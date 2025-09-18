Werro en demi-finale ++ Borg raconte son addiction à la cocaïne

Sydney McLaughlin-Levrone sacrée sur 400 m, sous les 48 secondes Sydney McLaughlin-Levrone a réussi un chrono stratosphérique sous la pluie de Tokyo. Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko L'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone a été sacrée championne du monde du 400 m jeudi à Tokyo en 47''78. Cela faisait 40 ans qu'une femme n'avait pas couru sous les 48 secondes.

Déjà double championne olympique (2021, 2024), championne du monde (2022) et détentrice du record du monde du 400 m haies (50''37), McLaughlin-Levrone étend sa domination sur le tour de piste en se rapprochant à moins de deux dixièmes du vieux et sulfureux record du monde de la discipline (47''60), détenu depuis 40 ans par l'Allemande Marita Koch, qui courait pour la RDA en pleine guerre froide.

Depuis ce record fou entouré de suspicions de dopage, aucune femme n'avait couru sous les 48 secondes au 400 m jusqu'à jeudi soir, où McLaughlin-Levrone a emmené avec elle la championne olympique dominicaine Marileidy Paulino (47''98).

Kebinatshipi en or Le Botswanais Busang Collen Kebinatshipi a remporté le 400 m masculin en 43''53, améliorant au passage la meilleure performance mondiale de la saison qu'il avait lui-même établie. En tête après le dernier virage, le Botswanais de 21 ans a fini fort, devançant le Trinidadien Jereem Richards (43''72) et son compatriote Bayapo Ndori (44''20).

En l'absence de l'Américain Quincy Hall, champion olympique, et du Britannique Matthew Hudson-Smith (vice-champion du monde et olympique), sorti en demi-finale, Kebinatshipi était le grand favori de cette finale, après avoir déjà explosé son record personnel en demi-finale.

Lyles frappe fort Champion du monde en titre sur 200 m, Noah Lyles a impressionné lors des demi-finales en coupant la ligne en 19''51, à la veille de la grande finale vendredi. Parti pour une fois comme un boulet de canon, Lyles a été largement en tête toute la course et envoie un signal fort avant la finale.

"Je me suis surpris, surtout que j'ai un peu ralenti dans les derniers mètres. Le message aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas me battre. En finale je vais aller à fond. Ne la manquez pas, ça va être magique !", a annoncé Lyles.

Le champion olympique du 100 m, 3e de la ligne droite dimanche, y retrouvera notamment le champion olympique Letsile Tebogo. Le Botswanais s'est lui aussi qualifié sans problème en terminant deuxième (19''95) de sa demie remportée par le Jamaïcain Bryan Levell (19''78).

Jefferson-Wooden en pole Chez les femmes, l'Américaine Melissa Jefferson-Wooden, déjà sacrée sur 100 m dimanche, a logiquement remporté sa demi-finale du demi-tour de piste. Elle a pris rendez-vous pour réaliser le doublé.

La sprinteuse de 24 ans a relâché son effort à une vingtaine de mètres de l'arrivée, coupant la ligne en 22''00. "MJW" est la grande favorite en l'absence de la championne olympique Gabby Thomas et avec le forfait de la meilleure performeuse mondiale de l'année Julien Alfred.

Le Trinidadien Keshorn Walcott, champion olympique à Londres en 2012, a quant à lui remporté le concours du lancer du javelot avec un jet mesuré à 88m16. Enfin, la médaille d'or du triple saut féminin est revenue à la Cubaine Leyanis Pérez Hernandez (14m94).



Mondiaux de Tokyo: Audrey Werro tient son rang Audrey Werro a parfaitement géré sa série du 800 m Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Audrey Werro a tenu son rang dans les séries du 800 m. La Fribourgeoise, qui a mené la plupart du temps, a remporté sa course en 1'58''43 et s'est ainsi qualifiée aisément pour les demi-finales.

Elle a signé le troisième chrono de toutes les concurrentes. Avec sa forme actuelle, la jeune recordwoman de Suisse, âgée de 21 ans, peut vraiment nourrir de grandes ambitions dans la capitale nippone.

