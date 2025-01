Malmenée par le public australien, Danielle Collins n'a pas manqué de le chambrer après sa victoire contre la locale Destanee Aiava. image: Getty

Le public de l'Open d'Australie se forge une mauvaise réputation

Jugé connaisseur, bon enfant et fair-play, le public du «Happy Slam» qui, par son comportement chaleureux, apporte sa contribution à la bonne humeur générale régnant à Melbourne, se montre de plus en plus irrespectueux envers les joueurs. Chauvinisme et alcool sont les maîtres-mots.

Plus de «Sport»

La légende raconte que Roger Federer est le premier à avoir appelé l'Open d'Australie le «Happy Slam». Un surnom loin d'être volé à la vue de la plaisante atmosphère qui règne à Melbourne chaque début d'année.

Tout juste sortis de leur préparation hivernale, les joueurs, encore frais physiquement, sont heureux de taper soudain la balle au soleil, dans une ville plus intimiste que New York, Londres et Paris. Ils y trouvent en outre des installations haut de gamme, une organisation parfaite et un public aussi festif qu'agréable, à la fois connaisseur et bienveillant. Bref, ils se sentent bien et jouent plutôt relax au Melbourne Park.

Or en cette première semaine de l'Open d'Australie, la foule locale a semblé imiter quelque peu le comportement des spectateurs de la porte d'Auteuil et de Flushing Meadows. Entre chauvinisme exacerbé et consommation excessive d'alcool, nombreux ont été les matchs où certains spectateurs n'en ont eu que faire des coutumes du tennis.

Des scènes «embarrassantes» et «irrespectueuses» ont été aperçues, concède la presse australienne.

Jacob Fearnley est au fait des événements. Tombeur de Nick Kyrgios au premier tour, le Britannique a vu au troisième set le public jubiler à chacune de ses fautes, y compris celles commises sur première balle. Mais il n'a «rien donné» aux spectateurs, se servant du contexte pour conclure la partie en trois manches.

La foule en délire derrière la star régionale Nick Kyrgios. image: Getty

Cet épisode n'est pas un cas isolé. Le match du deuxième tour entre la Britannique Harriet Dart et la Croate Donna Vekic s'est joué sur un terrain de «football», selon les dires de la première nommée, qui a enduré l'hostilité des spectateurs.

«C'est génial d'avoir beaucoup de gens qui regardent, mais je pense qu'il faut respecter les deux joueuses. Je crois que quelques personnes étaient sur le point d'être expulsées. Je ne peux même pas comparer ça à la Billie Jean King Cup et je ne pense pas avoir connu cette atmosphère auparavant. Je pense que l'arbitre a fait de son mieux. Peut-être qu'il devrait y avoir une politique plus stricte en ce qui concerne les gens qui font quelque chose. S'ils le reproduisent une fois, ils sont sortis» Harriet Dart

La partie impliquant une joueuse croate, on ne peut que se remémorer les violents affrontements entre supporters croates et serbes au beau milieu de Melbourne Park en 2007. Un fait rarissime qui dénotait à l'époque avec l'ambiance du tournoi.

Plus étonnant encore que les oppositions Fearnley-Kyrgios et Dart-Vekic: la partie entre l'Australien James Duckworth et l'Espagnol Roberto Carballés Baena. Car cette fois, c'est le local qui a subi le grand n'importe quoi des tribunes. La raison? Des spectateurs originaires du pays du Cèdre souhaitaient sa défaite, afin que la partie d'Hady Habib, premier joueur libanais de l'ère Open à se qualifier pour un Grand Chelem, débute au plus vite.

«Je me sentais vraiment mal pour lui, c'est un bon compagnon à moi. Vous jouez votre tournoi du Grand Chelem à domicile et ils crient contre vous parce qu'ils veulent voir le prochain match arriver. C'est dans ces moments qu'il faut avoir plus de classe. C'est désormais ce à quoi vous devez faire face à l'Open d'Australie. Vous avez des supporters turbulents. Et nous vivons dans un pays multiculturel, donc vous avez des gens qui ont des liens avec des nations différentes et qui soutiennent les leurs»

John Millman, ancien 33e joueur mondial, dans un podcast ABC



Hady Habib, sensation de l'Open d'Australie 2025. image: Getty

La tête de série n°10 Danielle Collins a elle aussi subi les foudres d'un public glacé, lors de son deuxième tour contre l'Australienne Destanee Aiava. Or après sa victoire, l'Américaine, raillée tout au long de la partie, n'a pas manqué de chambrer les spectateurs, en positionnant sa main derrière l'oreille, puis en mimant des baisers et en tapant ses fesses.

«Pendant le match, je pensais que si je me sortais de cette situation, je pouvais prendre un gros chèque. Coco (réd: Vandeweghe, autre joueuse américaine) et moi, nous aimons les vacances cinq étoiles, alors une partie de ce chèque servira à ça. Merci pour le chèque!», a-t-elle ensuite asséné au public lors de l'interview d'après-match, huée par tout un stade.

Plus tard en conférence de presse, la joueuse a souligné la présence de «beaucoup de gens ivres» en tribunes. Novak Djokovic aussi, suite à sa victoire vendredi au troisième tour contre le Tchèque Tomas Machac – match durant lequel il a régulièrement été alpagué par un spectateur. Ce dernier lui a d'ailleurs demandé de l'épouser, lorsque la tension est redescendue au moment où «Nole» s'exprimait au micro. La réaction du Serbe est savoureuse.

«Désolé mon pote. J'ai une femme. Mais on peut aller un boire un verre. Même si je crois que tu as déjà dû en boire quelques-uns. Maintenant que le match est terminé, je pense qu’on peut réfléchir gentiment à ce qu’on s’est dit pendant le match» Novak Djokovic

«De temps en temps, certains vont trop loin. Je comprends. Tu as bu un ou deux verres de trop, et tu commences à t'exciter. Mais quand on est sur le court, ça peut être frustrant, surtout si ça tombe à un mauvais moment du match. Et si c’est répétitif, si ça dure une plombe, arrive un moment où tu as juste besoin de répondre face à ces provocations permanentes. J’essaie d’être tolérant, mais un moment donné, je dois répondre. C’est tout», a-t-il ajouté en conférence de presse, après avoir toutefois su garder son calme sur le court.

L'alcool, justement. Il coule à flots depuis la saison dernière sur le court n°6. Un terrain suscitant des opinions diverses, et dont l'une des tribunes n'est autre qu'un bar sur deux étages, où les clients profitent des sons des DJs et des consommations, tout en regardant le match. Le bruit autour du «party court» est tel que la rencontre entre Felix Auger-Aliassime et Alejandro Davidovich Fokina, disputée mercredi sur un terrain voisin, a dû être interrompue puis délocalisée sur un autre court.

Ce «numéro six» entre en fait dans la lignée des activités proposées au Melbourne Park durant toute la quinzaine. Concours de sosie, démonstrations de voltige, stands sportifs, services de restauration, concerts, villages partenaires: l'Open d'Australie est devenu un parc d'attractions, pour des raisons économiques évidentes, et attire désormais un nouveau public, moins connaisseur et surtout moins discipliné, comme ces spectateurs exclus en plein match en 2022, suite à des plaintes venues des joueurs.