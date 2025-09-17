Bern verlängert mit zwei Ausländern ++ Der HCD holt Egli zurück – im nächsten Winter
Bern verlängert mit zwei Ausländern
Der SC Bern hat die Ende Saison auslaufenden Verträge mit dem finnischen Stürmer Waltteri Merelä (27) und dem schwedischen Verteidiger Anton Lindholm (30) um zwei beziehungsweise eine weitere Saison verlängert. Beide stiessen vor einem Jahr zum SCB und gehören in dieser Saison dem Captainteam an.
Merelä überzeugte in seiner ersten Saison in der National League mit 51 Skorerpunkten in 59 Spielen und war damit Berns zweitproduktivster Spieler. Lindholm, der als klassischer Defensivverteidiger gilt, verpasste einen Grossteil der Saison aufgrund einer Knieoperation im November. (riz/sda)
Egli zurück nach Davos
Der HC Davos hat Dominik Egli verpflichtet. Der Verteidiger kehrt in der kommenden Saison ins Bündnerland zurück. Dort unterschrieb der 27-jährige Egli einen Vertrag über sechs Saisons bis im Sommer 2032.
Der Ostschweizer spielte schon zwischen 2021 und 2024 für Davos. Dann wechselte der Nationalspieler nach Schweden zu Frölunda, wo er in der vergangenen Saison 23 Skorerpunkte sammelte. Eglis Wiederverpflichtung sei für den Klub von einer grossen Priorität gewesen, lässt sich HCD-Sportchef Jan Alston zitieren: «Dominik hat in Schweden den nächsten Schritt gemacht, und wirsind überzeugt, dass er unser Team ab nächster Saison bereichern wird.» (ram)