L'autre Fribourgeoise, Veronica Vancardo, n'a quant à elle pas passé le cap. Elle a pris la quatrième place de sa course en 2'01''13, à deux secondes de son record, ce qui s'est avéré insuffisant pour être repêchée au temps. La Valaisanne Lore Hoffmann a aussi échoué en se classant sixième de sa série en 1'59''76.

Pas de finale sur 200 m pour les Suisses Timothé Mumenthaler et William Reais ont nettement manqué une place en finale du 200 m. Le Genevois, champion d'Europe, a terminé septième de sa course dans un temps bien moyen (20''66), loin de son 20''39 de la veille.

Il n'y a pas eu de miracle non plus pour William Reais, septième de sa demi-finale en 20''59 alors qu'il avait couru en 20''38 en séries.



Autobiographie: Björn Borg se livre Björn Borg: des révélations explosives Image: KEYSTONE/AP/Joanna Chan "J'avais honte comme un chien": le Suédois Björn Borg, icône du tennis dans les années 1970, se livre dans une autobiographie sur son addiction passée à la cocaïne et son cancer de la prostate.

Dans ses mémoires, intitulés "Hjärtslag" ("Heartbeats: a memoir", traduction anglaise), l'ancien joueur âgé de 69 ans révèle plusieurs années d'addiction et de lutte contre "ses démons", comme il les nomme. "La première fois que j'ai essayé la cocaïne, j'ai ressenti un coup de fouet aussi fort que ce que le tennis m'avait donné autrefois", écrit-il à propos de sa première prise, au début des années 1980, dans la mythique discothèque new-yorkaise Studio 54.

Ses pires années de dépendance se déroulent à Milan alors qu'il est marié à la chanteuse italienne Loredana Bertè. "Nous (lui et son ex-épouse ) avions de mauvaises fréquentations et (...) la drogue et les pilules (étaient) à portée de main, là, j'étais plongé dans les ténèbres les plus profondes", raconte-t-il.

Honte En 1996, il s'effondre à cause d'une sévère descente de drogue, sur un pont aux Pays-Bas juste avant un match vétéran. Quand il se réveille à l'hôpital, son père se tient devant lui. "Il ne disait rien, c'était tellement embarrassant", se remémore-t-il jeudi dans l'émission Skavlan sur la chaine publique SVT. "J'avais honte comme un chien".

Il révèle également dans son livre avoir eu un cancer de la prostate, découvert en septembre 2023. "Le risque de propagation existe, et c'est quelque chose avec lequel je vais devoir vivre pendant un certain temps, dans l'angoisse de savoir, tous les six mois, si le cancer a été détecté à temps", relate Björn Borg.

A Skavlan, il assure aujourd'hui bien se porter, et faire du sport tous les jours. "Je n'ai pas joué au tennis depuis six ans", admet-il toutefois. Borg a révolutionné le tennis en gagnant cinq fois Wimbledon et six fois Roland-Garros. Il a mis fin à sa carrière à l'âge de 26 ans en 1983.

Dopage Interrogé sur le dopage dans le tennis, il dit "savoir que cela existe chez les juniors". Borg y mentionne Jannik Sinner, no 2 mondial, qui a recommencé à travailler avec son ancien préparateur physique Umberto Ferrara, impliqué dans ses contrôles positifs à un anabolisant qui lui avaient valu une suspension de trois mois du circuit.

"Il a renvoyé l'un de ses entraîneurs, son préparateur physique. Et ensuite, une fois que tout s'est calmé, il a repris ce même préparateur physique, je trouve ça très étrange. Je n'en sais pas plus", lâche-t-il.



Classement FIFA: la Suisse désormais 17e Murat Yakin peut applaudir: la Suisse a gagné deux rangs au classement FIFA Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a gagné deux rangs dans le dernier classement FIFA. La sélection de Murat Yakin occupe désormais la 17e place. Elle a progressé avec ses succès contre le Kosovo et la Slovénie.

Les Suisses ont ainsi dépassé le Sénégal et le Japon pour être la dixième meilleure équipe européenne. Pour la première fois depuis juin 2014, l'Espagne figure en tête de la hiérarchie. L'Argentine, leader depuis avril 2023, recule au troisième rang derrière la France.



