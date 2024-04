Das ist einer der gesuchten Drinks. Oder aber auch nicht. Wer weiss. Du vielleicht. Hoffentlich. Bild: Shutterstock

Quizzticle

Nenne den Sommer-Drink – oder es gibt nur noch grünen «Vodka»

Raphael Bühlmann Folge mir

Liebe Quizzticle-Klasse

Schon das zweite Sommerwochenende in diesem Jahr, und es ist gerade mal April. Wenn das Leben dir den Sommer gibt, mach Drinks! Oder so ähnlich. Unser Oliver Baroni hat schon viele feine Cocktails vorgestellt, jetzt wollen wir sehen, ob ihr was gelernt habt.

Als Hinweise gibt es die Zutaten und eine Angabe zur Herkunft des Drinks. Ich habe mir Mühe gegeben, viele Schreibweisen und auch nur Namensbestandteile gelten zu lassen.

Welcher ist dein Lieblingsdrink? Die Kommentarspalte ist geöffnet.

Cheers!

Wir wollen zu verantwortungsvollem Konsum ermuntern.

Und so geht's:

Nenne die 15 gesuchten Drinks.

Als Hilfe bekommst du die Zutaten und eine Herkunftsangabe.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

