Weltweit feiern etwa 2,4 Milliarden Menschen an Weihnachten die Geburt von Jesus Christus. Doch in welchen Ländern leben eigentlich die meisten Christinnen und Christen? Bild: KEYSTONE

Nenne die Länder mit den meisten Christen – oder es gibt keine Weihnachts-Gschenkli 🎅

Liebe Quizzticle-Klasse

Weihnachten steht vor der Tür! 🎄 Bald erstrahlen in vielen Stuben Kerzen, Krippen und Christbäume. Woher der christliche Brauch kommt, wissen die meisten. Aber weisst du auch, in welchen Ländern die meisten Christinnen und Christen leben? Wir suchen die weltweiten Top 30.

Ob sie alle auch tatsächlich gläubig sind, konnten wir nicht überprüfen. Das Quiz ist aber auch so schon schwer genug. Darum sei ausnahmsweise ein kleiner Hinweis erlaubt – schliesslich ist Adventszeit und damit die Zeit der Nächstenliebe: Viele der gesuchten Länder befinden sich in Lateinamerika und Afrika. Regionen, die durch die Missionierung und die Verbreitung des Christentums stark geprägt wurden.

So weit, so klar. Aber Vorsicht, es gibt auch ein paar knifflige Überraschungen, wie Raphael Bühlmann beim Testen feststellen musste. Das ein oder andere Land hat zwar eine Mehrheit an nicht-christlichen Religionen, wir suchen aber die Top 30 Länder weltweit – und zwar in absoluten Zahlen. Einige unerwartete Länder könnten sich als perfekter Fun-Fact und Conversation-Starter am Weihnachtsabend entpuppen. Bitte gerngscheh 😏.

Das sind die Spielregeln:

Nenne die 30 Länder mit den meisten Christinnen und Christen.

In der Spalte «Extra» siehst du als Tipp, wie viele es im jeweiligen Land sind.

Die Reihenfolge ist egal.

Wichtig ist die korrekte Schreibweise. Wir sind teilweise grosszügig, alle erdenklichen Varianten können wir aber nicht zählen lassen.

Es läuft ein Countdown, du hast 15 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play Quiz» und los geht's!