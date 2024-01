Nein, kein Batmobile. Bild: twitter

Der neue Dodge Charger EV – so sieht er aus

Zumindest optisch scheint Dodge auf dem richtigen Weg zu sein.

Wer mag sich erinnern an 2005? Wer mag sich erinnern an die masslose Enttäuschung, als an der North American International Auto Show der neue Dodge Charger präsentiert wurde ...

2005 Charger ... seriously? Bild: wikicommons

... und dieser sich als viertürige Familienlimousine herausstellte?

Was war geschehen? Am Namen Dodge Charger hing doch derart viel Renommee, derart viel Kult. Er ist eine der ganz grossen Ikonen der Automobil-Geschichte. Oder, genauer: Die Charger-Modelle der späten Sechzigerjahre sind es, die das Image über Generationen hinweg definierten. Der Autoverfolgungsjagd im Krimi «Bullit» (1968) und den PS-starken Luftsprüngen der TV-Serie «The Dukes of Hazzard» (1979–1985) sei Dank.

Die Hollywoodstars: Der 1986er ... Bild: tunnelram.net

... und der 1969er. Bild: Imdb

An diesem Vehikel haftete auf ewig das Image des Bad Boys unter den Muscle-Cars. Weniger gefällig als ein Mustang. Und ein Camaro wirkte geradezu europäisch in seiner eleganten Sportlichkeit neben der bulligen Wucht des Charger.

Konnten 2023 auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken: Challenger (l.) und Charger. Bild: stellantis

Und dann wurde er als viertürige Familienkutsche wiedergeboren. Doch siehe da: Alsbald, nachdem er mehrere übermotorisierte «Supercharger»-Varianten hervorgebracht hatte und in der Folge ein Riesenerfolg wurde, gewöhnte sich die Welt an die Idee einer Charger-Limousine. Schliesslich hatte Dodge den Markt für zweitürige Muscle-Cars mit dem Challenger, der 2008 auf den Markt kam und sofort ein Erfolg war, bestens im Griff.

Und nun ist es an der Zeit, alles wieder aus dem Fenster zu werfen für den neuen 2025 Charger EV, der nicht nur ein zweitüriges Coupé ist, sondern auch eine Heckklappe hat.

Hier der Teaser ... Bild: stellantis

Angeteasert wurde das neue Auto bereits Ende 2023 mit ein paar Hochglanz-Renderings – doch nun veröffentlichte Dodge selbst einige (leicht konspirativ wirkende) Schnappschüsse:

... und hier erstmals in freier Wildbahn. Bild: twitter

Bild: twitter

Das neue Charger Coupé wird sowohl als batterieelektrisches Fahrzeug als auch als Benziner erhältlich sein.

Bild: twitter

Definitiv ist, dass eine Version den Stellantis-Hurricane-Reihensechszylinder erhalten wird. Doch es ist bislang nicht bekannt, ob dieser als Range Extender eingesetzt wird, wie im Ramcharger-Pickup, oder ob es sich um einen konventionellen Verbrenner-Antrieb handeln wird.

Was wir aber wissen, ist, dass Dodge mit dem neuen Charger definitiv das richtige Styling gefunden hat, wie diese kürzlich veröffentlichten Fotos beweisen. «Available late 2024.» Wir sind gespannt.