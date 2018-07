Leben

Das sind die schlimmsten Restaurantgäste



9 Restaurant-Gäste, die sich NIEMAND wünscht

Nervig, frech oder schlicht verrückt: Bestimmt jeder Kellner und jede Kellnerin kennt sie: diese neun Gäste aus der Hölle.

Der Möchtegern-Allergiker

Wenn der «Allergiker» etwas bestellt, hört es sich in etwa so an:

«Könnte ich den gemischten Salat bitte mit italienischer statt französischer Sauce haben? Ich habe nämliche eine Hühnereiallergie. Ah und bitte ohne Salatblätter, ich vertrage Kopfsalat nicht so.



Zum Hauptgang hätte ich gerne Penne all’arrabbiata. Bitte ohne Knoblauch, sonst bekomme ich Bauchschmerzen.



Ah, und noch eine Frage: Könnt ihr den Schokoladenkuchen für mich mit Sojamilch zubereiten? »

Obwohl dieser Gast eigentlich kerngesund ist, versucht er durch irgendwelche, teilweise erfundenen, Allergien seine Sonderwünsche zu begründen.

Wenn man Glück hat, bringt er sogar eine Liste mit all seinen Überempfindlichkeiten mit ins Restaurant. In jeder Sprache.

Ein Beitrag geteilt von Server Life (@server_life) am Sep 8, 2016 um 9:30 PDT

Der unfassbar Komplizierte

Dieser Gast steht immerhin zu seinen Sonderwünschen, jedoch hat er jeweils so viele davon, dass seine Bestellung am Ende so rein gar nichts mehr mit dem Gericht auf der Karte zu tun hat.

Ein Beitrag geteilt von Jaz (@princesajazmin21) am Jul 11, 2015 um 8:49 PDT

Der Extrawurst-Typ

Egal, wie viel Auswahl es auf der Menükarte gibt – dieser Gast will immer das, was gar nicht da ist. Wenn er beim Asiaten isst, wünscht er sich Schnipo. Beim Italiener erkundigt er sich nach Döner. Er hat halt grad Lust drauf.

Der Last-Minute-Gast

Seine Mission: Kurz vor Schluss den Laden betreten und ein 10-Gänge-Menü für sich und seine 15 Freunde bestellen.

Der «witzige» Geizhals

Man behandelt den Kunden wie einen König, lächelt, bis man Kieferschmerzen bekommt und kriegt dann als Belohnung etwas Kleingeld, welches der Rappenspalter Gast selbst nicht in der Tasche haben will.

bild: shutterstock / watson

Der knausrige Gast findet das zwar selbst nicht angemessen, aber legt sich irgendwelche Ausreden zurecht, um sein schlechtes Gewissen zu besänftigen.

Ein Beitrag geteilt von Checks From Last Night (@checksfromlastnight) am Jul 9, 2016 um 6:50 PDT

Der kreative Schwindler

Noch schlimmer als der Geizhals ist der Schwindler. Er denkt sich die absurdesten Entschuldigungen aus, weshalb er einem ÜBERHAUPT KEIN Trinkgeld geben kann.

Ein Beitrag geteilt von GOGO BEE.🐝 (@glitteryskullz) am Aug 4, 2016 um 12:44 PDT

Ein Beitrag geteilt von Checks From Last Night (@checksfromlastnight) am Jul 10, 2016 um 3:54 PDT

Der Verschwender

Diese Person hat «sooo mega fest Hunger», bestellt eine Million Dinge von der Karte – und isst dann drei Bisse. Mit den Resten macht sie dann eine Riesensauerei versucht sie, kleine «Kunstwerke» zu erschaffen.

Ein Beitrag geteilt von jon rutherford (@jonrutherford) am Mai 25, 2017 um 1:57 PDT

Der Verständnislose

Zugegeben: Die Geduld zu bewahren, wenn man fast verhungert extrem Hunger hat, ist schwierig. Vor allem, wenn es im Lokal nach leckerem Essen riecht. ABER: Das Personal mit fiesen Nachrichten zu bestrafen, bringt wirklich niemandem was.

Auch nicht gerade beliebt ist der Gast, der zwar nicht die Theke beschmiert, sich dafür aber für besonders witzig hält und seine Spuren auf der Toilette hinterlässt.

Ein Beitrag geteilt von Server Life (@server_life) am Jun 25, 2017 um 4:53 PDT

Der Unordentliche

Spaghetti auf dem Tisch, Salatblätter auf dem Boden, Sauce an den Wänden – der unordentliche Gast kann verdammt nochmal einfach nicht schön essen hinterlässt jeweils ein riesigen Saustall.

Ein von @pho544 geteilter Beitrag am Apr 6, 2018 um 4:11 PDT

Und die Angestellten dürfen dann zehn Stunden lang putzen.

BONUS:

Es gibt aber auch sehr freundliche Gäste. Zum Beispiel solche, die sich bei dir für die Umstände entschuldigen.

Oder solche, die dir ein ordentliches Trinkgeld geben.

