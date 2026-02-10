Rauszeit

45 unglaubliche Bilder, wie in der Schweiz früher Ski gefahren wurde

Die Sportferien sind in vielen Kantonen in vollem Gang (oder teilweise auch schon wieder durch). Der Februar ist sowieso für viele die Zeit, in der so richtig Ski gefahren wird. Das war früher nicht anders. Also doch, es war total anders. Zumindest betreffend Ausrüstung und Anlagen.

Einige Kantone und Gemeinden freuen sich aktuell über die Sportferien. Bis Mitte März sind dann überall die eine oder zwei Wochen Sportferien durch. Diese sollen mit Skitagen natürlich so richtig ausgenutzt werden. Zur Einstimmung schauen wir zurück, wie das früher auf den Pisten so zu- und herging. Du wirst teilweise richtig staunen. Insbesondere Bild 17 (und die Originallegende) ist pures Skigold:

Bevor wir loslegen, wärmen wir uns auf Gurten 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Auch den Oberkörper wollen wir gut aufwärmen Glarus 1974. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Aufwärmen konnte man sich auch in der Berner Innenstadt Bern 1942. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Wer sich richtig aufwärmt, hat nie kalt Originallegende: Dorfschule in Bönigen. Wer nicht erkältet ist, fährt 10 Minuten ohne Hemd Ski. (1944) Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Sonnenbrille war schon damals ein wichtiges Accessoire Bönigen 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Noch bisschen Dehnen und dann geht's los Bönigen 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Leider sind wir aber nicht die Einzigen Anstehen im Hoch-Ybrig, 1985. Bild: KEYSTONE

«Alles fährt Ski» erhält eine ganz neue Bedeutung Auch im Toggenburg bei Ebnat-Kappel brauchte man 1974 viel Geduld. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Skilifte waren damals noch eine Sensation 1945 wurde am Monts Chevreuils in Château-d'Oex dieser Skilift in Betrieb genommen. Er funktioniert mit Gurten, nicht Bügeln. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ganz so einfach war das natürlich nicht Skilift 1952 in Langenbruck BL. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Das sieht schon super aus Skilift Schwarzsee 1953. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ihnen fehlt die Grazie noch bisschen In Langenbruck 1952 auf dem ersten Skilift der Nordwestschweiz. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der Bügellift bringt dich nach oben Im Bolgen in Davos stand der erste moderne Skilift mit Bügel der Welt (Baujahr 1934). Hier eine Aufnahme von 1964. Bild: KEYSTONE

In Engelberg herrscht Hochbetrieb Engelberg 1975. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Gilt übrigens auch für Wanderer Der Bügellift wurde 1944 am Jochpass bei Engelberg im Sommer auch für Wanderer geöffnet. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Will er rückwärts hoch? Ich bin nicht sicher, ob dieser Herr beim Prodkamm 1951 grad oben ankommt oder ob er sich noch dreht und dann startet. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Heute würde man Pop-up-Skilift sagen Wir zitieren aus der Originallegende: «Das ganze Skivolk fährt seinen eigenen Skilift ... hofft der Fabrikant dieses Klein-Skilifts BIMO, der nichts anderes als ein kleiner Stationärmotor mit einer Seilzugwinde ist. Er wiegt bloss 50 Kilogramm und kann sozusagen jeden Idiotenhügel in einer knappen halben Stunde in ein blühendes Skifahrerparadies verwandeln. Ohne Motor und entsprechend Lärm geht's dabei natürlich nicht ab ... Wer seinen Wirtschaftswunderspeck statt abzutrainieren den Berg hinan fahren möchte, hat es mit diesem Klein-Skilift leicht. Unser Bild wurde anlässlich der Demonstration am Albispass am 19. Januar 1966 aufgenommen.» Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zum Gornergrat fuhr früher schon die Zahnradbahn Zermatt 1948. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

58 Jahre später an gleicher Stelle

Ein Skilift-Schiff ... Undatierte Aufnahme aus der Ostschweiz. Bild: imago stock&people

Und hier ein Funi für Skifahrer Das Funi Hornberg in Saanenmöser war 1983 sehr beliebt. Bild: KEYSTONE

Die Skier nochmals kontrollieren Arosa 1944. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und dann geht's der Skilehrerin nach Aufnahme ca. 1950. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Kinder übten schon 1937 fleissig ... St.Moritz 1937. Bild: imago stock&people

... und selbst König Hussein I. aus Jordanien versucht sich an gleicher Stelle einige Jahre später St.Moritz 1975. Bild: KEYSTONE

Abenteuerliche Anreise mit dem Auto Schweizer Alpen 1950. Bild: imago stock&people

Auch die Prinzessin kommt mit dem Auto Aus den Niederlanden da: Prinzessin Beatrix 1966 in Gstaad. Bild: KEYSTONE

Andere laufen zur Talstation Im Dorf San Bernardino, 1972. Bild: KEYSTONE

Den Zürchern zeigen, was Skifahren ist Demonstration der Davoser Skischule vor dem Dolder Waldhaus in Zürich, aufgenommen am 23. Januar 1943. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Damals war das noch eine Attraktion (Schnee hatte es auch schon wenig) Zürich 1943. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

In Bern übte man derweil in der Indoor-Skihalle Bern 1939. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Der «Lift», der noch Muskelkraft benötigte Bern 1939. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Auch das Bond-Girl ging Skifahren Ursula Andress 1986 in Gstaad. Bild: KEYSTONE

Auch Pausen waren damals schon wichtig Arosa 1940. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Telemark war früher noch in Ein Telemark-Skilehrer zeigt seiner Klasse in Grindelwald, wie's geht (1944). Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Als man mit dem Skilift noch durch enge Täler fuhr Arosa 1940. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Die Sesselbahn war noch nicht so komfortabel Grindelwald 1969. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Noch ohne Windhaube Filmregisseur Roman Polanski (r.) 1975 auf dem Sessellift Rublo – Les Gouilles. Bild: KEYSTONE

Als Carving-Ski noch kein Thema waren Einsiedeln 1979. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Wer erinnert sich noch an die Billett-Entwertung vor dem Skilift? Gar nicht mal so lange her: Schönried 1993. Bild: KEYSTONE

Grosser Andrang Das Skiticket trug man 1989 noch um den Hals oder später am Skipasshalter oder auch Skipassjojo. Bild: KEYSTONE

Skifahren am Uetliberg in Zürich 1939 war das noch regelmässiger möglich. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Ohne Skilift Die Kinder des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen müssen sich die Abfahrt 1952 ohne Skilift verdienen. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Zwei Lifte nebeneinander Skifahren in Einsiedeln 1972. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV

Und zum Abschluss ein Sprung Ja, auch Skispringen war damals noch bisschen anders. Hier wagt sich 1939 Adi Gamma über die Schanze. Bild: PHOTOPRESS-ARCHIV