Lugano: Renato Steffen manquera deux matches Renato Steffen a quitté la pelouse sur une civière Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Renato Steffen (33 ans) a écopé de deux matches de suspension. L'attaquant de Lugano a été expulsé mercredi contre Lausanne-Sport (1-1) après un choc avec le gardien adverse.

Steffen a ensuite été évacué du terrain sur une civière, mais aucune information quant à une éventuelle blessure n'a été donnée. Le carton rouge lui a été brandi après examen des images par la VAR.



Monaco: Denis Zakaria blessé aux adducteurs Denis Zakaria incertain pour le prochain rassemblement de l' Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER L'AS Monaco devra se passer des services de son capitaine Denis Zakaria durant plusieurs semaines. Le milieu international suisse souffre d'une blessure aux adducteurs.

Des examens complémentaires doivent encore être effectués, a indiqué l'entraîneur Adi Hütter lors de la conférence de presse avant le match contre le Club Bruges en Ligue des champions. "Je pense que Denis va manquer quelques semaines, voire un mois", a dit l'ancien entraîneur des Young Boys.

Zakaria (28 ans) risque donc aussi de ne pas être disponible pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. La sélection de Murat Yakin disputera ses deux prochains match de qualification de la Coupe du monde 2026 les 10 et 13 octobre, en Suède et en Slovénie.



Genève-Servette: se relever après une terrible claque Genève a subi une défaite embarrassante 11-0 en National League mardi soir à Malley contre Lausanne. Un retour à la réalité pas forcément inutile après un début de championnat plutôt réussi.

Alors oui, le score fait tache. Prendre 11 buts dans une rencontre n'arrive pas très souvent. La dernière fois que Genève avait connu pareille débandade, c'était un soir d'octobre 2021 aux Vernets face à Ambri. Les Aigles avaient alors perdu 10-4. Pat Emond, coach à ce moment-là, avait encore tenu un mois avant d'être débarqué.

Entraîneur actuel, signé pour la saison en cours, Yorick Treille ne doit pas se sentir menacé après un tel match. Mais le manque de réaction de ses joueurs après quarante minutes interpelle. Alors que l'on imaginait les Aigles gagner en rugosité pour montrer un autre visage au cours des vingt dernières minutes, ceux-ci ont gardé leurs ailes bien fermées.

Des Aigles? Non, des flamants roses "On fait confiance au staff qui a été mis en place, plaidait le capitaine Noah Rod après la rencontre. Sur ce match, c'est nous, peu importe le système mis en place. On n'a pas respecté le système, pas mis assez de coeur, on prend trois ou quatre goals sur des tirs qu'on peut bloquer et où on fait le flamant rose devant. Tu peux mettre l'entraîneur que tu veux, ça doit venir du coeur et on ne l'a pas eu."

Au sortir d'une performance aussi insuffisante, les mots sont souvent très forts. Les superlatifs fleurissent rapidement. "Je pense que c'est le pire match de notre carrière à toute l'équipe, appuie Noah Rod. C'est inacceptable de se présenter comme ça. On doit se regarder dans le miroir après une telle claque. Si elle ne sert pas, je ne comprends plus rien. On était dégueulasse."

Le numéro 96 des Grenat ne s'est pas caché et n'a cherché aucune excuse: "On s'est dit les choses en face. Quand tu dois monter sur la glace qu'il y a 11-0 et encore dix minutes à jouer, ta fierté en prend un grand coup. C'est vraiment la honte de jouer un match et de perdre 11-0. Ca ne devrait pas arriver et tu t'en souviens. C'est pire que le 10-4 aux Vernets contre Ambri, là tu prends 11-0 dans un derby. Je pense que ce n'est jamais arrivé à quelqu'un de l'équipe."

Treille: "Je n'ai pas les mots" Après un début de saison très correct avec 7 points en trois matches et une défaite à Berne, Genève a eu droit à un retour à la réalité. L'entraîneur Yorick Treille n'a pas tenté d'adoucir la chose: "C'est le club qu'on a laissé tomber dans un match comme ça. Je pense qu'on s'est vu trop beaux. On a bossé fort et on a eu des résultats corrects sur une semaine. Mais sans manquer de respect aux adversaires, c'était le premier gros test de la saison ce soir et on est passé totalement à côté. Jeudi, ça recommence et on va montrer un autre visage."

