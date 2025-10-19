QUIZ – Teil 2: Wie gut kennst du diese Albumcover? Jetzt wird's tricky

Ikonen der Popkultur, für immer in unser kollektives Unterbewusstsein eingebrannt, ... oder etwa nicht? Mal sehen, wie gut du dich im Pantheon berühmter Plattencover auskennst!

Oliver Baroni

Oh ja – vor Kurzem hatten wir das erste Plattencover-Quiz:



Na? Wie hast du abgeschnitten?

Falls gut, dann kannst du nun schauen, ob dein Populärkulturwissen auch für diese neue Folge reicht. Und falls du schlecht warst, kannst du dich hier revanchieren. Los!