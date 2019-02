Sport

Eishockey

Schweizer NHL-Söldner skoren zwar nicht, aber vier feiern einen Sieg



NHL, Nacht auf Dienstag Toronto – Buffalo 5:3 New Jersey (mit Hischier und Müller) – Montreal 2:1 Tampa Bay – Los Angeles 4:3nP Nashville (mit Josi und Weber) – Edmonton 3:2nP Colorado (mit Andrighetto) – Florida (ohne Malgin) 3:4nV Vancouver (ohne Bärtschi) – Anaheim 4:0

Die Schweizer NHL-Profis gehen in der Nacht auf Dienstag in Sachen Skorerpunkte für einmal leer aus. Nashville mit Roman Josi und Yannick Weber sowie New Jersey mit Nico Hischier und Mirco Müller siegen.

New Jersey kam beim 2:1 gegen die Montreal Canadiens auch dank 34 Paraden ihres Torhüters Cory Schneider zum vierten Sieg in den letzten sechs Spielen. Die Aufholjagd der Devils kommt aber zu spät. Im Gegensatz zur letzten Saison werden sie aller Voraussicht nach die Playoffs verpassen.

Auf Kurs sind die Nashville Predators, die dank dem 3:2-Sieg nach Penaltyschiessen gegen die Edmonton Oilers wieder die Spitze in der Central Division übernommen haben.

Für Sven Andrighetto und die Colorado Avalanche endete die Serie von vier Siegen in Folge. Das Team aus Denver verlor gegen die Florida Panthers nach einer 2:0- und 3:2-Führung noch 3:4 nach Verlängerung. Denis Malgin war bei den Gästen überzählig. (ram/sda)

