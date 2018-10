Fakultativ: Salzrand (etwas Salz auf einen kleinen Teller geben; den Rand des Glases mit einem Limettenschnitz abreiben und dann in das Salz tupfen, so dass ein feiner Salzrand entsteht).



Tequila und Grapefruit-Soda in ein mit Eiswürfel gefülltes Collins-Glas geben und vorsichtig umrühren.