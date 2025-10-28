Taibel wird in der nächsten Saison ein Drache ++ Sklenicka verlängert beim EVZ
Jonas Taibel von den Lakers zu Gottéron
Der HC Fribourg-Gottéron verpflichtet den 21-jährigen Stürmer Jonas Taibel. Der Doppelbürger mit Schweizer und österreichischem Pass unterschreibt einen ab der kommenden Saison gültigen Dreijahresvertrag.
Taibel, der in diesem Jahr sein Debüt für die Schweizer Nationalmannschaft gegeben hat, wechselt von den Rapperswil-Jona Lakers nach Freiburg. Der vielseitige Angreifer hat in dieser Saison in 19 Partien vier Tore erzielt und fünf Assists gegeben. (riz/sda)
Sklenicka erhält bereits eine Vertragsverlängerung
Der tschechische Verteidiger David Sklenicka überzeugt die Verantwortlichen des EV Zug. Erst im Sommer zum Team gestossen, erhielt der Spieler nun eine Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Saisons bis in den Frühling 2028.
Sklenicka, der zuvor seine erste Saison in der National League mit Lausanne absolviert hatte, sorgte insbesondere mit einem Hattrick Mitte September gegen Fribourg-Gottéron für Furore. Mit durchschnittlich 23:22 Minuten hat der 29-Jährige zudem die meiste Eiszeit bei den Zugern.
Mit Tschechiens Nationalteam hat Sklenicka an vier Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen vor drei Jahren in Peking teilgenommen. (riz/sda)
Cole Cormier neu bei Ajoie
Der HC Lugano überlässt Cole Cormier (23) ab nächster Woche dem HC Ajoie. Cormier wechselt vorerst leihweise bis Sommer in den Jura, teilt Ajoie auf seiner Internetseite mit. Der HC Ajoie stattet Cormier ausserdem mit einem Vertrag für die nächste Saison aus.
Stürmer Cormier verfügt über eine Schweizer Lizenz. Seit der Rückkehr aus Kanada bestritt Cole Cormier 102 Partien in der National League für den HC Lugano. (cpf/sda)
Enzo Corvi bleibt beim HCD
Die Zukunft von Enzo Corvi ist geklärt. Der WM-Silberheld von 2018 hat seinen Vertrag beim HC Davos für drei Jahre verlängert. Dies hat der Bündner im HCD-Podcast «Studio 1921» verkündet. Zunächst sorgte Corvi aber für einen Schock bei den Fans des Rekordmeisters. «Es tut mir mega leid, aber ich habe für zwei Jahre beim HC Lugano unterschrieben», teilte der 32-Jährige zunächst mit, bevor er dann aber klarstellte: «Ich habe für drei weitere Jahre beim HCD unterschrieben und bin mega glücklich darüber.»
Seit 2012 läuft Corvi für die Davoser auf und wurde 2015 mit dem HCD Schweizer Meister. Auch Julian Parree verkündete, dass er für zwei weitere Jahre beim aktuellen Leader der National League bleiben wird.
Gredig wird ein Zuger
Der EV Zug verpflichtet auf die nächste Saison und für zwei Jahre den Stürmer Rico Gredig. Der 20-Jährige gilt als eines der grossen Talente im Schweizer Eishockey. Er wurde vor einem Jahr von den New York Rangers gedraftet und spielt nach der Rückkehr aus dem Rookie-Camp der Rangers seit einem Monat wieder für den HC Davos. (ram/sda)
Schwede Sam Hallam zukünftiger Trainer von Genève-Servette
Die Verantwortlichen des Genève-Servette HC haben in der Trainerfrage die Zukunft aufgegleist. Ab der kommenden Saison wird – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg längst angekündigt – der Schwede Sam Hallam in der Verantwortung stehen.
Der 46-jährige Hallam hat sich bei den Grenat für drei Saisons verpflichtet. Seit gut drei Jahren ist er in seiner Heimat als Nationalcoach tätig und wird die Mannschaft in dieser Saison auch bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina und bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz betreuen.
Die laufende Saison wird Genève-Servette mit seinem aktuellen Trainerstab unter der Leitung des Finnen Ville Peltonen beenden, wie der Verein ebenfalls bekannt gegeben hat. Peltonen hat das Amt des Headcoachs vor etwas mehr als einer Woche nach der Freistellung des Franzosen Yorick Treille übernommen. (abu/sda)
Leon Muggli beginnt Saison in der AHL
Leon Muggli wird die Eishockey-Saison in Nordamerika in der AHL beginnen. Der 19-jährige Zuger Verteidiger, der im Sommer 2024 an 52. Stelle von den Washington Capitals gedraftet wurde, überstand den letzten Kaderschnitt der Capitals während der Preseason nicht und wurde zum Farmteam Hershey Bears geschickt.
