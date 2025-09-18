brouillard
A Xamax, les fans interviewent les joueurs après les matchs

Le joueur de NE Xamax Salim Ben Seghir (médaillon) a été interviewé par les supporters, le 12 septembre.
Le joueur de NE Xamax Salim Ben Seghir (médaillon) a été interviewé par les supporters, le 12 septembre. image: dr/instagram

Xamax a créé un concept insolite pour se rapprocher de ses fans

Depuis cette saison, Neuchâtel Xamax propose à ses supporters de venir interviewer publiquement un joueur après les matchs. Une idée originale, qui crée du lien.
18.09.2025, 05:3518.09.2025, 07:09
Yoann Graber
Yoann Graber

Neuchâtel Xamax a réalisé le rêve qu'ont beaucoup de fans de football. Oui, à la Maladière, les supporters du club rouge et noir peuvent directement poser leurs questions à leurs idoles à la fin des matchs, en face à face.

Quelques minutes après le coup de sifflet final, un joueur xamaxien se rend dans la tribune C, vers les buvettes. En maillot et crampons, il prend place sur un siège surélevé, entouré des fans qui peuvent lui poser chacun leur tour une question au micro. Le premier Xamaxien à se prêter au jeu a été le milieu Fabio Saiz après la rencontre contre Etoile Carouge, le 22 août. Vendredi dernier, après le succès contre Wil, c'est Salim Ben Seghir qui s'est présenté devant les supporters neuchâtelois. L'«élu» est en principe un Xamaxien qui s'est mis en évidence positivement durant la rencontre.

Salim Ben Seghir a répondu aux questions des fans dans la tribune, après la victoire contre Wil.
Salim Ben Seghir a répondu aux questions des fans dans la tribune, après la victoire contre Wil.image: dr

La démarche – intitulée «La 3ème mi-temps» – est toute récente: elle a débuté au même moment que la nouvelle saison. Et elle est insolite en Suisse. «J'ai vu ça quand je suis allé voir un match en Angleterre, à Fulham», raconte Christophe Tufarolo, le responsable marketing et communication de Xamax. «On s'est dit que ce serait chouette de faire la même chose à la Maladière. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs dans notre pays».

Derrière cette idée, le club de Challenge League a la volonté de se rapprocher de ses fans. «On a mené beaucoup d'enquêtes de satisfaction et de sondages auprès d'eux», explique Christophe Tufarolo.

«Et on s'est rendu compte qu'il faut qu'on redonne à Neuchâtel Xamax cette valeur familiale, qui est ancrée dans le club. Ça passe par la proximité avec nos supporters, qui font vivre Xamax.»

L'interview de Ben Seghir par les fans 📺

Vidéo: watson

Le chef communication et marketing du club de la Maladière dégage aussi deux autres raisons, secondaires. L'une est économique, l'autre organisationnelle: «Les spectateurs restent plus longtemps dans le stade après le match, en consommant des boissons. Et puis, ça permet d'éviter les embouteillages à la sortie du parking».

Questions piquantes et spontanéité

L'initiative demande une petite logistique: il s'agit d'amener le joueur au milieu de la tribune, qui est entouré sur place d'un agent de sécurité et d'une petite équipe animation, qui s'occupe de la modération. «On a décidé de faire ces interviews par le public uniquement après les victoires. C'est plus facile niveau sécuritaire et les joueurs sont davantage motivés à répondre aux questions», confie Christophe Tufarolo.

Mais attention, bonne ambiance n'est pas synonyme de langue de bois. «On est même content quand des questions piquantes obligent les joueurs à sortir de leur zone de confort», avoue le chef communication de Xamax.

«C'est le risque, ça fait partie du jeu. On recherchait justement ce côté spontané»
Un fan xamaxien pose une question à Salim Ben Seghir.
Un fan xamaxien pose une question à Salim Ben Seghir. image: dr

Parce que oui, pour les footballeurs, devoir répondre à des questions de fans – parfois plus intimes et moins prévisibles que celles des journalistes – est un exercice différent d'une conférence de presse traditionnelle. «On leur a expliqué le concept juste avant le match contre Carouge, et ils l'ont très bien accepté. Tous ont parfaitement joué le jeu jusqu'à maintenant, et je ne peux que les remercier», se réjouit Christophe Tufarolo.

Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les deux Xamaxiens, jusqu'à présent, qui ont répondu à leurs fans ont été généreux: ils sont chacun restés environ 20 minutes.

Contrairement à Xamax, ils ont mal géré leur communication👇

Ils sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu

La démarche semblent aussi beaucoup plaire aux supporters.

«Au départ, on ne savait pas si ça allait prendre. Mais à chaque fois, une soixantaine de personnes sont restées pour ces interviews. C'est très positif! Au début, on sentait un peu leur gêne de poser la première question, mais derrière, ça enchaîné. Les retours des fans sont très bons, ils apprécient pouvoir interviewer eux-mêmes les joueurs.»
Christophe Tufarolo

Désormais, Christophe Tufarolo espère que de plus en plus de supporters xamaxiens prendront le micro pour questionner les rouge et noir. Et souvent, aussi, car ça voudrait aussi dire que les pensionnaires de la Maladière ont gagné. Prochaine interview publique dès le 3 octobre, après le match contre Stade Lausanne Ouchy?

