Roland-Garros a un problème d'alcool

Le Grand Chelem a décidé d'interdire l'alcool dans les tribunes parisiennes afin de calmer les ardeurs de ses supporters les plus chauds.

Depuis quelques années, beaucoup de joueuses et joueurs étrangers se plaignent de l'ambiance hostile venant des tribunes de Roland-Garros, spécialement lorsqu'elles/ils affrontent un adversaire français. «Quelques personnes dépassent concrètement la limite, a admis Amélie Mauresmo», directrice du tournoi, dans L'Equipe. «Ce que je veux rappeler, c'est qu'on est heureux de voir de l'ambiance et des émotions, que les spectateurs soient au rendez-vous. En revanche, on sera intransigeants sur le respect des joueurs et du jeu.»

Pour éviter les débordements, la direction du tournoi a décidé de nommer des arbitres expérimentés «sur les matchs un peu chauds». Les hommes de lois doivent être en mesure de tenir à la fois leur match et le public. «S'il y a le moindre comportement qui passe au-delà de la limite, ça sera la sortie», prévient Amélie Mauresmo dans la presse française.

«Nous serons intransigeants sur le respect des joueurs et du jeu» Amélie Mauresmo

Le Grand Chelem parisien a pris une autre mesure: autorisé jusqu'ici dans les tribunes, l'alcool est désormais interdit.

Rappelons que mercredi soir, Iga Swiatek a sermonné le public parisien pour son comportement. «Je vous demande de crier entre les échanges, mais pas pendant s'il vous plaît, a-t-elle déclaré. Pour nous, c'est sérieux ce qui se joue.» La numéro un mondial avait reçu en retour des applaudissements, mais aussi des huées. «J'espère que vous continuerez à m'aimer bien quand même parce que parfois, quand les Français n'aiment pas un joueur, il sifflent beaucoup et moi, j'adore jouer à Paris.»

Le Belge David Goffin a également eu quelques soucis avec les spectateurs parisiens, mardi, après sa victoire contre le Français Giovanni Mpetshi Perricard au 1er tour. Chahuté durant la partie, l'ancien numéro 7 mondial a eu un geste provocateur en se tenant l'oreille juste après sa balle de match victorieuse.

(jcz)