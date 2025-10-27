Zug verlängert bereits mit Sklenicka ++ Cormier zu Ajoie

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.

Sklenicka erhält bereits eine Vertragsverlängerung

Der tschechische Verteidiger David Sklenicka überzeugt die Verantwortlichen des EV Zug. Erst im Sommer zum Team gestossen, erhielt der Spieler nun eine Vertragsverlängerung für die nächsten zwei Saisons bis in den Frühling 2028.

Sklenicka, der zuvor seine erste Saison in der National League mit Lausanne absolviert hatte, sorgte insbesondere mit einem Hattrick Mitte September gegen Fribourg-Gottéron für Furore. Mit durchschnittlich 23:22 Minuten hat der 29-Jährige zudem die meiste Eiszeit bei den Zugern.

David Sklenicka bleibt beim EV Zug. Bild: keystone

Mit Tschechiens Nationalteam hat Sklenicka an vier Weltmeisterschaften und an den Olympischen Spielen vor drei Jahren in Peking teilgenommen. (riz/sda)

Cole Cormier neu bei Ajoie

Der HC Lugano überlässt Cole Cormier (23) ab nächster Woche dem HC Ajoie. Cormier wechselt vorerst leihweise bis Sommer in den Jura, teilt Ajoie auf seiner Internetseite mit. Der HC Ajoie stattet Cormier ausserdem mit einem Vertrag für die nächste Saison aus.

Stürmer Cormier verfügt über eine Schweizer Lizenz. Seit der Rückkehr aus Kanada bestritt Cole Cormier 102 Partien in der National League für den HC Lugano. (cpf/sda)

Cole Cormier wird an nächster Woche bei Ajoie spielen. Bild: keystone

Enzo Corvi bleibt beim HCD

Die Zukunft von Enzo Corvi ist geklärt. Der WM-Silberheld von 2018 hat seinen Vertrag beim HC Davos für drei Jahre verlängert. Dies hat der Bündner im HCD-Podcast «Studio 1921» verkündet. Zunächst sorgte Corvi aber für einen Schock bei den Fans des Rekordmeisters. «Es tut mir mega leid, aber ich habe für zwei Jahre beim HC Lugano unterschrieben», teilte der 32-Jährige zunächst mit, bevor er dann aber klarstellte: «Ich habe für drei weitere Jahre beim HCD unterschrieben und bin mega glücklich darüber.»

Seit 2012 läuft Corvi für die Davoser auf und wurde 2015 mit dem HCD Schweizer Meister. Auch Julian Parree verkündete, dass er für zwei weitere Jahre beim aktuellen Leader der National League bleiben wird.

Enzo Corvi bleibt dem HCD treu. Bild: keystone

Gredig wird ein Zuger

Der EV Zug verpflichtet auf die nächste Saison und für zwei Jahre den Stürmer Rico Gredig. Der 20-Jährige gilt als eines der grossen Talente im Schweizer Eishockey. Er wurde vor einem Jahr von den New York Rangers gedraftet und spielt nach der Rückkehr aus dem Rookie-Camp der Rangers seit einem Monat wieder für den HC Davos. (ram/sda)

Bild: keystone

Schwede Sam Hallam zukünftiger Trainer von Genève-Servette

Die Verantwortlichen des Genève-Servette HC haben in der Trainerfrage die Zukunft aufgegleist. Ab der kommenden Saison wird – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg längst angekündigt – der Schwede Sam Hallam in der Verantwortung stehen.

Der 46-jährige Hallam hat sich bei den Grenat für drei Saisons verpflichtet. Seit gut drei Jahren ist er in seiner Heimat als Nationalcoach tätig und wird die Mannschaft in dieser Saison auch bei den Olympischen Spielen in Mailand-Cortina und bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz betreuen.

Die laufende Saison wird Genève-Servette mit seinem aktuellen Trainerstab unter der Leitung des Finnen Ville Peltonen beenden, wie der Verein ebenfalls bekannt gegeben hat. Peltonen hat das Amt des Headcoachs vor etwas mehr als einer Woche nach der Freistellung des Franzosen Yorick Treille übernommen. (abu/sda)

Leon Muggli beginnt Saison in der AHL

Leon Muggli wird die Eishockey-Saison in Nordamerika in der AHL beginnen. Der 19-jährige Zuger Verteidiger, der im Sommer 2024 an 52. Stelle von den Washington Capitals gedraftet wurde, überstand den letzten Kaderschnitt der Capitals während der Preseason nicht und wurde zum Farmteam Hershey Bears geschickt.

