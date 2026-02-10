Rauszeit
45 unglaubliche Bilder, wie in der Schweiz früher Ski gefahren wurde
Die Sportferien sind in vielen Kantonen in vollem Gang (oder teilweise auch schon wieder durch). Der Februar ist sowieso für viele die Zeit, in der so richtig Ski gefahren wird. Das war früher nicht anders. Also doch, es war total anders. Zumindest betreffend Ausrüstung und Anlagen.
Einige Kantone und Gemeinden freuen sich aktuell über die Sportferien. Bis Mitte März sind dann überall die eine oder zwei Wochen Sportferien durch. Diese sollen mit Skitagen natürlich so richtig ausgenutzt werden. Zur Einstimmung schauen wir zurück, wie das früher auf den Pisten so zu- und herging. Du wirst teilweise richtig staunen. Insbesondere Bild 17 (und die Originallegende) ist pures Skigold:
Bevor wir loslegen, wärmen wir uns auf
Auch den Oberkörper wollen wir gut aufwärmen
Aufwärmen konnte man sich auch in der Berner Innenstadt
Wer sich richtig aufwärmt, hat nie kalt
Die Sonnenbrille war schon damals ein wichtiges Accessoire
Noch bisschen Dehnen und dann geht's los
Leider sind wir aber nicht die Einzigen
«Alles fährt Ski» erhält eine ganz neue Bedeutung
Skilifte waren damals noch eine Sensation
Ganz so einfach war das natürlich nicht
Das sieht schon super aus
Ihnen fehlt die Grazie noch bisschen
Der Bügellift bringt dich nach oben
In Engelberg herrscht Hochbetrieb
Gilt übrigens auch für Wanderer
Will er rückwärts hoch?
Heute würde man Pop-up-Skilift sagen
Zum Gornergrat fuhr früher schon die Zahnradbahn
58 Jahre später an gleicher Stelle
Ein Skilift-Schiff ...
Und hier ein Funi für Skifahrer
Die Skier nochmals kontrollieren
Und dann geht's der Skilehrerin nach
Die Kinder übten schon 1937 fleissig ...
... und selbst König Hussein I. aus Jordanien versucht sich an gleicher Stelle einige Jahre später
Abenteuerliche Anreise mit dem Auto
Auch die Prinzessin kommt mit dem Auto
Andere laufen zur Talstation
Den Zürchern zeigen, was Skifahren ist
Damals war das noch eine Attraktion (Schnee hatte es auch schon wenig)
In Bern übte man derweil in der Indoor-Skihalle
Der «Lift», der noch Muskelkraft benötigte
Auch das Bond-Girl ging Skifahren
Auch Pausen waren damals schon wichtig
Telemark war früher noch in
Als man mit dem Skilift noch durch enge Täler fuhr
Die Sesselbahn war noch nicht so komfortabel
Noch ohne Windhaube
Als Carving-Ski noch kein Thema waren
Wer erinnert sich noch an die Billett-Entwertung vor dem Skilift?
Grosser Andrang
Skifahren am Uetliberg in Zürich
Ohne Skilift
Zwei Lifte nebeneinander
Und zum Abschluss ein Sprung
Ist Skifahren gar nicht so schweizerisch wie gedacht?
Sir Arthur Conan Doyle, der Schöpfer von Sherlock Holmes, will das Skifahren in die Schweiz gebracht haben. Ein kürzlich erschienenes Buch hat die Geschichte des Skifahrens in der Schweiz nun neu aufgerollt. Es zeigt sich: Auch Skandinavien hat seinen Beitrag geleistet.
Der britische Schriftsteller Conan Doyle hat während seiner Aufenthalte in der Schweiz das Skifahren gelernt. Er trug dazu bei, den Skisport zu popularisieren und beanspruchte gar die Urheberschaft des Skifahrens in der Schweiz für sich. Ein Sporthistoriker sieht das Ganze differenzierter.
«Wir verdanken es wahrscheinlich nicht nur dem Autor von Sherlock Holmes», nuancierte der Sporthistoriker Grégory Quin von der Universität Lausanne gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Zusammen mit Laurent Tissot, Jean-Philippe Leresche und Daniel Yule hat der Historiker Quin das kürzlich erschienene Buch «Skiland Schweiz» geschrieben.
