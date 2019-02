Leben

Familie

19 Fotos, die kurz vor dem Tod entstanden



19 Fotos, die kurz vor dem Tod entstanden

Elisabeth Kochan / watson.de

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, heisst es – und umso mehr, wenn es einen emotionalen Wert hat. Dabei wissen wir den meist erst im Nachhinein zu schätzen. Zum Beispiel, wenn es das letzte Bild ist, das wir mit oder von einem geliebten Menschen gemacht haben.

Familie oder Freunde, Partner oder Haustiere: Unser anhängliches Herz verkraftet einen Verlust nur langsam. Während die Erinnerung aber verblasst, bleiben uns die auf Fotos festgehaltenen Momente erhalten. Auf Reddit haben zahlreiche Leute diese Erinnerungen geteilt – in Form von «last images», ihrer letzten Fotos mit geliebten Menschen, aus denen wir uns eine kleine Sammlung herausgepickt haben. Eine kleine Vorwarnung: Die Bilder sind wahnsinnig rührend...

Sein Vater

«Mein Dad hat heute seinen 14-monatigen Kampf gegen den Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren. Er war Trauzeuge bei meiner Hochzeit, einer meiner besten Freunde und ein toller Grossvater für meine Kinder. Das ist das letzte Bild, das ich von uns habe, aufgenommen an Weihnachten.» HERMANNATOR85

Ihre Mutter

«Das letzte Foto mit meiner Mutter, einen Tag vor ihrem Tod. Meine Hochzeit war noch einen Monat hin, also arrangierten mein Mann und unsere Familien eine Zeremonie im Krankenhaus. Ich trage ihren Schleier.» mbteach14

Ihr Mann

«Meine Eltern, die sich leise nach Dads Tumordiagnose unterhalten. Morgen beerdigen wir meinen lieben Vater. Ich liebe dich für immer, Dad.» maggiemygirl

Ihr Sohn

«Das ist das letzte Bild von meinem Sohn, nur ein paar Stunden, bevor er am plötzlichen Kindstod verstarb. Fünf Tage später wäre er zwei Monate alt gewesen. Ich hatte keine Ahnung, dass es der schlimmste Tag meines Lebens werden würde. Auf dem Shirt, das er anhatte und in dem er starb, stand: 'Mami liebt mich'. Ich liebe dich, Jackson.» cassiejoan23

Sein Bruder

«Das letzte Foto, das von meinem älteren Bruder gemacht wurde, als er zum College aufbrach. Er war das Opfer eines durch Alkohol verursachten Autounfalls. Ich vermisse ihn jeden Tag.» Charpybro

Sein Sohn

«Das letzte Foto von meinem kleinen Erwan, auf dem er die Augen offen hat, vor einem Jahr. Er verlor am selben Tag seinen Kampf gegen die spinale Muskelatrophie.» flo850

Ihre Mutter

«Meine wunderschöne Mom, bevor sie wegen des Tumors schnell abbaute. Sie stellte sich der Gehirn-OP mit einem Lächeln im Gesicht und inspiriert mich bis heute dazu, selbst während der schlimmsten Zeiten zu lächeln.» Ihatecartoons

Ihr Mann

«Mein Opa ist erst vor wenigen Minuten gestorben. Das Foto ist von gestern. Meine Oma sass tagelang so an seiner Seite. Er entkam den Nazis und erwischte ein Schiff in die USA. Er bekam Lungenkrebs, weil er während seiner Kindheit in Kohleminen gearbeitet hatte.» Mrsrhea

Seine Frau

«Meine Oma, 96, mit meinem Opa, 100, Stunden vor ihrem Tod dieses Wochenende. 77 Jahre Ehe.» RealLivegirl

Ihr Vater

«Mein guter Freund Bear, der sich von seinem Sohn und seiner Tochter verabschiedet. Am nächsten Abend starb er an Bauchspeicheldrüsenkrebs.» hj4life21

Sein Opa

«Das letzte Foto von meinem Grossvater, der vor ein paar Tagen verstarb. Der Doktor war Falkner und nahm seinen Falken mit ins Krankenhaus.» Nutzer gelöscht

Ihr Vater

«Am 3. Februar 2016 verstarb mein Vater wegen eines Hirntumors. Dieses Foto stammt von dem Tag, als ich zur Uni zurückfuhr. Drei Tage später starb er. Es war das letzte Mal, dass ich ihn sah.» Cherublade

Ihre Oma

«Meine Oma starb 2013. Später entdeckten wir ein Bild auf Google Street View, auf dem sie dabei zu sehen ist, wie sie die Blumen pflegt, die sie so liebte. Ich wünschte, die Kamera hätte ihr Gesicht eingefangen, aber ich bin so dankbar dafür, dass sie sie so dabei verewigten, wie sie etwas tat, was sie liebte.» Notchoqueen

Ihre Tochter

«Zoey Catherine Daggett starb mit fünf Jahren um 16:17 Uhr am Independence Day, nur einen Tag, bevor sich die Symptome ihres aggressiven Hirntumors zum zweiten Mal gejährt hätten. Hier wird sie gerade von ihren Eltern, Ben und Casey, getröstet, und von ihrem Hund Juno, nur Stunden vor ihrem Tod.» SkyeEDEMT

Seine Frau

«Meine Mutter, wie sie meinen Vater ansieht, drei Tage, bevor sie am Krebs starb. Ich glaube, es ist einer der schönsten Momente, die ich je fotografiert habe. Der Ausdruck auf ihrem Gesicht sagt alles.» FatBabycake

Sein Cousin

«Das letzte Foto von meinem Cousin Gary – aufgenommen am 11. September 2001.» Limmense

Seine Mutter

«Meine Mom mit dem Bluetooth-Headset, das ich ihr gekauft hatte. Sie war zu schwach, um ein Telefon zu halten, und ich wohnte 700 Meilen entfernt und rief mehrmals am Tag an, um mit ihr zu reden. Sie starb zwei Tage später am Eierstockkrebs. Sie war 51.» Joanimacaroni

Ihr Opa

«Mein Opa, wie er meinen Sohn zum ersten Mal trifft. Ein paar Wochen später starb er. Er versprach mir immer, dass er 'noch bleiben' würde, um mein Baby zu sehen, und er meinte es ernst. Ich liebe dich, Opa. Ich vermisse dich so sehr.» Themeldub

Sein Vater

«Mein Dad in der Hospizpflege zu Hause mit seinem Kater Brady. Donnerstagnachmittag verlor er seinen Kampf. Du warst ein toller Mann und Vater, Dad.» dcknight93

Diese prominenten Persönlichkeiten haben uns 2018 verlassen

Abonniere unseren Newsletter