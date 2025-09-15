assez dégagé16°
DE | FR
burger
Sport
Argent

Padel: les pros du padel gagnent difficilement leur vie

Comme Maxime Forcin, beaucoup de pros du padel doivent multiplier les sponsors pour vivre de leur sport.
Comme Maxime Forcin, beaucoup de pros du padel doivent multiplier les sponsors pour vivre de leur sport.image: instagram

Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité

Beaucoup de pros ne vivent pas bien de ce sport de raquette, qui est pourtant très populaire. Alors ils doivent multiplier les sponsors, notamment sur leur équipement.
15.09.2025, 05:3615.09.2025, 05:36
Louise LE BORGNE
Plus de «Sport»

Malgré l’essor du padel, dont la quatrième édition du Paris Major Premier – l'un des quatre tournois les plus prestigieux, l'équivalent des Grand Chelem en tennis – se déroule cette semaine à Roland-Garros, peu de joueurs professionnels parviennent à vivre de ce sport, leurs revenus reposant majoritairement sur leurs sponsors.

La numéro 1 française Alix Collombon (25e mondiale) est en territoire connu. La joueuse a foulé la terre battue de Roland-Garros en 2013 lorsqu'elle jouait au tennis, avant d'embrasser une carrière sur les pistes synthétiques du padel.

Alix Collombon gagne nettement moins au padel que ce qu'elle a parfois reçu au tennis.
Alix Collombon gagne nettement moins au padel que ce qu'elle a parfois reçu au tennis. image: instagram

A l’époque, son élimination au premier tour du double dames du Grand Chelem parisien – sur invitation – lui avait rapporté 17 500 euros. Pour repartir avec une somme aussi coquette lors du Paris Major Premier, la joueuse de 32 ans devra cette fois rallier la finale, puisque 24 000 euros sont promis aux finalistes et 48 000 aux vainqueurs. Loin des 2,550 millions d'euros empochés par Carlos Alcaraz et Coco Gauff en juin dernier porte d'Auteuil.

«On ne sera pas milliardaires au padel, c’est sûr. Les prize-money sont bien plus faibles qu’au tennis», acquiesce Alix Collombon, tout en assurant vivre «confortablement» de son sport depuis cinq ans.

Roger Federer ferait-il un bon joueur de padel?

«La première année, j’avais mis 20 000 euros de côté pour tenter ma chance en Espagne. J’avais de quoi tenir un an», évoque la Lyonnaise, installée depuis huit ans à Barcelone. Elle poursuit:

«Aujourd’hui, avec 20 000 euros, je ne finance que deux mois de circuit. Ma saison avoisine les 90 000 euros»

Racheté par Qatar Sports Investments (QSI) en 2022, le circuit de padel s’est étendu aux quatre coins du monde, avec des Majeurs à Doha, Rome, Mexico et Paris.

Entre les frais de déplacement, d’entraînement et d’équipement, la saison pèse désormais lourd dans les bourses des sportifs. Et malgré les dotations en hausse des tournois, les récompenses sont loin de couvrir les frais réels d'une saison.

Le tournoi Paris Major Premier s'est déroulé sur le site de Roland-Garros.
Le tournoi Paris Major Premier s'est déroulé sur le site de Roland-Garros.image: x

Au-delà du Top 40, la débrouille

«Pour me financer, je dépends à 95% de mes sponsors. Les 5% restants découlent des prize-money», abonde Bastien Blanqué, 3e joueur français et 107e joueur mondial, qui estime ses gains sportifs à 10 000 euros. Pour s'en sortir, le Toulousain a créé un club de partenaires qu'il reçoit une fois, quitte à rogner sur son entraînement.

Sur le circuit, les situations sont variées. En Espagne et en Argentine, où la discipline jouit d’une grande popularité, les joueurs qui composent l'essentiel du top 40 mondial vivent du padel.

Le numéro 1 mondial Agustin Tapia a encaissé 492 375 euros en 2024 et dispose de contrats de sponsoring juteux.

Agustin Tapia – le numéro 1 mondial – vit, lui, confortablement grâce au padel.
Agustin Tapia – le numéro 1 mondial – vit, lui, confortablement grâce au padel.image: instagram

Les numéros 1 nationaux s’en sortent également, comme le relève Alix Collombon:

«Comme je suis la meilleure française, je suis bien suivie par les sponsors, plus que ma binôme espagnole Araceli Martinez qui a pourtant le même niveau que moi.»

Au-delà de ces quelques joueurs, beaucoup ne parviennent pas à joindre les deux bouts. A peine sorti du court central, Maxime Forcin, bénéficiaire d’une invitation, enfile un t-shirt bariolé de sponsors. «Ce sont eux qui me permettent de faire du padel», affirme le Caennais de 33 ans, 550e mondial.

