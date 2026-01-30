Fliegender Wechsel

ZSC und Kloten tauschen Stürmer +++ Eggenberger von Zug nach Langnau

Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.

ZSC und Kloten tauschen Stürmer

Die ZSC Lions und der EHC Kloten tauschen Spieler. Harrison Schreiber wechselt bis zum Ende der Saison zum ZSC, während Joel Henry den umgekehrten Weg geht und neu für Kloten aufläuft.

Der Tausch der beiden Stürmer kam laut Mitteilung des ZSC zustande, weil beide Klubs mit ihren jeweiligen Spielern keine Vertragsverlängerung vorgesehen hatten. (abu/sda)

Nando Eggenberger wechselt nach Langnau

Die SCL Tigers für nächste Saison und für ein Jahr den Flügelstürmer Nando Eggenberger (26). Eggenberger bestritt in der National League für Davos, die Rapperswil-Jona Lakers, Ambri-Piotta und zuletzt Zug (aktuell zweite Saison) schon über 400 Spiele. (nih/sda)

Neuer Stürmer für den HC Lugano

Der HC Lugano verstärkt sein Kader mit dem Stürmer Curtis Valk. Gemäss Mitteilung der Tessiner hat sich der kanadisch-kasachische Doppelbürger bis zum Ende der laufenden Saison verpflichtet.

Valk wechselt vom KHL-Klub Jekaterinburg ins Tessin. Er hat auch eine (weniger geglückte) Vergangenheit in der NHL. Zwischen 2014 und 2018 gehörte er dem Umfeld der Vancouver Canucks und der Florida Panthers an, absolvierte in der weltbesten Eishockey-Liga aber lediglich ein Spiel. Mit Kasachstans Nationalteam nahm Valk an den Weltmeisterschaften 2021 und 2022 teil. (nih/sda)

Fribourg verpflichtet Ty Rattie

Fribourg-Gottéron verpflichtet Ty Rattie. Der Kanadier wird bis zum Ende der Saison für die Drachen spielen, wie der Klub mitteilt. Der Stürmer verbrachte die vergangenen fünf Saisons in Schweden. Die letzten vier spielte er für Linköping.

Der 32-jährige Rattie ist der neunte Ausländer im Kader von Fribourg. In der laufenden Saison erzielte er in 30 Spielen sechs Punkte. (riz/sda)

Jamiro Reber per sofort zu Fribourg-Gottéron

Stürmer Jamiro Reber verlässt den schwedischen Erstligisten HV71 und schliesst sich per sofort Fribourg-Gottéron an. Ursprünglich hätten die Westschweizer den 19-jährigen Junioren-Nationalspieler erst ab Sommer für zwei Jahre unter Vertrag genommen.

«Seit einiger Zeit habe ich das Gefühl, dass ich näher bei meiner Familie sein und mich in der Schweiz niederlassen möchte», wird Reber in einer Mitteilung des Klubs aus Jönköping zitiert.

Reber durchlief die Jugendabteilung der SCL Tigers und wechselte 2023 nach Südschweden, wo er in 69 Partien in der höchsten Spielklasse 18 Skorerpunkte erzielte. (nih/sda)

HCD holt zwei Talente heim

Der HC Davos hat auf die Saison 2026/27 Lars Steiner und Guus Van der Kaaij verpflichtet. Die 18-Jährigen sind ehemalige Junioren, die derzeit in der kanadischen Juniorenliga QMJHL bei den Rouyn-Noranda Huskies spielen.

«Mit der Verpflichtung von Guus und Lars planen wir gezielt die Zukunft unseres Teams», sagte HCD-Sportchef Jan Alston. «Beide bringen die HCD-DNA mit und haben sich in Kanada sportlich wie persönlich stark weiterentwickelt.» Steiner gelangen in Kanada in 70 Spielen 68 Skorerpunkte, er gilt als Kandidat für einen frühen Pick im NHL-Draft. Ausserdem hat Davos den Vertrag mit dem 23-jährigen Verteidiger Tim Minder verlängert. (ram)

Verteidiger Guebey ab nächster Saison bei Lugano

Der HC Lugano verstärkt sein Kader für die kommende Saison mit dem Verteidiger Enzo Guebey. Der Franzose mit Schweizer Lizenz hat sich bei den Tessinern für zwei Jahre verpflichtet.

Der 26-jährige Guebey wird vom HC Davos, mit dem er derzeit seine dritte Saison bestreitet, zum HC Lugano stossen. Der vierfache Teilnehmer an A-Weltmeisterschaften gehört auch zu Frankreichs Kader für die Olympischen Spiele in Mailand-Cortina.

Nicht mehr für den HC Lugano auflaufen wird ein anderer Verteidiger. Samuel Guerra hat sich mit der Vereinsspitze auf die vorzeitige Auflösung des Vertrags geeinigt, der bis zum Ende der kommenden Meisterschaft gültig gewesen wäre. Der 32-jährige Tessiner ist gegenwärtig an den EV Zug ausgeliehen. (riz/sda)

Kanadier Sgarbossa leihweise zum SC Bern

Der Kanadier Mike Sgarbossa wechselt innerhalb der National League den Verein. Der 33-jährige Center siedelt auf Leihbasis vom HC Lugano zum SC Bern über.

Sgarbossa war auf die laufende Saison hin aus der Organisation der NHL-Franchise Washington Capitals zu den Tessinern gestossen. In der weltbesten Liga bestritt er insgesamt 93 Partien. In 27 Spielen für den HC Lugano gelangen Sgarbossa je neun Tore und Vorlagen. (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

kommt von den SCRJ Lakers

Abgänge ❌

🇨🇭Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den SCRJ Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

kommt vom EHC Kloten

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten



Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Mathieu Croce (Goalie, 22)

kommt vom HC Thurgau

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

kommt vom EV Zug​

Abgänge ❌

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

geht zu den SCL Tigers

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)

🇨🇭 Lars Steiner (Stürmer, 18)

kommt von den Rouyn-Noranda Huskies

🇨🇭🇳🇱 Guus Van der Kaaij (Verteidiger, 18)

Rouyn-Noranda Huskies



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern

🇨🇭 Chris Egli (Stürmer, 29)

wechselt zum EV Zug

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

wechselt zum HC Lugano

Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Axel Simic (Stürmer, 26)

wechselt zu Lausanne

Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK

🇨🇭 Nando Eggenberger (Stürmer, 26)

kommt vom EV Zug



Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

SC Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

🇨🇭 Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

geht zu Genf-Servette

🇸🇪 Malte Strömwall (Stürmer, 31)

geht zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

geht nach Biel



Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

🇦🇹 Dominic Zwerger (Flügel, 29)

kommt von Ambri

🇸🇪🇨🇭 Viktor Östlund (Goalie, 31)

kommt von La Chaux-de-Fonds



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Mika Henauer (Verteidiger, 25)

kommt von den SCRJ Lakers​

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

🇸🇪 Einar Emanuelsson (28, Stürmer)

kommt von Lulea​

🇫🇷 Enzo Guebey (Verteidiger, 26)

kommt vom HC Davos​

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...