Jeudi, déjà, avec un autre derby. A domicile cette fois et face à Fribourg. L'occasion d'oublier la mésaventure de mardi en appuyant sur le bouton reset. C'est aussi ça qui fait que les défaites, même très larges, se changent en péripéties lorsque l'on regarde une saison longue de 52 matches.

"On va reprendre ça à tête reposée, expliquait le coach à chaud au terme de la rencontre. On va se parler honnêtement, comme toujours. J'ai envie de dire que c'était insuffisant, mais c'est bien pire. Je n'ai pas les mots, c'est un naufrage collectif. Et quand c'est collectif, c'est le coach qui est le principal coupable. On va se regarder dans le miroir et aller de l'avant en se préparant pour le gros derby de jeudi soir contre Fribourg. Il n'y a rien de mieux pour se remettre dedans. On doit retrouver notre identité. Des fois, une bonne claque dans la gueule ça fait du bien pour se relever!"



Audrey Werro est un "diamant brut" En 2001, André Bucher remportait l'or sur 800 m aux Championnats du monde d'Edmonton, au Canada. Vingt-quatre ans plus tard, Audrey Werro pourrait bien imiter son illustre prédécesseur à Tokyo.

Bucher était devenu le deuxième Suisse à remporter une médaille d'or dans des Mondiaux d'athlétisme après Werner Günthör. Ce Lucernois de 48 ans, père de quatre enfants, vit aujourd'hui dans le canton de Zurich et n'entretient plus que des contacts occasionnels avec le milieu de l'athlétisme suisse. Il a accepté de répondre aux questions de Keystone-ATS avant l'entrée en lice d'Audrey Werro aujourd'hui à 12h58.

André Bucher, comment analysez-vous la façon de courir d'Audrey Werro ?

"Audrey a une tendance naturelle à dicter les courses. Elle est prédestinée à être une coureuse de tête. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas briller dans une course plus tactique. Chacun a ses préférences. Audrey est certainement quelqu'un qui a envie de courir à l'avant."

Certains experts disent qu'elle a parfois du mal à se faire une place dans le peloton avec sa grande taille et sa longue foulée. Partagez-vous cet avis ?

"Elle a pu constater lors de centaines de courses qu'il y a des coureuses plus grandes et plus petites, certaines ayant des longues foulées et d'autres des plus courtes. C'est aussi difficile pour ses adversaires de courir avec quelqu'un comme elle qui a une très longue foulée. Je ne pense pas que cela irrite Audrey. Mais c'est certainement plus facile si la coureuse devant elle suit le même rythme. Je connais cela de mon temps avec les meneurs d'allure: une taille similaire fonctionne mieux."

Davantage de pression Quelle devra être la tactique d'Audrey Werro à Tokyo ?

"Ce serait une erreur de ma part de lui donner des conseils. Elle a déjà montré à maintes reprises ce dont elle est capable en compétition. Avec son nouveau statut, elle va toutefois ressentir davantage de pression. Il sera intéressant de voir comment elle la gère. Mais je ne m'inquiète pas. Au Weltklasse, elle a annoncé son record et est allée au bout de son ambition. C'était du grand spectacle."

Une course tactique en série ou en demi-finale ne la mettrait-elle pas inutilement en danger ?

"Dans les courses tactiques, il y a toujours des impondérables. Le peloton est serré, il y a des bousculades, on peut trébucher, on est bloqué ou on doit faire le tour par l'extérieur. Les courses tactiques comportent bien sûr plus de risques."

Alors pourquoi ne pas simplement courir en tête ?

"En tant que coureuse de tête, on a besoin de plus d'énergie, non pas à cause du manque de vent, mais d'un point de vue mental. En tant que poursuivante, on peut rouler avec, on ne doit s'occuper de rien, juste suivre le rythme. Quand Audrey court devant, elle doit vraiment toujours accélérer. D'un autre côté, être coureuse de tête présente aussi des avantages. La tactique est simple et permet d'imposer sa course à ses concurrentes."

Un "diamant brut" Depuis quand avez-vous Audrey Werro dans votre radar ?

