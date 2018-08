International

Wetter

Dieser Geistliche trotzt dem Erdbeben auf Bali



Erdbeben? Ihm doch egal. Dieser Imam betet weiter, auch wenn es rüttelt

Bei den Erdbeben in der Nähe von Lombok, im Südosten Indonesiens, sind am Sonntag mindestens 140 Menschen ums Leben gekommen. Ein Imam zeigte sich unbeeindruckt. Er setzt seine Gebete in der Moschee unbeirrt fort und wird nun von den Gläubigen gefeiert.

Video: watson/nico franzoni

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter