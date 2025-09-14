Vidéo: twitter

Messi a vécu la même humiliation qu'un Romand

L'Argentin a complètement raté une panenka samedi, ce qui a précipité la défaite de son équipe (Inter Miami). Le Vaudois Xavier Margairaz avait connu pareille mésaventure il y a 14 ans.

Plus de «Sport»

Lionel Messi a beau être un génie du football, il ne réussit pas tous les gestes qu'il tente avec le ballon. Dernier exemple en date? Ce samedi, lors de la défaite en MLS de son équipe – l'Inter Miami – sur la pelouse du Charlotte FC (3-0).

A la 32e minute, l'octuple Ballon d'Or a l'occasion d'ouvrir le score sur penalty. De son pied gauche, il tente une panenka, cette fameuse pichenette avec le coup du pied envoyée mollement au milieu de la cage. Un geste de roublard, censé tromper le gardien qui, généralement, plonge d'un côté ou de l'autre.

Seulement voilà, le portier de Charlotte – Kristijan Kahlina – est resté debout, au centre de son but. Il a ainsi pu capter facilement le tir de Messi. Autrement dit, c'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Quand elle est ratée, une panenka, ce geste qui humilie le gardien quand il est réussi, se retourne contre le tireur. Ce dernier se fait prendre à son propre piège et repart la queue entre les jambes. C'est exactement ce qu'a vécu Lionel Messi samedi, qui a grimacé plusieurs fois après son échec.

La scène en vidéo Vidéo: twitter

Ce raté est encore plus difficile à avaler pour l'Argentin que l'équipe adverse a marqué le 1-0 seulement deux minutes plus tard, puis a nettement remporté cette partie.

Un footballeur suisse a vécu exactement la même mésaventure que Lionel Messi. Son nom? Xavier Margairaz. Alors joueur du FC Zurich, le Vaudois avait raté une panenka face à Sion lors d'un match de Super League, en juillet 2011. Il avait eu l'occasion d'ouvrir le score, mais le gardien sédunois Andris Vanins était resté debout et avait pu, comme celui du Charlotte FC samedi, s'emparer très facilement du ballon. Le tout sous les cris et moqueries du kop valaisan, placé juste derrière. Sion avait ensuite remporté cette rencontre (1-0).

La panenka ratée de Margairaz, en vidéo Vidéo: youtube

«D'habitude, neuf gardiens sur dix plongent sur le côté, mais ça n'a pas été le cas aujord'hui», déplorait à la TV Xavier Margairaz après le coup de sifflet final.

Mais que tous les footballeurs qui ratent une panenka se rassurent: le ridicule ne tue pas. Malgré son échec, Margairaz avait été engagé quelques mois plus tard par le FC Sion. Et Lionel Messi restera le joueur le plus talentueux de l'Histoire.

Ces footballeurs n'ont, eux non plus, pas marqué des points... 👇 Ils sont dans le pétrin à cause de leur message d'adieu

Et puis, cette défaite à Charlotte ne compromet pas vraiment la place en play-offs de son équipe: l'Inter Miami est 8e de la Conférence Est et donc actuellement barragiste. Tout ça avec quatre matchs de retard sur la plupart des autres formations, et donc l'occasion de rattraper son retard. Mais pas sûr que Messi retente une panenka de sitôt...