"Tout d'abord, je veux saluer le niveau du 800 m féminin en Suisse. Il est en effet incroyable que des sélections pour les Championnats du monde soient nécessaires en Suisse. Et que les athlètes doivent ensuite courir sous les deux minutes pour y participer. J'ai toutes ces femmes sur mon radar depuis un certain temps déjà et je trouve que c'est une évolution très cool. Et pour répondre à votre question, Audrey m'est apparue très tôt comme un diamant brut."

Qu'entendez-vous par "diamant brut" ?

"J'ai vu Audrey courir quand elle était jeune et je me suis dit: +Elle a encore du potentiel, tout n'est pas encore en place, mais elle est déjà très, très rapide+. Elle a fait beaucoup de progrès au sein de la relève, même si son style n'était pas techniquement propre. Lorsque je l'ai vue au Weltklasse de Zurich, j'ai eu le sentiment qu'elle avait fait un grand pas en avant."



Ligue des champions: menu alléchant ce soir La 1re journée de la Ligue des champions s'achève ce soir avec six nouvelles rencontres. Deux duels s'annoncent particulièrement alléchants: Manchester City - Naples et Newcastle - Barcelone.

Les Citizens de Pep Guardiola, auteurs d'un début mitigé en Premier League (2 succès, 2 défaites), auront fort à faire face aux champions d'Italie. Les joueurs d'Antonio Conte ont en effet remporté leurs trois premiers matches en Serie A.

Cette partie sera aussi marquée par le retour à l'Etihad de Kevin de Bruyne. Le Belge, longtemps le maître à jouer des Mancuniens, évolue dorénavant avec les Napolitains. Nul doute qu'il tiendra à briller face à ses anciens coéquipiers. Comme toujours, Manchester City comptera sur la force de frappe d'Erling Haaland.

Fabian Schär et Newcastle recevront pour leur part le FC Barcelone, l'un des favoris de la compétition. La mission semble difficile pour les Magpies, dont le début de saison n'a pas été exceptionnel (1 victoire, 2 nuls, 1 défaite). L'équipe d'Eddie Howe devra hausser son niveau face aux Catalans et leur impressionnante force offensive.

L'AS Monaco de Philipp Köhn et Denis Zakaria entamera sa campagne par un déplacement en Belgique sur la pelouse du Club Bruges. Le club de la Principauté devra se méfier de l'ancienne équipe d'Ardon Jashari. Eintracht Francfort, où Aurèle Amenda ne constitue pas un premier choix, accueillera pour sa part Galatasaray.

Tombeur du FC Bâle en play-off, le FC Copenhague sera aux prises à domicile avec Bayer Leverkusen. Enfin, Sporting Lisbonne accueillera Kairat Almaty, l'un des petits poucets de la compétition.



Ligue des champions: l'Inter de Sommer et Akanji s'impose Yann Sommer (à droite) et Manuel Akanji (deuxième depuis la droite) ont bien réagi avec l'Inter Milan. Image: KEYSTONE/AP/Patrick Post Après une défaite rocambolesque contre la Juventus (4-3), l'Inter Milan s'est remis à l'endroit en Ligue des champions. Le finaliste sortant s'est imposé 2-0 sur le terrain de l'Ajax Amsterdam.

Yann Sommer, l'ancien gardien de l'équipe de Suisse était bien présent devant le but nerazzurro après avoir été passablement critiquée pour sa performance lors du derby d'Italie. Il a livré la marchandise aux Pays-Bas, tout comme Manuel Akanji, qui ne disputait que son deuxième match sous le maillot de l'Inter.

Humiliés en finale de la dernière C1 par le Paris Saint-Germain (5-0), les Milanais peuvent remercier le duo Thuram - Calhanoglu pour cette entrée en matière réussie. Orphelin de Lautaro Martinez, ménagé, Marcus Thuram s'est en effet offert un doublé sur deux corners bien bottés par le maître à jouer turc de l'Inter (42e/47e).

Le PSG souverain Le champion d'Europe a également bien entamé la défense de son titre. Au Parc des Princes, le PSG n'a laissé aucune chance à l'Atalanta Bergame dans une partie arbitrée par le Suisse Sandro Schärer (4-0).

Marquinhos (3e), en position d'avant-centre, et Kvicha Kvaratskhelia (39e), sur une action de grande classee (39e), ont mis les Parisiens sur orbite. Le penalty raté de Bradley Barcola avant le thé n'a pas porté préjudice aux hommes de Luis Enrique, ces derniers ajoutant deux buts en seconde période (51e Mendes, 91e Ramos).

