un tir qui a trompé van Pottelberghe après un mauvais changement de ligne côté luganais.

Les Tessinois, vainqueurs 5-2 de Lausanne la veille, repartent avec un bon point compte tenu des circonstances et de la fatigue. Sans l'égalisation de Saarijärvi à la 53e, le 0-1 d'Alatalo de la 21e aurait peut-être suffi. Surtout que les Luganais ont été actifs au cours du tiers médian avec 15 tirs sur Charlin. Sauf que le GSHC avait envie d'enchaîner une cinquième victoire de suite et Rutta a pu clore les débats à seize secondes des tirs au but.

Dans le troisième et dernier match de la soirée, Rapperswil a pris le meilleur sur Langnau 2-1.



Le FC Strasbourg recrute Ana-Maria Crnogorcevic Un nouveau chapitre va s'ouvrir en Alsace pour Ana-Maria Crnogorcevic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Ana-Maria Crnogorcevic (35 ans) revient en Europe après un passage aux Etats-Unis avec Seattle Reign. L'internationale suisse a signé un contrat allant jusqu'en 2027 avec le FC Strasbourg.

Le club alsacien évolue depuis 2024 dans l'élite du football féminin français. Il occupe actuellement le 7e rang du classement. Crnogorcevic va ainsi découvrir un nouveau championnat.

La joueuse formée à Thoune a joué auparavant pour deux clubs différents en Allemagne, en Espagne et aux Etats-Unis. La meilleure buteuse et recordwoman des sélections a connu sa meilleure période entre 2019 et 2023, remportant neuf trophées avec le FC Barcelone dont deux fois la Ligue des champions.



Légère réduction de nombre de tournois obligatoires Jannik Sinner et Carlos Alcaraz: leur calendrier sera légèrement réduit Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'ATP a annoncé une réduction du nombre de tournois obligatoires pour les meilleurs joueurs du circuit masculin. Ceux-ci se plaignent régulièrement d'un calendrier qu'ils jugent surchargé.

A compter de la saison 2026, les trente premiers joueurs du classement ATP à l'issue de la saison 2025 seront tenus de disputer au minimum quatre tournois de la catégorie ATP 500, contre cinq jusqu'à présent, a indiqué l'instance dans un communiqué de presse.

En outre, les participants à un Masters 1000 ou un ATP 500 qui déclareraient forfait en cours de tournoi "en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant" ne se verront plus retirer les points acquis jusque-là dans le tournoi.

La participation aux Masters 1000 (les tournois les plus importants du circuit masculin après les quatre du Grand Chelem) et au Masters de Turin, qui réunit en fin de saison les huit meilleurs joueurs de la saison écoulée, reste en revanche obligatoire pour les meilleurs mondiaux.

Sur l'ensemble de la saison, le classement ATP des meilleurs joueurs mondiaux prendra donc en compte les résultats enregistrés dans 18 tournois, contre 19 jusqu'à présent. L'instance qui gère le circuit masculin entend ainsi introduire de la "flexibilité dans le calendrier" des stars du circuit, qui ont publiquement dénoncé en 2025 les cadences actuelles du tennis mondial tout en disputant pour certains de lucratives exhibitions en parallèle du circuit ATP.



Super League: Thoune sans Ibayi et Reichmuth Christopher Ibayi va manquer quelques semaines Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Thoune sera momentanément privé de ses deux meilleurs buteurs, Chrisopher Ibayi et Nils Reichmuth. Tous deux sont blessés, a indiqué le club bernois leader de Super League.

Ils ne seront pas à disposition pour la reprise du championnat, le 18 janvier à Zurich contre Grasshopper. Ibayi sera absent trois semaines en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été précisée. Le Congolais, avec 9 buts, occupe le 3e rang du classement des buteurs.

Pour sa part, Reichmuth s'est soumis peu avant Noël à une opération à une main prévue depuis longtemps. Il sera de retour sur les pelouses en février.



NHL: Kevin Fiala s'illustre, mais perd Kevin Fiala dispute une belle saison en NHL Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Kevin Fiala s'est illustré en NHL, mais cela n'a pas empêché son équipe des Los Angeles Kings de s'incliner 4-3 ap à domicile contre les San Jose Sharks. Fiala a marqué un but et donné un assist.

L'attaquant suisse a égalisé à 2-2, signant sa 16e réussite de la saison. Il avait auparavant été crédité d'une passe décisive sur le premier but des Kings. Avec un total de 31 points, il est le deuxième meilleur compteur de sa franchise et reste sur cinq rencontres durant lesquelles il a inscrit au moins un point.



