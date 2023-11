Picdump 61 – Halloween war gestern, heute geht es um Memes!

«Ich müäss ehrli sägu, an Täg wie hitu beröjis es bitz, dasi uf Zürich giziglut bi. Weni nu im Wallis wä, hätti hitu frii, will Allerheiligu isch. Aber ja, derfir hets hie andri Vorteili, zum Bispil dasi jedi Wucha z Internet nah de nöjischtu Memes tarf absüächu. Und hie isch öi scho z Ergäbnis.» («Ich muss ehrlich sagen, an Tagen wie heute bereue ich es ein bisschen, dass ich nach Zürich gezogen bin. Wenn ich noch im Wallis wäre, hätte ich heute frei, weil Allerheiligen ist. Aber ja, dafür hat es andere Vorteile, zum Beispiel, dass ich jede Woche das Internet nach den neusten Memes absuchen darf. Und hier ist auch schon das Ergebnis.» auf Walliserdeutsch)

Und hier ist es:

Das sollte das Titelbild beinhalten:

Harold als verrückter Hutmacher schlürft in einem Wald voller Zuckerwatten-Bäume seinen Kaffee

Und so soll das Werk heissen:

Verrückt Verzückt



Die Idee kam von:

B. Scheuert



Und hier ist es:

Zur Belohnung gehts jetzt weiter mit den besten Bildern aus der Kommentarspalte des letzten Picdumps!

Und für alle anderen:



Endlich wieder Mittwoch!

Bild: internet

Nichts als Verachtung ...

Ich, wie ich auf der Arbeit ankomme.

Alle: ‹Guten Morgen!›

Ich:

Zeitumstellung olé!

Ist ja nett gemeint, aber trotzdem ...

Wenn dein Kostüm perfekt ist, aber deine Mutter dich zwingt, eine Jacke zu tragen.

Es reicht schon der Weg in ein anderes Zimmer.

Wenn man die Treppe hinaufgeht, um etwas zu holen, aber vergisst, was man gerade getan hat.

Auf diesen Moment warten wir doch alle.

Wenn der Song, den du auswendig gelernt hast, im Auto läuft.

Guter Tipp. 😅

Binde deine Schnürsenkel nie in Paris.

Und es ist nicht mal übertrieben. 😅

Ärzte im Gespräch ...

Da hat gestern jemand Halloween gewonnen.

Ich hatte heute Abend eine tolle Zeit.

Ich auch. Hast du am Freitag Zeit? Hey ...​

Warum machen manche Menschen das dann auch noch genau kurz vor 08:00 Uhr?

Ich: *bereits spät und in Eile*

Alle anderen im Laden:



Wurden wir nicht alle schon mal gerickrollt?

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Video).

Eine nicht überspringbare 12-Sekunden-Werbung.

Ich, der gerickrollt wird.

Disney vs. Realität. 😅

Ich dachte immer, ich würde einmal Belle sein. Es stellt sich heraus, dass ich diese Dame bin: ‹ICH BRAUCHE SECHS EIER!›

Hihihihi.

Ein Wortspiel.

Haben wir nicht alle diese eine Person in unserem Freundeskreis?

Oh, mein Fehler, Kumpel, du kannst das Zeug einfach hinten reinpacken.

¯\_(ツ)_/¯

Na ja, in Florida eigentlich nichts Spezielles.

JUST IN: «Spider-Man» beim Hochdruckreinigen eines Dachs auf einem Haus in Florida während eines Regenschauers.

Videospiel-Nebenquests werden lächerlich.



Wir können die Begeisterung verstehen.

Diesen Stock habe ich gerade gefunden.

Bro hat buchstäblich den Besten bekommen. Ich scherze nicht, das ist der beste Stock, den ich je in meinem Leben gesehen habe.



Ein Ohrwurm im wahrsten Sinne des Wortes.

Vielleicht wirds dann mit 60 anders.

Ich, wenn ein Hubschrauber vorbeifliegt.

Mit 10 Jahren. Mit 40 Jahren.

Schön wärs ...

Wenn das Teilen von Memes ein Job wäre.

Wir alle Mario, wir alle.

Ich bin’s, Depression.

Aber jedes verda**te Mal!

Nach zwei Sekunden darfst du losfahren.

Wenn ich jemanden abhole und ich mehr als 5 Sekunden warten muss.

Man muss ihn einfach mögen.

Jetzt weiss ich, wie sich Kevin Hart fühlt.

Amen!

Dieser Bibelvers treibt mich immer wieder an.

Warum auch immer man das tut.

Dieses Paar mit dem gemeinsamen Facebook-Konto.

Bitte dafür:

Funktioniert nur auf Englisch.

Ob sie wohl verwandt waren?

Bob der Baumeister und Jack der Ripper haben denselben zweiten Vornamen.

Ist doch ein erstrebenswertes Ziel?

Menschen: Was willst du mit deinem Leben machen?

Ich:



Party hard!

Du kannst nicht sagen, dass du hart feierst, bis du mit der Kühlschranktür geschlafen hast.

Man lernt jeden Tag etwas Neues.

Ich, wie ich zum ersten Mal den Hintern im Hintergrund bemerke.

Da hatte jemand offensichtlich null Bock auf Halloween.

🥰🥰🥰

Suche dir jemanden, der dich so anschaut, wie dieser musikalische Zentaur-Gesichtspopo diese Himbeeren anschaut.

Katzen ... 🙄

Ich: Ich stelle das Futter einfach auf das oberste Regal, damit meine Katze nicht rankommt.

Meine Katze:

Absolut verständlich.

Meine Nichte zeichnete mich händchenhaltend mit einem Burrito und ich habe mich nie besser verstanden gefühlt.

Da wird jemand schnell wach werden.

Aufwachen, aufwachen.

Homeoffice im Sommer auf dem Balkon ist ein Mythos!

Wenn die Sonne den Laptop-Bildschirm genau richtig trifft.

Das war’s für diese Woche! Aber keine Angst, der nächste Mittwoch kommt schon bald!

Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio

Natürlich dürft ihr euch noch in der Kommentarspalte austoben. Also los!