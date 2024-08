Casper Ruud a remporté son match du premier tour à l'US Open. Image: keystone

Une bouteille d'eau crée la confusion à l'US Open

Le match du premier tour entre Casper Ruud et Bo Yunchaokete a été marqué par un incident peu banal, qui permet de rappeler une règle du tennis.

Il n'a fallu que trois sets à Casper Ruud pour venir à bout du Chinois Bo Yunchaokete cette semaine. Le Norvégien a battu son adversaire 7-6, 6-2, 6-2 au premier tour de l'US Open. Mais la victoire a vite été reléguée au second plan. Car ce dont tout le monde a parlé pendant ce match, c'est d'une...bouteille d'eau.

Voici ce qu'il s'est passé: lors d'une pause, Ruud a saisi une bouteille d'eau qu'il avait lui-même apportée. Un responsable du tournoi s'est alors interposé. Il a fait remarquer au Norvégien qu'il devait prendre une des boissons mises à disposition par le tournoi.

Un incident qui prête à sourire, mais permet surtout de rappeler une règle du tennis: lors de chaque match, les joueurs doivent se servir exclusivement dans les containers à boissons de l'organisateur. Toute autre demande doit être discutée avec l'arbitre et un officiel du tournoi.

«Qu'est-ce qu'ils vont faire si je me sers de ma bouteille? Me punir?», a demandé Ruud à l'officiel qui lui avait fait remarquer sa faute. Le numéro huit mondial a expliqué que s'il avait besoin de ses propres boissons, c'est parce qu'il faisait très chaud, et que ses bouteilles étaient plus froides que celles mises à disposition par le tournoi.

«Vous comprenez mon problème?», a demandé Ruud au superviseur, lequel s'est de nouveau abrité derrière le règlement. «Vous pensez que je mens?», a encore insisté le joueur de 25 ans, qui a finalement franchi le premier tour sans encombre.

Casper Ruuds a même remporté le tour suivant en dominant Gaël Monfils en quatre manches, dans la nuit de mercredi à jeudi, et cette fois il n'a été question que de jeu. (abu/t-online.de)