Gerd Zenhäusern: "A un moment donné, nous devrions y arriver" Le désir de remporter un premier titre de champion de Suisse est immense à Fribourg-Gottéron. Pour y parvenir, le directeur sportif Gerd Zenhäusern mise sur le réalisme et une stratégie claire.

"La pression est grande de la part des sponsors et du conseil d'administration. Mais cela fait partie du jeu. Nous devons faire avec", a expliqué le directeur sportif de Fribourg, Gerd Zenhäusern, lors d'un entretien avec Keystone-ATS.

Les déclarations de l'homme de 53 ans illustrent les énormes attentes de Gottéron, qui ont encore augmenté avec l'engagement de l'entraîneur star Roger Rönnberg cette saison. Le Suédois a remporté quatre fois la Champions League et deux fois le championnat suédois avec Frölunda Göteborg. Il doit maintenant aussi mener Fribourg au succès.

Le messie Rönnberg Le rêve d'un titre ne date pas d'hier chez les Dragons. Autrefois, même les stars russes Slava Bykov et Andreï Khomutov n'ont pas réussi à le décrocher avec Gottéron entre 1990 à 1998. Durant cette période, Fribourg a atteint trois fois de suite la finale de 1992 à 1994, mais toutes ont été perdues: la première contre Berne dans un cinquième match décisif (4-1), puis deux défaites contre Kloten. En 2013, Gottéron s'est hissé pour la dernière fois en finale, mais a dû à nouveau s'incliner contre Berne.

Les fans voient un véritable messie en Rönnberg, qui a signé pour trois ans. Pour eux, il est clair que le premier titre de champion est possible sous la direction du technicien âgé de 54 ans. Mais qu'est-ce qui le caractérise ? "C'est un vrai leader, il a ses idées, mais il les développe avec l'équipe", répond Zenhäusern. "Il communique beaucoup avec les joueurs, il les implique. Je crois que sa grande force est qu'il peut emmener l'équipe avec lui."

Stratégie de rajeunissement Avec le défenseur Ludvig Johnson (19 ans) et l'attaquant Attilio Biasca (22 ans), tous deux en provenance de Zoug, deux jeunes joueurs prometteurs ont été engagés.

"C'était un peu risqué, mais il fallait bien commencer le projet quelque part. L'important avec les jeunes joueurs, c'est de leur donner confiance. Nous ne leur racontons pas de contes de fées, nous avons une idée claire du rôle qui leur sera attribué". Biasca s'est vraiment épanoui à Gottéron, alors que Johnson est également utilisé en power play.

De tels exemples les aident à attirer d'autres talents, explique Zehnhäusern. Ainsi, l'équipe sera renforcée la saison prochaine par deux autres attaquants courtisés: Jamiro Reber (19 ans) et Jonas Taibel (21 ans). Reber joue actuellement pour HV71 dans la ligue suédoise, Taibel pour les Rapperswil-Jona Lakers.

La renommée de Rönnberg, qui a propulsé de nombreux joueurs en NHL, joue aussi un rôle évident. "Nous continuons à essayer de faire venir de tels joueurs", dit Zenhäusern. Mais il faut aussi une certaine expérience dans l'équipe, l'équilibre doit être bon. "Car quand on arrive en play-off, c'est un tout nouveau championnat."

Des chiffres pour mieux se situer Quand on pense au hockey sur glace en Suède, on pense inévitablement à un jeu structuré. Mais l'approche sous Rönnberg est différente: "Nous nous éloignons maintenant davantage des structures et des systèmes, nous misons davantage sur l'intuition et les principes", explique Zenhäusern. Bien sûr, il faut une certaine structure en défense, "mais quand il s'agit d'aller de l'avant, nous essayons d'être très ouverts. De mon point de vue, c'est important."

Pour faire évoluer l'équipe le mieux possible, on mise aussi sur l'intelligence artificielle. "Nous sommes très concentrés sur les chiffres et les analyses pour pouvoir tout classer correctement, nous allons jusqu'au moindre détail", assure Zenhäusern.

La direction prise est la bonne Jusqu'à présent, la direction est la bonne, l'équipe est clairement en route pour les play-off, mais pour Zenhäusern, il y a encore du travail à faire. "Si nous regardons les meilleures équipes sur le papier, nous ne sommes pas encore prêts du point de vue de la qualité de l'effectif. Mais nous sommes convaincus qu'avec un bon travail et de jeunes joueurs volontaires qui ont du potentiel, nous pouvons réduire l'écart."

