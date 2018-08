Sport

Analyse

Cincinnati: Djokovic befeuert die GOAT-Debatte von neuem



Bild: EPA/EPA

Djokovic befeuert die «GOAT»-Debatte von neuem – wer wird dereinst der Grösste sein?

Aus dem Zweikampf zwischen Roger Federer und Rafael Nadal um den Tennis-Thron ist wieder ein Dreikampf geworden: Novak Djokovic hat sich mit seinen Titeln in Wimbledon und Cincinnati eindrücklich zurückgemeldet – und mischt sogar im Kampf um den Titel des «Greatest of all Time» wieder munter mit.

Er ist wieder da! Novak Djokovic gewinnt nach Wimbledon auch das letzte in seiner Sammlung noch fehlende Masters-1000-Turnier. Durch seinen Triumph in Cincinnati schafft der 31-jährige Serbe das «Golden Career Masters» – etwas, das seinen langjährigen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal bislang noch verwehrt geblieben ist.

Mit seinem zweiten grossen Sieg innerhalb von fünf Wochen bewies Djokovic, dass er nach seiner Krise definitiv wieder zurück ist. An dem am Montag beginnenden US Open gehört er selbstredend zu den ersten Anwärtern auf den Sieg – zusammen mit Federer und Nadal.

bild: reddit

Die drei erfolgreichsten Tennisspieler der Neuzeit haben in diesem Jahr je einen Grand-Slam-Titel gewonnen und liegen in der Jahres-Weltrangliste («Race to London») erstmal seit langem wieder geschlossen an der Spitze. Natürlich taucht da auch wieder diese eine Frage auf: Wer wird dereinst als GOAT («Greatest of all Time») in die Tennis-Geschichtsbücher eingehen, lautet sie.

Nadal ist Federer auf den Fersen – ausser im Nummer-1-Rennen

Natürlich kann diese Frage nie abschliessend beantwortet werden, solange die drei noch aktiv spielen. Und auch danach gibt's wohl keine endgültige Ranglisten. Denn die verschiedenen «GOAT»-Faktoren werden stets auch subjektiv gewichtet.

Noch hat Federer in allen wichtigen Statistiken die Nase vorn, doch der «Maestro» steht mit 37 wohl schon deutlich näher am Rücktritt als Nadal und Djokovic. Fünf bzw. sechs Jahre sind der Spanier und der Serbe jünger. Ein Zeitspanne, in der sie aufholen können. Derzeit scheint es fast unmöglich, dass Nadal und Djokovic bei den grossen Turnieren in Zukunft leer ausgehen. Auch eine mögliche, neue Weltnummer 1 ist momentan nicht in Sicht.

Die aktuelle Weltrangliste: 🇷🇸 Novak Djokovic is Mover of the Week after completing the Career Golden Masters at @CincyTennis.



View Latest ATP Rankings ▶️ https://t.co/QLrQ2OUR7B pic.twitter.com/77jGQG9jpA — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 20. August 2018

Für Federer wäre es also wichtig, noch den einen oder anderen grossen Titel seinem Palmarès hinzuzufügen, wenn er sein «Ziegen-Image» auch über seinen Rücktritt hinaus behalten will. Nadal hat ihn im Altersvergleich bei der Anzahl Titel bereits überholt und auch mit Djokovic ist nach seinem furiosen Comeback weiter zu rechnen.

Der grosse Altersvergleich

Gewonnene Grand-Slam-Titel nach Alter: bild: watson

Gewonnene Titel nach Alter: bild: watson

Anzahl Nummer-1-Wochen nach Alter: bild: watson

Die nackten «GOAT»-Zahlen:

Roger Federer (37)

Bild: AP/AP

310 Wochen die Weltnummer 1

20 Grand-Slam-Titel

6 World-Tour-Finals-Titel

27 Masters-1000-Titel

98 Turniersiege

7/9 Masters-1000-Turniere gewonnen

1 Davis-Cup-Titel

1x Olympia-Silber im Einzel, 1x Olympia-Gold im Doppel

Siegquote auf der ATP-Tour: 82,04 Prozent (1164:255)

Was für Federer spricht:

Anzahl Grand-Slam-Titel

Anzahl Wochen als Weltnummer 1

Seine Art, Tennis zu spielen

Was gegen Federer spricht:

Seine negativen Bilanzen gegen Nadal (15:23) und Djokovic (22:24)

Seine schwache Ausbeute auf Sand

Rafael Nadal (32)

Bild: EPA/EPA

186 Wochen die Weltnummer 1

17 Grand-Slam-Titel

0 World-Tour-Finals-Titel

33 Masters-1000-Titel

80 Turniersiege

6/9 Masters-1000-Turniere gewonnen

4 Davis-Cup-Titel

1x Olympia-Gold im Einzel, 1x Olympia-Gold im Doppel

Siegquote auf der ATP-Tour: 82,92 Prozent (913:188)

Was für Nadal spricht:

Sein «Golden Career Slam» (alle 4 Grand-Slam-Titel + Olympia-Einzelgold)

Gewonnene Masters-1000-Turniere

Seine Siegquote auf der ATP-Tour

Was gegen Nadal spricht:

Seine Sandlastigkeit (11/17 Grand-Slam-Turniere und 57/80 Turniersiege)

Anzahl Wochen als Nummer 1 (hinter Federer und Djokovic)

Noch kein World-Tour-Finals-Titel

Novak Djokovic (31)

Bild: EPA/EPA POOL

223 Wochen die Weltnummer 1

13 Grand-Slam-Titel

5 World-Tour-Finals-Titel

31 Masters-1000-Titel

70 Turniersiege

9/9 Masters-1000-Turniere gewonnen

1 Davis-Cup-Titel

1x Olympia-Bronze im Einzel

Siegquote auf der ATP-Tour: 82,51 Prozent (816:173)

Was für Djokovic spricht:

Seine Vielseitigkeit (9/9 Masters-1000-Turniere gewonnen)

Seine Bilanzen gegen Federer (24:22) und Nadal (27:25)

Seine vier gewonnenen Grand-Slam-Titel in Folge (Wimbledon 2015 bis French Open 2016)

Was gegen Djokovic spricht:

Anzahl Grand-Slam-Titel

Fehlendes Olympia-Gold

Umfrage Wer wird als «GOAT» in die Tennis-Geschichte eingehen? Roger Federer

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Ein anderer

Abstimmen 2 Votes zu: Wer wird als «GOAT» in die Tennis-Geschichte eingehen? 0% Roger Federer

0% Rafael Nadal

0% Novak Djokovic

0% Ein anderer

Tennisspieler mit mindestens zwei Grand-Slam-Titeln (seit 1968)

«Chum jetz, Roger, tritt ändlich zrugg!» Video: watson

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Charly Otherman, 5.5.2017

Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe. Watson kann nicht nur lustig! Auch für Deutsche (wie mich) ein Muss, obwohl ich das schweizerische nicht immer verstehe.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare