SVP-Kandidat Hannes Germann schaffte den Sprung in den Ständerat bereits im ersten Wahlgang. Weiterhin zittern muss der bisherige Schaffhauser Ständerat Thomas Minder (parteilos). Er tritt im zweiten Wahlgang gegen seinen Herausforderer Simon Stocker von der SP an.

Pirmin Bischof schafft die Verteidigung seines Ständeratssitzes im ersten Wahlgang. Interessant wird es dahinter: Weil Roberto Zanetti abtritt, will die SP ihren Sitz mit Franziska Roth verteidigen. Diese kommt hinter Bischof auch auf die zweitmeisten Stimmen, muss sich aber in einem zweiten Wahlgang erneut Christian Imark von der SVP stellen.

Somit würde im Vergleich zu 2019 die SP gleich um zwei Sitze, die GLP und die Mitte je um einen Sitz zulegen. Die FDP und die SVP würden je einen ihrer Sitze verlieren, so auch der parteilose Thomas Minder. Die Grünen haben bereits am letzten Sonntag zwei ihrer Sitze eingebüsst. Das ist der aktuelle Stand:

Das Rennen um die verbleibenden sechs Ständeratssitze am Sonntag verkommt in fast allen Kantonen zum Thriller. Laut dem aktuellen Stand der watson-Wahlbörse (Samstag) könnten die Sitze wie folgt verteilt werden:

Adecco-Verwaltungsratspräsident Jean-Christophe Deslarzes erklärt, wieso trotz Jobschwemme die Arbeitnehmenden gestresst sind, wie Covid nachwirkt und wieso Chefs gefährdeter seien bei Burn-outs als ihre Untergebenen.

Jean-Christophe Deslarzes ist so eine Art Super-Schweizer: Der Romand hat Walliser Wurzeln, wurde in Fribourg geboren, ist in Thun aufgewachsen, war Skilehrer in Verbier und Student in Bern und Fribourg.