Et Zenhäusern de conclure: "Cela prend toutefois du temps. D'un point de vue réaliste, nous ne sommes pas encore un prétendant au titre, mais nous pouvons rivaliser avec les meilleurs. Notre objectif est de mettre sur pied une équipe qui, année après année, a de bonnes chances de se retrouver en haut de l'affiche. Et à un moment donné, nous devrions y arriver. Mais nous devons prendre les choses étape par étape et ne pas simplement essayer d'acheter le titre. Car si ça ne marche pas, alors quoi ?"



Blessé, Fabian Schär sort sur une civière Fabian Schär est sorti sur une civière face à Leeds Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Fabian Schär est au repos forcé pour plusieurs mois sans doute. Le défenseur saint-gallois de Newcastle est sorti sur une civière mercredi en Premier League face à Leeds United.

Schär (34 ans) s'est blessé, probablement grièvement à une cheville ou à un genou, sur un choc avec un adversaire. Soigné durant plusieurs minutes sur le terrain, l'ancien international a été évacué en larmes à la 76e minute d'une rencontre que Newcastle a remportée 4-3 grâce à un but marqué à la... 102e minute.



Grand beau pour l'Inter, coup de froid pour Naples Lautaro Martinez (à gauche) et l'Inter ont battu Parme mercredi Image: KEYSTONE/EPA/Lorenzo Cattani L'Inter Milan a enchaîné mercredi à Parme (2-0) une sixième victoire de suite en Serie A.

Les Nerazzurri relèguent ainsi à quatre longueurs le champion en titre Naples, neutralisé à domicile (2-2) par le mal classé Vérone.

Dans le brouillard de Parme, l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji n'a pas ébloui ses tifosi par la qualité de son jeu. Mais le finaliste de la dernière Ligue des champions a assuré l'essentiel, et Cristian Chivu a pu faire tourner son effectif qui va disputer huit matches en janvier !

Federico Dimarco a ouvert la marque (42e) en glissant le ballon dans le but parmesan malgré un angle improbable, puis Marcus Thuram a doublé la mise dans le temps additionnel (98e). L'Inter prend donc quatre longueurs d'avance sur Naples, qui a frôlé la catastrophe mercredi en étant mené 2-0 par Vérone, et sur l'AC Milan qui affronte le Genoa jeudi.



Le Barça détruit l'Athletic Bilbao et va en finale Raphinha a signé un doublé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/STR Porté par un doublé du Brésilien Raphinha, le FC Barcelone a humilié l'Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite.

Les Catalans défendront leur titre dimanche face au Real Madrid ou à l'Atlético.

Le Barça n'a même pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe basque qui n'en finit plus de décevoir cette saison. Les hommes d'Hansi Flick, qui avaient lancé leur conquête d'un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) la saison passée en remportant ce trophée, tenteront de le soulever une 16e fois dimanche, à Jeddah.

Les champions d'Espagne en titre, sans leur prodige Lamine Yamal, ménagé au coup d'envoi avant d'entrer en jeu à la 72e minute, ont mis un bon quart d'heure à se mettre en route. Ils ont même attendu une vingtaine de minutes à se procurer une première occasion, Ferran Torres lançant la démonstration offensive à la 22e.



Lausanne subit la loi de Lugano La joie des Luganais, qui ont battu le LHC à Lausanne mercredi Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Lausanne a subi la loi de Lugano mercredi en National League. Les hommes de Geoff Ward se sont inclinés 5-2 face aux Tessinois, qui ont décroché un quatrième succès dans leurs cinq dernières sorties.

Pour le LHC, les temps sont en revanche plus difficiles avec quatre défaites concédées dans leurs cinq derniers matches. Les Vaudois ont pourtant ouvert la marque devant leur public mercredi sur une réussite de Sami Niku (25e). Mais cet avantage fut de courte durée.

Kevin Pasche, qui avait été sauvé deux fois par ses montants au premier tiers, a capitulé une première fois à la 27e. Le dernier rempart du LHC n'a rien pu faire sur le tir de Santeri Alatalo, dévié par une crosse lausannoise.

Lausanne a ensuite payé son indiscipline, Lugano forçant la décision en marquant deux fois en supériorité numérique grâce à Zach Sanford (38e, 2-1) et à Dario Simion (47e, 3-1). A noter que c'est le nouveau venu Ryan Spooner, enrôlé la veille, qui "chauffait" le banc des pénalités côté lausannois sur le 2-1.

Le LHC a inscrit le but de l'espoir à 8'00 de la fin, Austin Czarnik trouvant la faille d'un superbe tir du poignet en "power play". Mais Lugano a assuré le coup en marquant deux fois à la 58e, le 5-2 tombant dans une cage vide. Les "bianconeri" grimpent ainsi au 4e rang du classement, à trois longueurs du LHC.

