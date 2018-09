Alle Tore und Highlights der internationalen Topligen

Sport

Coutinho bringt Barça mit Traumtor in Führung – herrliches Seitfallzieher-Tor in Italien

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der europäischen Topligen aus England, Deutschland, Italien und Spanien.

Bundesliga

Bundesliga, 5. Runde Düsseldorf – Leverkusen 1:2 (0:0)

20:30 Uhr:

Mönchengladbach – Frankfurt

Dortmund – Nürnberg

Mainz – Wolfsburg

Leipzig – Stuttgart



Am letzten Donnerstag feierte Leverkusen in der Europa League nach einem 0:2-Rückstand beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad noch einen 3:2-Erfolg. Seither läuft es der Mannschaft: Nach Mainz daheim wurde in der Bundesliga auch das überzeugend in die Saison gestartete Düsseldorf geschlagen.

Kevin Volland schoss in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit die beiden Tore. Düsseldorf erzielte den Anschlusstreffer erst in der 94. Minute. (sda)

Das Telegramm:

Fortuna Düsseldorf - Leverkusen 1:2 (0:0)

40'046 Zuschauer.

Tore: 50. Volland 0:1. 60. Volland 0:2. 94. Hennings (Foulpenalty) 1:2.

tabelle: srf

Primera Division

Primera Division, 6. Runde​ 20 Uhr:

Bilbao – Villarreal

Leganes – Barcelona

22 Uhr:

Sevilla – Real Madrid

Valencia – Celta Vigo



Philippe Coutinho bringt den FC Barcelona gegen Leganes mit diesem Hammertor bereits nach 12 Minuten in Führung:

Serie A

Serie A, 6. Runde 19 Uhr:

Udinese – Lazio 1:2 (0:0) 21 Uhr:

Roma – Frosinone

Atalanta – Torino

Cagliari – Sampdoria

Genoa – Chievo

Juventus – Bologna

Napoli – Parma



Lazio Rom gewinnt auswärts bei Udinese dank Toren von Francesco Acerbi und Joaquin Correa mit 2:1. Das schönste Tor der Partie gehörte immerhin Udinese: Bram Nuytinck traf mit einem herrlichen Seitfallzieher.

Alle FIFA-Weltfussballer seit 1991

