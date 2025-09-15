bien ensoleillé17°
Coupe Davis: l'ace improbable de Zsombor Piros

Vidéo: twitter

Il réussit l'ace «le plus bizarre de l'Histoire»

Le Hongrois Zsombor Piros a marqué un point grâce à un service plein de culot, ce samedi en Coupe Davis.
15.09.2025, 09:2915.09.2025, 09:29
Yoann Graber
Yoann Graber
Même si le tennis fait de plus en plus la part belle aux cogneurs, il n'y a pas toujours besoin de puissance pour marquer un point. Le Hongrois Zsombor Piros (25 ans) nous l'a encore prouvé ce samedi.

Engagé en Coupe Davis avec son pays face à l'Autriche, il a inscrit un point tout en finesse et malice. Et sur le coup qui, généralement, se frappe le plus fort: le service. Dans le sixième jeu du second set, l'actuel 154e mondial voit que son adversaire – Lukas Neumayer – est loin derrière sa ligne pour recevoir le service. Alors, après avoir fait rebondir la balle sur le sol et fait mine d'enclencher son mouvement habituel, Piros feinte en enchaînant très rapidement son lancer de balle – extrêmement bas – et sa frappe.

Enfin, si on peut appeler cela une frappe: il pousse la balle, qui vient mourir derrière le filet et se transforme en amorti! Complètement surpris, Lukas Neumayer ne parvient pas à toucher la balle avant le deuxième rebond, malgré son sprint vers l'avant.

L'ace en vidéo

Vidéo: twitter

Un service-amorti, il fallait oser! Le geste est extrêmement rare: on a l'habitude de voir les tennismen et tenniswomen envoyer des «patates» sur leur engagement, même sur seconde balle. Mais pas des caresses! Et, généralement, quand un jouer fait une feinte au service, il engage à la cuillère (Kyrgios et Bublik sont des spécialistes). Mais pas au-dessus de la tête, comme l'a fait Zsombor Piros.

Ce coup fou du Hongrois, qualifié même d'«ace le moins conventionnel du monde» par le Huffingtonpost, est sans doute aussi l'un des service-volée les plus lents de l'Histoire. Le natif de Budapest est effectivement monté au filet juste après son engagement, ce que font généralement les joueurs uniquement après une mise en jeu puissante.

Une technologie révolutionnaire a sauvé la carrière de Sabalenka

«Pouvez-vous croire ça?! Je n'ai jamais vu ça!», se sont exclamés les commentateurs TV. Mais malgré la stupéfaction générale dans la salle de Debrecen, le service de Zsombor Piros était tout à fait légal. Le règlement stipule en effet simplement que «le serveur doit lancer la balle en l’air avec la main dans n’importe quelle direction et la frapper avec sa raquette avant qu’elle ne touche le sol».

Le Hongrois s'est montré inspiré sur l'ensemble du match, puisqu'il a gagné cette partie (7-5, 7-6) et permis du même coup à son équipe de recoller à 2-2. Mais c'est finalement l'Autriche qui a remporté cette rencontre (3-2) et sera présente parmi les huit finalistes de cette Coupe Davis, qui en découdront du 18 au 23 novembre à Bologne.

La Montagne de «Game Of Thrones» a encore battu un record
Video: watson