L'un des deux chocs de la soirée, qui opposait le Bayern Munich à Chelsea, a tourné en faveur des Allemands (3-1). Un doublé de l'inévitable Harry Kane (27e sur penalty/63e) et un but contre son camp de Trevor Chalobah (20e) ont permis aux Bavarois de s'imposer devant leur public. La réduction du score rapide des Blues signée Cole Palmer (29e) n'a pas pas suffi aux vainqueurs de la Coupe du monde des clubs.

Liverpool encore sur le gong Comme en Premier League, où ses quatre premières victoires ont été acquises in extremis, Liverpool a arraché les trois points contre l'Atlético Madrid (3-2). A Anfield, les Reds ont d'abord vu leur entame canon (4e Robertson, 6e Salah) être effacée par un doublé de Marcos Llorente (45e+3/81e), avant que Van Dijk n'offre la victoire aux Anglais dans les arrêts de jeu (93e). Une issue à laquelle l'entraîneur de l'Atlético Diego Simeone, renvoyé en tribunes avant le coup de sifflet final, n'a que moyennement goûté.

Un peu plus tôt, Paphos avait réussi un sacré exploit en tenant en échec l'Olympiakos (0-0) pour sa première en Ligue des champions. D'autant plus que les Chypriotes ont évolué à 10 pendant plus d'une heure à Athènes. Le Slavia Prague et les Norvégien de Bodo/Glimt se sont également quittés bons amis (2-2) en Tchéquie.



Servette enlève le derby du Rhône, Lausanne stoppe l'hémorragie L'attaquant du SFC Samuel Mraz (à droite), ici au duel avec Noé Sow, a réussi un doublé à Sion. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Servette tient enfin sa première victoire de la saison en Super League. Les Grenat ont remporté le derby du Rhône mercredi à Sion (2-0) grâce à un doublé de l'attaquant slovaque Samuel Mraz.

L'avant-centre de 28 ans a surgi en deuxième période pour transformer avec brio un bon centre de Lilian Njoh. On jouait alors la 59e minute et sa reprise en pleine lucarne était le premier tir cadré d'un derby bien plus animé dans les tribunes de Tourbillon que sur le pré.

Mraz, qui avait ouvert son compteur en championnat lors de la 1ère journée, s'est offert un doublé huit minutes plus tard, alors que Sion avait raté une belle occasion d'égaliser à la 61e. Le Slovaque a conclu un cafouillage dans la surface sédunoise et sa reprise de volée est passée entre les jambes d'Anthony Racioppi.

Le dernier rempart du FC Sion a bien maintenu son équipe en vie en détournant une tête de Yoan Séverin (76e), mais ses coéquipiers n'ont pas su répondre à des Grenat supérieurs. A confirmer, mais il semblerait que Servette ait enfin lancé sa saison.

Lausanne ramène un point du Tessin Après quatre défaites de rang en championnat, Lausanne a mis fin à l'hémorragie. Les Vaudois ont obtenu le match nul sur la pelouse d'un Lugano lui aussi en petite forme (1-1).

La rencontre n'a pourtant pas débuté sous les meilleurs auspices pour le LS. Les Lausannois ont rapidement encaissé le 1-0 (13e Behrens) avant de voir leur milieu de terrain Jamie Roche sortir sur blessure (14e).

Revenus du vestiaire avec de meilleures intentions, les joueurs de Peter Zeidler ont égalisé grâce à Beyatt Lekoueiry (51e). Le jeune Mauritanien (20 ans) arrivé en février à Lausanne a marqué son premier but en Super League.

Le LS aura l'occasion de confirmer ce regain de confiance dimanche sur la pelouse du Concordia Bâle (1re ligue), en 16es de finale de la Coupe de Suisse. Le défi sera plus relevé pour Servette, qui se déplace samedi à Yverdon, alors que Sion se rend dans la capitale pour affronter le Pristina Berne (1re ligue).



