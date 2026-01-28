Coco Gauff craque et s’en prend aux organisateurs

La joueuse américaine a complètement explosé mardi dans les coursives de l’Open d’Australie. Elle critique désormais les organisateurs, qu’elle tient pour responsables de la diffusion des images.

Coco Gauff a craqué. Non pas sur le terrain, mais dans les coursives menant aux vestiaires, après sa défaite expéditive 6-1 6-2 face à Elina Svitolina, mardi lors des quarts de finale de l’Open d’Australie. Sur une vidéo massivement partagée sur la toile, on la voit fracasser sa raquette à plusieurs reprises contre le sol.

Interrogée en conférence de presse sur son comportement, Gauff a regretté que les organisateurs du Grand Chelem australien aient laissé fuiter ces images. «J'ai essayé d'aller dans un endroit où je pensais qu'il n'y avait pas de caméra. J'ai un petit problème avec la diffusion. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de retransmettre ça», a-t-elle déclaré.

La joueuse a ajouté qu’elle avait déjà volontairement cassé une raquette sur le court, une expérience qu’elle ne souhaite plus revivre. D'où ce défoulement en coulisses, derrière la rampe d'accès aux vestiaires.

«J'en ai cassé une en quarts de finale ou en huitièmes à Roland-Garros, et j'ai dit que je ne le referai plus jamais sur le court, parce que je ne pense pas que cela donne une bonne image. Donc oui, j'ai essayé d'aller dans un endroit où ils ne le diffuseraient pas, mais ils l'ont évidemment fait. Peut-être qu'il faudrait en discuter, car j'ai l'impression que dans ce tournoi, le seul endroit privé dont nous disposons est le vestiaire.» Coco Gauff

Coco Gauff a reçu le soutien d'une autre championne: Iga Swiatek. «Sommes-nous des joueuses de tennis ou des animaux de zoo, surveillés même quand ils font leurs besoins?», a-t-elle demandé en conférence de presse.

Elle aussi réclame plus d'intimité: «On est constamment observé, que ce soit par les fans qui achètent des pass d'entraînement ou par les caméras». En ce sens, elle aurait préféré que le premier Majeur de la saison ne diffuse pas le moment gênant où elle se faisait recaler par les organisateurs, faute d’accréditation.

«Nous sommes censées être observées sur le court et lors des conférences de presse.C'est notre travail. Ce n'est pas notre rôle de devenir la risée de tous parce qu'on oublie son accréditation. C'est amusant, certes, mais pour nous, je ne pense pas que ce soit nécessaire», a-t-elle lancé avec force.

