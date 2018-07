8½ Instagram-Posts aus den Ferien, die wir nicht mehr sehen können und wollen

#Sorrygäll

#RELATIONSHIPGOALS!!!!AUSRUFEZEICHEN!!

Warum wir dieses Bild nicht mehr sehen wollen? Weil wir unvermeidlich daran denken müssen, welche peinlichen Posen und Verrenkungen die geduldigen Männer durchstehen müssen, damit die Instagirls ihr perfektes Bild bekommen.

Ja, Flugzeuge sind toll. Der Flughafen ist es sowieso. Abflughallen auf Instagram mit dem obligaten «Off to» hingegen haben wir langsam gesehen, oder? «Oh, schau! Fredy wartet am Flughafen!» – ... said no one ever.

Noch besser ist das Foto, …