Für die Hershey Bears ist Muggli Ende der letzten Saison bereits zweimal in der AHL aufgelaufen. Bis März und dem Aus in den Playoff-Viertelfinals gegen Davos spielte der Schweizer Nachwuchs-Internationale noch beim EV Zug. (sda/vro)
Gottéron greift wieder auf Daniel Ljunggren zurück
Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls des schwedischen Stürmers Lucas Wallmark verpflichtet Fribourg-Gottéron temporär dessen Landsmann Daniel Ljunggren. Der 31-Jährige kommt leihweise mit einer B-Lizenz vom Partnerklub Thurgau und ist den Freiburger Fans bestens bekannt. Bereits im letzten Frühling hat Ljunggren in den Playoffs das Trikot von Fribourg-Gottéron getragen. (riz/sda)
Knak wechselt von Davos zu den Lions
Simon Knak wechselt nach dieser Saison zu den ZSC Lions. Der 23-jährige Stürmer unterschreibt beim Schweizer Meister einen Vertrag bis zur Saison 2030/31. Damit wird Knak nach sechs Jahren den HC Davos verlassen.
«Simon ist ein Power-Forward und bringt eine Intensität auf das Eis, wie es nicht viele Schweizer Stürmer können. Seine Skorerwerte sind bereits in jungen Jahren gut», sagt ZSC-Sportchef Sven Leuenberger über die Neuverpflichtung.
Dieses Jahr war Knak das erste Mal bei einer A-Weltmeisterschaft dabei und gewann mit der Schweizer Nationalmannschaft die Silbermedaille. Mit dem HCD reitet Knak aktuell auf einer Erfolgswelle, jedes Spiel in der laufenden Spielzeit konnten die Bündner gewinnen. 2021 wurde der gebürtige Zürcher von den Nasvhille Predators gedraftet. (riz)
Rohrer zurück bei den ZSC Lions
Vinzenz Rohrer ist zurück bei den ZSC Lions, wie der Klub am Sonntagmorgen bekannt gab. Der österreichische Nationalspieler mit Schweizer Lizenz ist bereits in Zürich gelandet.
Der 21-jährige Stürmer hat somit das Trainingslager der Montreal Canadiens in der NHL verlassen. Die Organisation aus Québec lobt ihn gemäss Communiqué in den höchsten Tönen, will ihm aber mehr Zeit für seine Entwicklung geben. «Schade für Vini, dass es noch nicht geklappt hat – eine tolle News für die ZSC Lions», freute sich der Zürcher Verein, der nur vier seiner ersten neun Spiele gewonnen und in der National League viermal in Folge verloren hat.
Vinzenz Rohrer, der von Montreal im Draft 2022 an 75. Stelle (3. Runde) ausgewählt wurde, hofft, in dieser Saison bei den Lions einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. 2023/24 hatte er 23 Skorerpunkte erzielt, letzte Saison waren es 32. (dab/sda)
Zug leiht von Lugano Samuel Guerra aus
Der EV Zug hat vom Ligakonkurrenten Lugano bis Ende November den 32-jährigen Verteidiger Samuel Guerra ausgeliehen, wie beide Vereine mitteilen. Damit reagieren die Zentralschweizer auf die vielen Verletzten in der Defensive. Lugano kann Guerra jederzeit ins Tessin zurückholen. (nih/sda)
Kloten holt Stürmer Palve
Mit einem Vertrag bis Ende November stösst Oula Palve zum EHC Kloten. Der finnische Stürmer ersetzt bei den Fliegern Brandon Gignac, der verletzt ausfällt.
«Das war absolut nicht geplant und kam für uns unverhofft», sagt Kloten-Sportchef Ricardo Schödler. «Nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen und wir sind froh, so schnell eine passende Lösung gefunden zu haben.» Der 33-jährige Palve spielte letzte Saison für Ajoie und Servette. In 41 Einsätzen sammelte der Center 25 Skorerpunkte (3 Tore, 22 Assists). (ram)
ZSC Lions
Zugänge ✅
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
Gerüchte 💬
…
Lausanne HC
Zugänge ✅
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
wechselt zum HC Davos
Gerüchte 💬
…
SC Bern
Zugänge ✅
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
kommt von den SCL Tigers
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EV Zug
Zugänge ✅
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
kommt vom HC Davos
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
HC Davos
Zugänge ✅
🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)
kommt vom Lausanne HC
🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)
kommt von Frölunda (Schweden)
Abgänge ❌
🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)
wechselt zum Lausanne HC
🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)
wechselt zu den ZSC Lions
🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)
wechselt zum EV Zug
Gerüchte 💬
…
Fribourg-Gottéron
Zugänge ✅
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
kommt vom EHC Kloten
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
kommt von den SCRJ Lakers
Abgänge ❌
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
wechselt zum EHC Kloten
Gerüchte 💬
…
EHC Kloten
Zugänge ✅
🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)
kommt von Fribourg-Gottéron
Abgänge ❌
🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)
wechselt zu Fribourg-Gottéron
Gerüchte 💬
…
SCL Tigers
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)
wechselt zum SC Bern
Gerüchte 💬
...
Rapperswil-Jona Lakers
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)
geht zu Fribourg
Gerüchte 💬
...
Ambri-Piotta
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
EHC Biel
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...
Genf-Servette HC
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
…
HC Lugano
Zugänge ✅
…
Abgänge ❌
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
wechselt zum HC Ajoie
Gerüchte 💬
...
HC Ajoie
Zugänge ✅
🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)
kommt vom HC Lugano
Abgänge ❌
…
Gerüchte 💬
...