Cherotich surprend Yavi et remporte le 3000 m steeple Faith Cherotich a mieux négocié les obstacles du 3000 m steeple. Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr La Kényane Faith Cherotich s'est imposée mercredi sur le 3000 m steeple des Mondiaux de Tokyo (8'51''59). Elle a battu sur le fil la championne olympique bahreïnie Winfred Yavi.

La course a été marquée par la lourde chute, après une barrière à 1000 m de l'arrivée, de l'Ougandaise Peruth Chemutai, sacrée aux Jeux de Tokyo en 2021, qui ne s'est pas relevée et qui a été évacuée sur une civière.

Le Portugais Isaac Nader a quant à lui été sacré champion du monde du 1500 m, coupant la ligne en 3'34''10 au bout du sprint. Le demi-fondeur de 26 ans a devancé le Britannique Jake Wightman (3'34''12) et le Kényan Reynold Cheruiyot (3'34''25).

Lyles et Tebogo en jambes Sur 200 m, le champion du monde en titre Noah Lyles et le champion olympique Letsile Tebogo ont validé mercredi leur ticket pour les demi-finales.

Médaillé de bronze sur 100 m dimanche soir mais triple champion du monde du 200 m (2019, 2022 et 2023), Lyles est l'un des principaux favoris et l'a fait savoir en s'imposant logiquement dans sa série en 19''99. "Je savais que j'avais la course sous contrôle et j'ai décidé de ne pas trop forcer, car j'ai encore deux courses", a-t-il assuré.

Disqualifié pour un faux départ en finale du 100 m, le Botswanais Letsile Tebogo, champion olympique sur le demi-tour de piste l'été dernier, s'est rassuré en s'imposant sur sa course (20''18).

Le Jamaïcain Bryan Levell a signé le meilleur temps des séries (19''84), tandis que l'Australien de 17 ans Gout Gout, présenté comme un futur phénomène, connaîtra sa première demi-finale mondiale grâce à sa troisième place (20''23). Les demi-finales sont programmées jeudi avant la finale vendredi.

Bol et Warholm faciles La Néerlandaise Femke Bol a de son côté facilement remporté sa série du 400 m haies. Elle veut conserver son titre en l'absence de l'Américaine Sydney McLaughlin-Levrone.

Chez les hommes, le champion du monde en titre Karsten Warholm a stoppé son effort après le dernier virage et finit 2e de sa série en 47''72. Les deux finales du 400 m haies sont programmées vendredi.



Perche: pas de médaille pour Angelica Moser Angelica Moser: énorme désillusion mercredi à Tokyo Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Grosse déception pour Angelica Moser aux Mondiaux de Tokyo. La championne d'Europe a échoué trois fois à 4m75 et a dit adieu à ses espoirs de médaille à la perche.

La Zurichoise avait pourtant bien entamé son concours. Elle avait franchi facilement des barres à 4m45 et 4m65 dès son premier essai. Mais la hauteur suivante lui a été fatale.

Le Genevois Timothé Muhmenthaler s'est qualifié de justesse pour les demi-finales du 200 m. Le champion d'Europe 2024 a pris la troisième place de sa série en 20''39.

Toujours sur le demi-tour, William Reais a terminé quatrième de sa série en 20''38 et a donc manqué la qualification directe pour les demi-finales. Mais son chrono lui a permis d'être parmi les six repêchés.

Sur la même distance, mais chez les femmes, Léonie Pointet a pour sa part été éliminée. Quatrième de sa série en 23''04, la Vaudoise n'a pas figuré parmi les six "lucky losers" au temps.



Kloten: plusieurs mois d'absence pour Ludovic Waeber Coup dur pour Ludovic Waeber, blessé Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Kloten risque d'être privé de son gardien Ludovic Waeber jusqu'à la fin 2025. Le Fribourgeois s'est blessé à une épaule samedi à Genève. La durée de son absence est estimée entre deux et trois mois.

Directeur sportif des Aviateurs, Ricardo Schödler a exprimé sa tristesse. "C'est évidemment amer, Ludo avait très bien entamé la saison. Avec la forme qu'il tenait, il était l'un des meilleurs gardiens de la Ligue. Son indisponibilité va peser lourd", a-t-il dit.

Ludovic Waeber quittera Kloten au terme de la saison. Il s'est déjà engagé pour quatre saisons avec Fribourg-Gottéron.