Für die Hershey Bears ist Muggli Ende der letzten Saison bereits zweimal in der AHL aufgelaufen. Bis März und dem Aus in den Playoff-Viertelfinals gegen Davos spielte der Schweizer Nachwuchs-Internationale noch beim EV Zug. (sda/vro)

Leon Muggli wird in der neuen Saison in der AHL auflaufen. Bild: imago

Gottéron greift wieder auf Daniel Ljunggren zurück

Aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls des schwedischen Stürmers Lucas Wallmark verpflichtet Fribourg-Gottéron temporär dessen Landsmann Daniel Ljunggren. Der 31-Jährige kommt leihweise mit einer B-Lizenz vom Partnerklub Thurgau und ist den Freiburger Fans bestens bekannt. Bereits im letzten Frühling hat Ljunggren in den Playoffs das Trikot von Fribourg-Gottéron getragen. (riz/sda)

Daniel Ljunggren ist zurück bei Fribourg. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Knak wechselt von Davos zu den Lions

Simon Knak wechselt nach dieser Saison zu den ZSC Lions. Der 23-jährige Stürmer unterschreibt beim Schweizer Meister einen Vertrag bis zur Saison 2030/31. Damit wird Knak nach sechs Jahren den HC Davos verlassen.

«Simon ist ein Power-Forward und bringt eine Intensität auf das Eis, wie es nicht viele Schweizer Stürmer können. Seine Skorerwerte sind bereits in jungen Jahren gut», sagt ZSC-Sportchef Sven Leuenberger über die Neuverpflichtung.

Dieses Jahr war Knak das erste Mal bei einer A-Weltmeisterschaft dabei und gewann mit der Schweizer Nationalmannschaft die Silbermedaille. Mit dem HCD reitet Knak aktuell auf einer Erfolgswelle, jedes Spiel in der laufenden Spielzeit konnten die Bündner gewinnen. 2021 wurde der gebürtige Zürcher von den Nasvhille Predators gedraftet. (riz)

Rohrer zurück bei den ZSC Lions

Vinzenz Rohrer ist zurück bei den ZSC Lions, wie der Klub am Sonntagmorgen bekannt gab. Der österreichische Nationalspieler mit Schweizer Lizenz ist bereits in Zürich gelandet.

Der 21-jährige Stürmer hat somit das Trainingslager der Montreal Canadiens in der NHL verlassen. Die Organisation aus Québec lobt ihn gemäss Communiqué in den höchsten Tönen, will ihm aber mehr Zeit für seine Entwicklung geben. «Schade für Vini, dass es noch nicht geklappt hat – eine tolle News für die ZSC Lions», freute sich der Zürcher Verein, der nur vier seiner ersten neun Spiele gewonnen und in der National League viermal in Folge verloren hat.

Vinzenz Rohrer, der von Montreal im Draft 2022 an 75. Stelle (3. Runde) ausgewählt wurde, hofft, in dieser Saison bei den Lions einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. 2023/24 hatte er 23 Skorerpunkte erzielt, letzte Saison waren es 32. (dab/sda)

Bild: keystone

Zug leiht von Lugano Samuel Guerra aus

Der EV Zug hat vom Ligakonkurrenten Lugano bis Ende November den 32-jährigen Verteidiger Samuel Guerra ausgeliehen, wie beide Vereine mitteilen. Damit reagieren die Zentralschweizer auf die vielen Verletzten in der Defensive. Lugano kann Guerra jederzeit ins Tessin zurückholen. (nih/sda)

Bild: keystone

Kloten holt Stürmer Palve

Mit einem Vertrag bis Ende November stösst Oula Palve zum EHC Kloten. Der finnische Stürmer ersetzt bei den Fliegern Brandon Gignac, der verletzt ausfällt.

«Das war absolut nicht geplant und kam für uns unverhofft», sagt Kloten-Sportchef Ricardo Schödler. «Nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen und wir sind froh, so schnell eine passende Lösung gefunden zu haben.» Der 33-jährige Palve spielte letzte Saison für Ajoie und Servette. In 41 Einsätzen sammelte der Center 25 Skorerpunkte (3 Tore, 22 Assists). (ram)

Bild: keystone

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...