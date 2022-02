In der Nacht auf Donnerstag ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine endgültig eskaliert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Einmarsch russischer Truppen angeordnet und damit einen Krieg begonnen. Doch warum? Dies und die Antworten zu weiteren wichtigen Fragen findest du hier.

Was passiert gerade in der Ukraine? Die 7 wichtigsten Fragen und Antworten

«Ich habe mich für eine Sonder-Militäroperation entschieden», mit diesen Worten erklärte Kremlchef Wladimir Putin der Ukraine im Fernsehen den Krieg. Doch was heisst das? Und was könnte der russische Präsident damit bezwecken? Die Antworten findest du hier:

Was passiert gerade in der Ukraine?

Im Osten der Ukraine herrscht nun offiziell Krieg. Putin hat einen Auslandeinsatz des russischen Militärs in den ukrainischen Regionen Luhansk und Donezk angeordnet.

>>> Aktuelle Entwicklungen findest du im Liverticker

Warum greift Russland die Ukraine an?

Putin sagte, er habe auf eine schriftliche Bitte der Chefs der Volksrepubliken Luhansk und Donezk um militärischen Beistand reagiert. Kurz zuvor hatte Russland die beiden ukrainischen Separatisten-Gebiete offiziell anerkannt. Putin behauptet, die Menschen in den Gebieten seien «seit acht Jahren Misshandlung und Genozid ausgesetzt». Sie davor zu schützen, sei das Ziel der Operation. Für Putins Anschuldigung gibt es kein Beweise.

Was will Russland in der Ukraine?