Vidéo: twitter

L'arbitre évite de justesse un grave accident

Un officiel perché sur sa chaise a eu un réflexe salvateur, vendredi au tournoi Challenger de Punta Cana.

On le savait, être arbitre en tennis s'avère parfois dangereux. Perchés sur leur haute chaise, immobiles, les officiels sont exposés aux balles après des frappes complètement ratées des joueurs. Il arrive aussi que certains tennismen, en colère, craquent complètement et menacent physiquement les arbitres. Ça avait par exemple été le cas de la star allemande Alexander Zverev en 2022, qui avait fracassé sa raquette sur la chaise d'un officiel.

Ce vendredi, une nouvelle mésaventure est venue confirmer la dangerosité de ce job, que de nombreuses mauvaises langues qualifient pourtant de «pépère». La scène s'est produite au tournoi Challenger (deuxième division mondiale) de Punta Cana, en République dominicaine. On rembobine.

On est dans le premier jeu du quart de finale entre l'Allemand Daniel Altmaier et l'Américain Aleksandar Kovacevic. Les trois premiers points viennent d'être joués, mais il y a de terribles bourrasques de vent sur ce court très exposé, dont les petites et basses tribunes ne peuvent faire obstacle au vent. Alors que Kovacevic se place pour servir, l'arbitre – Baron Santoyo – lâche dans son micro, d'une voix paniquée:

«Aahh! Wait! Wait!» («Attends! Attends!», en français)

Sentant la chaise basculer dangereusement après une bourrasque, l'officiel saute depuis le sommet de sa chaise et atterrit sur le court à pieds joints. Déséquilibré, il se roule sur le terrain en surface dur, sans gravité. Il s'en sort indemne, comme le précise le site Tennis Temple.

La scène en vidéo

C'est un sacré réflexe salvateur qu'a eu Baron Santoyo, car juste après son saut, sa chaise s'est renversée par terre, sur le côté. Si l'arbitre n'avait pas sauté, il se serait écrasé violemment par terre fixé à sa chaise. Avec, on l'imagine, de potentielles graves blessures...

Malgré cet incident et le fort vent sur l'île caribéenne, le match a pu aller à son terme, avec une victoire d'Aleksandar Kovacevic (ATP 94) en trois manches. En demi-finale, l'Américain affrontera le Français Alexandre Muller, 44e joueur mondial. Avec, on l'espère, moins de frayeurs pour l'arbitre. (yog)