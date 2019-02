Spass

Geschaltet fahren mit Automaten-Permis ist neu erlaubt? Dann sind es diese 6 Dinge auch

Seit dem 1. Februar dürfen Lenker, die einen Führerschein für Automatikgetriebe haben, auch Schaltgetriebe bedienen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich einiges – wenn man ein bis zwei Augen zudrückt.

«Mach den Führerschein für Schaltgetriebe, da kannst du nachher alles fahren», haben sie gesagt. «Das lohnt sich», haben sie gesagt. War wohl nichts damit, Mami und Papi. Denn ab heute ist egal, ob man schalten kann oder nicht; ab dem 1. Februar dürfen alle, ungeachtet der Art ihrer Fahrausbildung, mit dem Schaltknüppel auf Tuchfühlung gehen.

Wie es dann aussieht, wenn Automat-Profis auf einen Schaltknüppel treffen: Gif: imgur

Da kann man sich natürlich fragen, was das für die Ausweitung anderer Kompetenzen bedeutet. Und zack, der Zyniker in uns hat bereits Überhand gewonnen.

Bild: watson / shutterstock

Begründung

Während bei den Automatik-Automobilisten lediglich das Schalten dazu kommt, kommt bei den «Seepferdli»-Absolventen neu nur das Lebenretten dazu. Das passt so.

bild: watson / shutterstock

Begründung

Wer ohne Elektronik, Kerosin, Sicherheitsmechanismen oder Autopilot sicher in der Luft gleiten kann, für den ist das Fliegen eines Flugzeugs natürlich ein Leichtes. Zusätzlich anfallende Knüppel zu bedienen, wir kennen es vom Autofahren, macht da keinen Unterschied.

bild: watson / shutterstock

Begründung

Wie beim Autofahren gilt auch bei Sprachen, dass man an der Grösse seiner Aufgaben wächst. Grundkenntnisse reichen bekanntlich aus, um komplexere Aufgaben zu übernehmen. Das DELF-Zertifikat kann folglich mit einem eidgenössischen Fachausweis für Dolmetschende gleichgesetzt werden.

bild: watson / shutterstock

Begründung

In der Theorie ist es ja dasselbe. Ob nun etwas passiert, weil man auf einen Knopf drückt oder weil man das manuelle Handwerk beherrscht, ist Hans was Heiri. Es ist die Erfahrung, die Kenntnis der Abläufe in einer Sache, die zählt.

Bild: KEYSTONE / watson / shutterstock

Begründung

Gefühl und Gespür im linken Fuss für die fachmännische Behandlung delikater Angelegenheiten kommt bewiesenermassen gut und gerne mal über Nacht. Wir dürfen bereits auf das nächste Nati-Aufgebot gespannt sein.

bild: watson / shutterstock

Begründung

Die Welt wird kontinuierlich komplexer. Deswegen ist es offenbar schwieriger, sich neue, modernere Technologien anzueignen, als von modernen Technologien zu den älteren zurückzukehren. Ob diese nun vergleichbar sind oder nicht, macht keinen Unterschied.

Wirklich so tragisch oder im Grunde doch ganz egal? Sag uns, was du dazu meinst!

Ganz generell lässt sich aber auch sagen: «Autofahrer sind recht mühsam» Video: watson/Peter Blunschi, Emily Engkent

