Sport

Fussball

7 Dinge, die beim Saisonstart der Super League auffielen



Super League, 1. Runde Sa: Basel – St.Gallen 1:2 (0:0)

Sa: Luzern – Xamax 0:2 (0:1)

So: YB – GC 2:0 (0:0)

So: Sion – Lugano 1:2 (0:2)

So: Zürich – Thun 2:1 (1:0)

Bild: KEYSTONE

7 Dinge, die uns beim Saisonstart der Super League aufgefallen sind

Endlich wieder Fussball! Nach beinahe ewig langen sechs Tagen des Wartens seit dem WM-Final geht's in der Super League um den Meistertitel 2019. Das sind die Geschichten der ersten Runde.

Sion-Slapstick

Dragan Mihajlovic vom @FCLugano1908 erzielt gegen Sion aus fast 80 Metern das 1:0. #srffussball pic.twitter.com/Nmyd2BrJam — SRF Sport (@srfsport) 22. Juli 2018

Keine vier Minuten sind im Tourbillon vorbei, da kassiert der 20-jährige Anthony Maisonnial in seinem ersten Pflichtspiel für den FC Sion ein stinkfaules Ei. Das SRF misst, dass der Befreiungsschlag von Dragan Mihajlovic 82,5 Meter lang in der Luft ist, ehe er sich hinter dem Keeper der Walliser ins Netz senkt. Am Ende verliert Sion gegen Lugano 1:2.

Kein VAR

bild: srf

An der WM in Russland hat der Videoschiedsrichter sich auch bei Skeptikern viel Goodwill erarbeitet. In der Super League gibt es ihn (noch) nicht – und schon gibt's deshalb Ärger. GC wird bei YB ein Penalty verweigert. Er hätte beim Stand von 0:0 das Spiel in andere Bahnen lenken können. So fliegt wenig später GC-Spieler Souleyman Doumbia mit Gelb-Rot vom Platz, was den Hoppers das Genick bricht. Sie unterliegen dem Meister mit 0:2. Ein Resultat, das mit einem VAR womöglich anders ausgefallen wäre.

Xamax in Gelb

Bild: KEYSTONE

Aufsteiger Neuchâtel Xamax startet mit einem 2:0-Auswärtssieg in Luzern mit einem veritablen Coup. Gemeinsam mit YB tragen die Xamaxiens damit das «Maillot Jaune» des Leaders. Klassisch Schwarz-Rot gestreift steht ihnen trotzdem hundert Mal besser.

Umfrage Was hältst du von Xamax' Auswärtstrikots? 😍 Allez Xamax!

🤔 Je ne sais pas.

😖 Mais nooon!

Abstimmen 2 Votes zu: Was hältst du von Xamax' Auswärtstrikots? 0% 😍 Allez Xamax!

0% 🤔 Je ne sais pas.

0% 😖 Mais nooon!

Zeidlers Handschlag

Mit dem 2:1-Sieg in Basel gelingt dem neuen Trainer des FC St.Gallen der Saisonstart perfekt. Peter Zeidler gilt auch als einer, der nicht nur fachliche, sondern auch menschliche Qualitäten hat. Das stellt er im «Joggeli» unter Beweis:

Die von uns sehr geschätzte Bildagentur @freshfocus hat die Szene übrigens eingefangen. #rotblaulive pic.twitter.com/6sjldpXvvy — Samuel Waldis (@samswald) 21. Juli 2018

Luzerns Rasen

Hat der Platzwart seine Sommerpause verlängert oder soll dieser Flickenteppich einen Camouflage-Effekt darstellen?

bild: srf

Eröffnungsfeier

Seltsamerweise ist der Meisterpokal nicht beim Titelverteidiger YB im Stadion, sondern wird vor der Partie zwischen dem FCB und dem FCSG in Basel präsentiert. Mit Marc Zellweger und Massimo Ceccaroni sind es zwei Kultfiguren der beteiligten Klubs, die den «Kübel» bringen:

Bild: KEYSTONE

Der Kommentar der Muttenzerkurve zur Eröffnungsfeier der Super League:

Bild: KEYSTONE

Sascha Ruefers Fazit

Der SRF-Mann hat vielleicht ein bisschen wenig Ferien gehabt, vor einer Woche kommentierte er ja noch den WM-Final in Moskau. Er sagt zur Tabelle tatsächlich:

«Nach der ersten Runde alles andere als übersichtlich. Aber gewisse Tendenzen zeichnen sich doch ziemlich deftig ab.»

So sehen diese sich ziemlich deftig abzeichnenden Tendenzen in Zahlen aus:

tabelle: srf

Geiler Science Porn aus der scharfen Welt der Wissenschaft

Diese Kellnerin hätte er besser nicht begrapscht Video: watson/Lya Saxer

Abonniere unseren Daily Newsletter

Alle Leser-Kommentare