Auch auf kantonaler Ebene wird abgestimmt. Insgesamt kommen in 12 Kantonen 26 Vorlagen vors Volk. Hier findest du die wichtigsten kantonalen Ergebnisse. Eine Auswahl: Im Aargau gehts um eine Klimaschutz-Initiative, in Luzern die Umfahrung Beromünster, in Solothurn zwei Steuerinitiativen, in St. Gallen um die Finanzen der Spitäler, im Thurgau gehts um die Thurgauer Kantonalbank und auch einen Energiefonds. In Zug gehts um günstige Wohnungen. (ch media)