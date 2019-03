Sport

Swiss League: Kevin Schläpfer wird Sportchef beim SC Langenthal



Kevin Schläpfer rockt wieder – als Sportchef beim SC Langenthal

Kevin Schläpfer, einst «Hockey-Gott» in Biel, dann in Kloten gefeuert, hat wieder einen Job. Er hat für vier Jahre als Sportchef in Langenthal unterschrieben.

Wieder Trainer? Oder wäre es nicht besser, eine etwas sicherere Position, beispielsweise als Sportchef? Kevin Schläpfer hat sich für die zweite Variante entschieden. Er wird mit einem Vierjahresvertrag Sportchef beim SC Langenthal und ist in dieser Position zugleich verantwortlich für den gesamten Nachwuchs.

Der SC Langenthal gilt als Vorzeige-Unternehmen der Swiss League. In den letzten acht Jahren holten die Berner zwei Titel (2012 und 2017). Soeben haben sie den EHC Kloten aus den Playoffs gekegelt und stehen zum 7. Mal in den letzten acht Jahren im Halbfinale.

Kevin Schläpfer übernimmt den neuen Job ab dem 1. Mai. Es ist seine zweite Station in dieser Funktion. Von 2006 bis 2012 war er bereits in Biel Sportchef, stellte die Aufstiegsmannschaft von 2008 zusammen und rettete als «Feuerwehr-Trainer» die Bieler zweimal in der Liga-Qualifikation ehe er 2010 auch Cheftrainer wurde.

