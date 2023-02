1 / 10 Das sind die Autos der einzelnen Teams in der Formel 1 2023 quelle: https://twitter.com/scuderiaferrari

Ferrari stellt seinen Boliden vor – so sehen die Formel-1-Wagen 2023 aus

Am 5. März startet die Formel 1 in Bahrain in ihre 74. Saison. Es werden erneut zehn Teams und 20 Fahrer um den WM-Titel fahren. Obwohl der Grosse Preis von China aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste, wird die Saison mit 23 Rennen die längste der Geschichte sein.

Die Teams präsentieren in den Wochen vor dem Saisonstart ihre neuen Boliden. Nun hat auch Ferrari seinen neuen Wagen vorgestellt, womit dies bereits acht von zehn Teams getan haben.

Red Bull RB19 🇦🇹

Zum zweiten Mal in Folge holte sich Max Verstappen in der vergangenen Saison den Weltmeistertitel. So gilt der Niederländer im Red Bull auch in dieser Saison als Favorit. Mit dem RB19 wollen die «Roten Bullen» auch den Konstrukteuren-Titel verteidigen.

Fahrer: Max Verstappen und Sergio Perez

Max Verstappen und Sergio Perez Motor: Honda RBPT

Honda RBPT Resultat 2022: Team 1., Verstappen 1., Perez 3.

Ferrari SF23 🇮🇹

Nach einem sehr guten Start versemmelte Ferrari die gute Ausgangslage in der letzten Saison aufgrund mehrerer Fehlentscheidungen und technischer Probleme. Der ehemalige Sauber-Teamchef Fréderic Vasseur ersetzte deshalb Mattia Binotto. Er soll Charles Leclerc in dieser Saison dabei helfen, Verstappen herauszufordern.

Fahrer: Charles Leclerc und Carlos Sainz

Charles Leclerc und Carlos Sainz Motor: Ferrari

Ferrari Resultat 2022: Team 2., Leclerc 2., Sainz 5.

Mercedes W14 🇩🇪

Der achtfache Konstrukteuren-Weltmeister von 2014 bis 2021 stellt sein Auto für die neue Saison am Mittwoch, 15. Februar, vor. Mit diesem soll die enttäuschende letzte Saison vergessen gemacht und der silberne Stern zurück an die Spitze gebracht werden. Dafür soll neben einem verbesserten Boliden auch das Fahrer-Duo aus Routinier Lewis Hamilton und Jungstar George Russell sorgen.

Fahrer: Lewis Hamilton und George Russell

Lewis Hamilton und George Russell Motor: Mercedes

Mercedes Resultat 2022: Team 3., Russell 4., Hamilton 6.

Alpine A523 🇫🇷

Das französische Team mit dem französischen Fahrer-Duo Pierre Gasly und Esteban Ocon stellt sein Auto als letztes der zehn Teams am Donnerstag, 16. Februar, vor. Für Alpine gilt es in der neuen Saison vor allem den Titel «Best of the Rest» hinter den grossen drei zu verteidigen.

So sah der Alpine im letzten Jahr aus. Bild: keystone

Fahrer: Pierre Gasly und Esteban Ocon

Pierre Gasly und Esteban Ocon Motor: Renault

Renault Resultat 2022: Team 4., Ocon 8., Alonso 9.

McLaren MCL60 🇬🇧

Als grösster Herausforderer für Alpine gilt das Traditionsteam McLaren. Mit dem 23-jährigen Lando Norris und dem zwei Jahre jüngeren Oscar Piastri, der seinen australischen Landsmann Daniel Ricciardo ersetzt, haben die Briten das jüngste Fahrer-Duo der Formel 1. So soll der vierte Platz in der Konstrukteuren-Wertung zurückerobert werden.

Fahrer: Lando Norris und Oscar Piastri

Lando Norris und Oscar Piastri Motor: Mercedes

Mercedes Resultat 2022: Team 5., Norris 7., Ricciardo 11.

Alfa Romeo C43 🇨🇭

Das Schweizer Team in der Formel 1 wird zum letzten Mal unter dem Namen Alfa Romeo fahren. Der Bolide für diese Saison ist in Rot und Schwarz gehalten, wie schnell er sein wird, muss sich aber erst noch zeigen. Alfa-Romeo-Sauber wird wohl erneut um Platz 6 kämpfen.

Fahrer: Valtteri Bottas und Guanyu Zhou

Valtteri Bottas und Guanyu Zhou Motor: Ferrari

Ferrari Resultat 2022: Team 6., Bottas 10., Zhou 18.

Aston Martin AMR23 🇬🇧

Aston Martin hat auf die neue Saison einen Weltmeister durch einen anderen ersetzt. Statt Sebastian Vettel fährt nun Fernando Alonso neben Lance Stroll im britischen Team. In der letzten Saison war Aston Martin trotz Punktgleichheit mit Alfa Romeo aufgrund des schlechteren Bestresultats wie schon 2021 Siebter.

Fahrer: Fernando Alonso und Lance Stroll

Fernando Alonso und Lance Stroll Motor: Mercedes

Mercedes Resultat 2022: Team 7., Vettel 12., Stroll 15.

Haas VF23 🇺🇸

Das US-Team, welches in die Saison 2021 mit zwei Neulingen gestartet war, setzt nun auf eine erfahrene Fahrerpaarung. Nico Hülkenberg ersetzt auf diese Saison Mick Schumacher, Kevin Magnussen kehrte bereits letzte Saison zu Haas zurück, nachdem der Vertrag des Russen Nikita Masepin aufgelöst worden war. Haas wird wohl erneut um die hinteren Plätze fahren.

Fahrer: Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg

Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg Motor: Ferrari

Ferrari Resultat 2022: Team 8., Magnussen 13., Schumacher 16.

AlphaTauri AT04 🇮🇹

Das Schwesterteam von Red Bull hat eine enttäuschende Saison hinter sich. Nach dem 6. Platz in der Konstrukteuren-Wertung 2021 rutschte AlphaTauri zuletzt auf den zweitletzten Platz ab. Pierre Gasly hat das Team verlassen, sein Cockpit übernimmt der 28-jährige Nyck de Vries, der in der letzten Saison in Monza sein erstes Formel-1-Rennen absolvierte.

Fahrer: Yuki Tsunoda und Nyck de Vries

Yuki Tsunoda und Nyck de Vries Motor: Honda RBPT

Honda RBPT Resultat 2022: Team 9., Gasly 14., Tsunoda 17.

Williams FW45 🇬🇧

Das notorische Verliererteam wird auch in dieser Saison vom Partnerteam Mercedes mit einem Motor ausgestattet. In vier der letzten fünf Saisons war das Traditionsteam aus Grossbritannien Letzter der Konstrukteuren-Wertung. Auch in diesem Jahr werden die beiden Williams wohl regelmässig am Ende der Rangliste zu finden sein – obwohl der Letztplatzierte der vergangenen Saison Nicholas Latifi durch Neuling Logan Sargeant ersetzt wird.