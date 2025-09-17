Bern verlängert mit zwei Ausländern ++ Der HCD holt Egli zurück – im nächsten Winter

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Bern verlängert mit zwei Ausländern

Der SC Bern hat die Ende Saison auslaufenden Verträge mit dem finnischen Stürmer Waltteri Merelä (27) und dem schwedischen Verteidiger Anton Lindholm (30) um zwei beziehungsweise eine weitere Saison verlängert. Beide stiessen vor einem Jahr zum SCB und gehören in dieser Saison dem Captainteam an.

Merelä überzeugte in seiner ersten Saison in der National League mit 51 Skorerpunkten in 59 Spielen und war damit Berns zweitproduktivster Spieler. Lindholm, der als klassischer Defensivverteidiger gilt, verpasste einen Grossteil der Saison aufgrund einer Knieoperation im November. (riz/sda)

Egli zurück nach Davos

Der HC Davos hat Dominik Egli verpflichtet. Der Verteidiger kehrt in der kommenden Saison ins Bündnerland zurück. Dort unterschrieb der 27-jährige Egli einen Vertrag über sechs Saisons bis im Sommer 2032.

Der Ostschweizer spielte schon zwischen 2021 und 2024 für Davos. Dann wechselte der Nationalspieler nach Schweden zu Frölunda, wo er in der vergangenen Saison 23 Skorerpunkte sammelte. Eglis Wiederverpflichtung sei für den Klub von einer grossen Priorität gewesen, lässt sich HCD-Sportchef Jan Alston zitieren: «Dominik hat in Schweden den nächsten Schritt gemacht, und wirsind überzeugt, dass er unser Team ab nächster Saison bereichern wird.» (ram)

Bild: IMAGO/justpictures.ch

ZSC Lions

Zugänge ✅

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

…

Lausanne hC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...