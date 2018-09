Schweiz

Blaulicht

Angriff auf Genfer Frauen: Polizei verhaftet Verdächtige



Angriff auf Frauen in Genf: Französische Polizei verhaftet drei Verdächtige

Anfangs August kam es in Genf zu einer brutalen Attacke an mehreren jungen Frauen. Die französische Polizei nahm nun gestern Nachmittag drei Verdächtige im Departemente Haute-Savoie fest, wie die Zeitung «Le Dauphiné libéré» berichtet. Zwei der Täter seien der Polizei bereits bekannt gewesen. Die Täter wurden in Zusammenarbeit mit der Genfer Polizei festgenommen.

Der brutale Angriff fand anfangs August in Genf statt. An einem Mittwochmorgen kurz vor fünf Uhr wurden fünf Frauen mit Jahrgängen zwischen 1985 und 1996 auf der Strasse von einer Gruppe Männer angegriffen, nachdem sie ein Nachtlokal verlassen hatten. Zwei der Frauen wurden dabei schwer am Kopf verletzt. Eine von ihnen lag sogar im Koma. Auch die anderen drei Frauen wurden in das Spital gebracht.