Les logos des sponsors prolifèrent sur l'équipement de Maxime Forcin.
Les logos des sponsors prolifèrent sur l'équipement de Maxime Forcin. image: instagram

«Mon partenaire et moi donnons des cours à côté, donc ça reste compliqué pour nous de partir toutes les semaines à l’étranger. On n’a pas réussi à trouver le temps de jouer en compétition pendant un mois et demi avant ce Major», poursuit cet ancien joueur de tennis de bon niveau (700e mondial), qui a connu «la galère» des circuits secondaires. Il ajoute:

«Au tennis, je faisais des saisons où je perdais 20 ou 30 000 euros. Je me suis promis de faire du padel sans perdre d’argent. Je joue donc principalement des tournois nationaux, où les gains tournent autour de 200 ou 500 euros.»

En parlant de prize money👇

Ce geste à l’US Open a choqué

Un mode de vie éloigné des cadors hispaniques, à la professionnalisation plus avancée. (afp/yog)

Plus d'articles sur le sport
Messi a vécu la même humiliation qu'un Romand
Messi a vécu la même humiliation qu'un Romand
de Yoann Graber
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
«C’est très inhabituel»: pourquoi deux arbitres voilées officient en Suisse
de Jasmin Steiger
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
Une vététiste amateur suisse s'invite dans la cour des grandes
de Romuald Cachod
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
Une nouvelle règle bouleverse le hockey suisse et ravit les joueuses
de Niklas Helbling
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
Abus dans le ski suisse: «Beaucoup de coachs sont dépassés intellectuellement»
de Simon Häring
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka
de Yoann Graber
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
Le nouveau crack de Bâle (ex-Servette) s'est formé dans un lieu inhabituel
de Céline Feller
Il faudra être malin pour voir la Nati au Mondial de hockey en Suisse
Il faudra être malin pour voir la Nati au Mondial de hockey en Suisse
de Klaus Zaugg
«La boxe suisse a les talents pour envoyer un athlète aux JO»
«La boxe suisse a les talents pour envoyer un athlète aux JO»
de Alyssa Garcia
Wawrinka marque un point de génie
Wawrinka marque un point de génie
de Yoann Graber
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
«Ils ont castré les parcours»: une star suisse du VTT se fâche
de Emil Rohrbach
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
On connaît déjà le futur champion suisse de hockey
de Klaus Zaugg
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
Ce Valaisan a dit non à la Suisse: il brille avec son nouveau pays
de Romuald Cachod
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
Ces deux footballeurs sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu
de Yoann Graber
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
Ce détail dans le stade du FC Bâle fâche les fans
de Benjamin Wieland
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
Un jeune Romand intègre l'équipe qui catapulte les Suisses en NBA
de Romuald Cachod
Ce geste à l’US Open a choqué
Ce geste à l’US Open a choqué
de Yoann Graber
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
Quelle équipe a le plus beau maillot de National League?
«La National League les a livrés en pâture»
«La National League les a livrés en pâture»
de Klaus Zaugg
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
1
Le vainqueur du SwissPeaks Trail est engagé dans une folle aventure
de Romuald Cachod
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
Cette scène furtive entre Yakin et son adjoint veut dire beaucoup
de michael lehmann
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
Le LHC devra gérer avec délicatesse son problème de riche
de Klaus Zaugg
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
L'US Open a fait passer un message subtilement pendant la finale
de Yoann Graber
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
«Tes fesses sont petites»: un scandale sexuel éclabousse Swiss Ski
de Simon Häring
Violent accident en Valais
Violent accident en Valais
Le long combat d'une star suisse du handisport
Le long combat d'une star suisse du handisport
de lia perbo
Cette course à la voile est une école à champions
Cette course à la voile est une école à champions
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Le comportement de cette fan suscite l'indignation
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
1
Cette académie de sport en Romandie marque un tournant
de Yoann Graber
Thèmes
L'ironie en 22 images
1 / 24
L'ironie en 22 images
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Que défendait Charlie Kirk, le militant américain assassiné?
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
3
Le fiasco fromager continue chez Migros
Le t-shirt de ce crack du padel cache une dure réalité
Beaucoup de pros ne vivent pas bien de ce sport de raquette, qui est pourtant très populaire. Alors ils doivent multiplier les sponsors, notamment sur leur équipement.
Malgré l’essor du padel, dont la quatrième édition du Paris Major Premier – l'un des quatre tournois les plus prestigieux, l'équivalent des Grand Chelem en tennis – se déroule cette semaine à Roland-Garros, peu de joueurs professionnels parviennent à vivre de ce sport, leurs revenus reposant majoritairement sur leurs sponsors.
L’article