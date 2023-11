Der Eismeister-Check – hier gibt es alle Teams in der Übersicht

Der Bruder von NHL-Profi Nico Hischier war mit dem SC Bern zweimal Meister (2016 und 2017). Die weiteren Stationen in der National League waren Davos und seit 2021 Biel. In der vergangenen Saison bestritt er mit den Seeländern den gegen Servette verlorenen Playoff-Final. (dab/sda)

Bald in Genf: Luca Hischier.

Bald in Genf: Luca Hischier. Bild: keystone

Jérôme Bachofner , der von den ZSC Lions bereits an den EHC Biel ausgeliehen wurde, wechselt definitiv zu den Seeländern. Der Flügelstürmer hat beim EHCB einen Vertrag bis im Sommer 2025.

Aber er hat im Spätherbst seiner Karriere eine neue Rolle gefunden: Als Integrationsfigur und Vorkämpfer spielt er in der Chemie des Teams eine wichtige Rolle. Er hat sich mit Sportchef Pascal Müller auf eine Vertragsverlängerung um eine weitere Saison verständigt. Pascal Berger steht jetzt bei 879 Partien in der höchsten Liga – es ist nicht vollständig ausgeschlossen, dass er dereinst zum 1000er-Klub gehören wird. (kza)

Pascal Berger (34) hat seinen Vertrag in Langnau verlängert. Der Emmentaler, bis 2016 beim SCB (dort mehrmals Meister) und bis 2014 hin und wieder für Operetten-Länderspiele aufgeboten, stürmt 2016 für Langnau und war fünf Jahre lang Captain (2017 bis 2022). Inzwischen ist seine Punkteproduktion von über 20 auf unter 5 pro Saison gesunken.

Matterhorn-Abfahrt erneut abgesagt – Zermatt-Premiere fällt auch in diesem Jahr aus

In Zermatt/Cervinia muss auch die vierte und letzte Abfahrt, die in dieser Weltcup-Saison auf der Piste Gran Becca hätte stattfinden sollen, wegen des schlechten Wetters abgesagt werden.

Wie schon tags zuvor herrschten auch am Sonntagvormittag vorwiegend sonnige Verhältnisse, doch der Wind blies eindeutig zu stark. An die Durchführung der ersten Frauen-Abfahrt in diesem Weltcup-Winter war aus Sicherheitsgründen abermals nicht zu denken. Einer frühen ersten Verschiebung des Rennstarts von 11.45 auf 12.00 Uhr folgte nach mehreren Stunden des Abwartens um 11.30 Uhr der definitive Absage-Entscheid der Jury.