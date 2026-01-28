faible pluie
DE | FR
burger
Sport
Tennis

Open d'Australie: Coco Gauff craque et attaque les organisateurs

Coco Gauff craque et s’en prend aux organisateurs

La joueuse américaine a complètement explosé mardi dans les coursives de l’Open d’Australie. Elle critique désormais les organisateurs, qu’elle tient pour responsables de la diffusion des images.
28.01.2026, 15:0128.01.2026, 15:01

Coco Gauff a craqué. Non pas sur le terrain, mais dans les coursives menant aux vestiaires, après sa défaite expéditive 6-1 6-2 face à Elina Svitolina, mardi lors des quarts de finale de l’Open d’Australie. Sur une vidéo massivement partagée sur la toile, on la voit fracasser sa raquette à plusieurs reprises contre le sol.

Interrogée en conférence de presse sur son comportement, Gauff a regretté que les organisateurs du Grand Chelem australien aient laissé fuiter ces images. «J'ai essayé d'aller dans un endroit où je pensais qu'il n'y avait pas de caméra. J'ai un petit problème avec la diffusion. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de retransmettre ça», a-t-elle déclaré.

Le gros craquage de Coco Gauff ⬇️

Vidéo: twitter

La joueuse a ajouté qu’elle avait déjà volontairement cassé une raquette sur le court, une expérience qu’elle ne souhaite plus revivre. D'où ce défoulement en coulisses, derrière la rampe d'accès aux vestiaires.

«J'en ai cassé une en quarts de finale ou en huitièmes à Roland-Garros, et j'ai dit que je ne le referai plus jamais sur le court, parce que je ne pense pas que cela donne une bonne image. Donc oui, j'ai essayé d'aller dans un endroit où ils ne le diffuseraient pas, mais ils l'ont évidemment fait. Peut-être qu'il faudrait en discuter, car j'ai l'impression que dans ce tournoi, le seul endroit privé dont nous disposons est le vestiaire.»
Coco Gauff

Coco Gauff a reçu le soutien d'une autre championne: Iga Swiatek. «Sommes-nous des joueuses de tennis ou des animaux de zoo, surveillés même quand ils font leurs besoins?», a-t-elle demandé en conférence de presse.

Elle aussi réclame plus d'intimité: «On est constamment observé, que ce soit par les fans qui achètent des pass d'entraînement ou par les caméras». En ce sens, elle aurait préféré que le premier Majeur de la saison ne diffuse pas le moment gênant où elle se faisait recaler par les organisateurs, faute d’accréditation.

Nous en parlions ici

Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain

«Nous sommes censées être observées sur le court et lors des conférences de presse.C'est notre travail. Ce n'est pas notre rôle de devenir la risée de tous parce qu'on oublie son accréditation. C'est amusant, certes, mais pour nous, je ne pense pas que ce soit nécessaire», a-t-elle lancé avec force.

(roc)

Plus d'articles sur le sport
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
Quels matchs voir en Ligue des champions? On a fait notre choix
de Team watson
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
On a retrouvé la patineuse qui a fait vibrer Genève
de Julien Caloz
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
Magnin est une victime de l'arrogance du FC Bâle
de Christoph Kieslich
L'OM ne veut plus de son joueur romand
L'OM ne veut plus de son joueur romand
de Romuald Cachod
Le tennis se ridiculise
Le tennis se ridiculise
de Yoann Graber
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
Perdre contre Ajoie n'est plus une honte
de Klaus Zaugg
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
Iga Swiatek a vécu un moment humiliant hors du terrain
de Yoann Graber
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
Alcaraz doit abandonner un objet précieux
de Yoann Graber
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
Les convergences troublantes entre Franzoni et Sarrazin
de Sven Papaux
Le public de Kitzbühel est ingrat
Le public de Kitzbühel est ingrat
de Romuald Cachod
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Mbappé a-t-il manqué de respect à son coéquipier?
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
1
Embrouille franco-suisse en Valais: «Tu casses les cou***»
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
Cet ancien descendeur révèle comment il a triché
de Lukas Grybowski
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Cette star du bob suisse a reçu un cadeau inespéré
Triste nouvelle pour Simon Ammann
Triste nouvelle pour Simon Ammann
de Rainer Sommerhalder
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
La chance de Josi, c’est d’avoir intégré le «Langnau de la NHL»
de Klaus Zaugg
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
Ce VTT révolutionnaire veut conquérir les stations de ski
de Romuald Cachod
Thèmes
Les manifestations à Minneapolis
1 / 12
Les manifestations à Minneapolis
source: sda / angelina katsanis
partager sur Facebookpartager sur X
Une tempête hivernale majeure frappe les Etats-Unis
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Novak Djokovic a frôlé la disqualification
Novak Djokovic s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open Australie. Mais tout aurait pu s'arrêter après un geste d'humeur du Serbe.
Le numéro 4 mondial a disposé samedi du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (75e) en trois sets (6-3, 6-4, 7-6), mais il a failli ne jamais aller au bout de son match à cause du geste extrêmement dangereux dont il s'est fait l'auteur pendant la partie.
L’article