Alle Tore und Highlights der internationalen Topligen

Bild: AP/AP

Debakel im Clasico: Barça demontiert Real – Granit Xhaka erzielt Traumtor

Deutschland

Bundesliga, 9. Runde Nürnberg – Frankfurt 1:1 (0:0) Leipzig – Schalke 0:0

Bremen – Leverkusen 0:1*

Nürnberg – Eintracht Frankfurt 1:1 (0:0).

42'154 Zuschauer.

Tore: 78. Zrelak 1:0. 92. Haller 1:1.

Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Fernandes.

Nach den Siegen gegen Hannover, Hoffenheim und Düsseldorf musste Ex-YB-Coach Adi Hütter mit Frankfurt wieder einmal mit geteilten Punkten Vorlieb nehmen. Dass ausgerechnet Aufsteiger Nürnberg der in Form gekommenen Eintracht Paroli bieten konnte, war im Vorfeld kaum zu erwarten gewesen. In den letzten vier Spielen hatte Nürnberg nur einmal gepunktet, und war gegen RB Leipzig (6:0) und Borussia Dortmund (7:0) gar gröber unter die Räder gekommen.

Frankfurt seinerseits hätte nach der 7:1-Gala gegen Düsseldorf vom vergangenen Freitag allen Grund gehabt, mit breiter Brust anzutreten. Letztlich mussten Adi Hütters Spieler gar mit dem Unentschieden zufrieden sein. Eine Antwort auf Nürnbergs 1:0 durch Adam Zrelak fand der Cupsieger erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Der 24-jährige Franzose Sébastien Haller verwandelte eine mustergültige Flanke von Danny da Costa.

RB Leipzig - Schalke 0:0

41'939 Zuschauer.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Schalke mit Embolo (bis 89.).

Schalke wartet nach der 9. Bundesliga-Runde weiter auf den dritten Sieg. Dem Champions-League-Teilnehmer gelang mit dem 0:0 in Leipzig aber immerhin ein Achtungserfolg.

Das torlose Remis war ein logisches Resultat angesichts der seltenen Offensivaktionen der beiden Mannschaften. An der Defensive liegt es nicht, dass Schalke nur den 15. Platz belegt. Es ist der Sturm, der seit Saisonbeginn nicht auf Touren kommt. Eine der wenigen Torchancen der Gäste hatte Breel Embolo. Der Schweizer Internationale setzte nach einer halben Stunde einen Kopfball freistehend im Fünfmeterraum neben das Tor.

England

Premier League, 10. Runde Burnley – Chelsea 0:4 (0:1) Crystal Palace – Arsenal 2:2 (1:0) Manchester United – Everton 2:0*



Crystal Palace – Arsenal 2:2 (1:0)

Tore: 45. Milivojevic (Foulpenalty) 1:0. 51. Xhaka 1:1. 56. Aubameyang 1:2. 82. Milivojevic (Foulpenalty) 2:2.

Bemerkungen: Arsenal mit Xhaka und Lichtsteiner (ab 46.).

Die Siegesserie von Arsenal ist gerissen. Die Gunners gaben nach zuletzt elf gewonnen Partien, darunter sieben in der Premier League, wieder einmal Punkte ab. Beim 2:2 bei Crystal Palace stand Granit Xhaka im Mittelpunkt.

Zum zweiten Mal half Xhaka als Linksverteidiger in der Abwehr aus. Seine zwei besten Szenen hatte er in seinem 80. Premier-League-Spiel aber in der Offensive. In der 52. Minute zirkelte er einen Freistoss von der linken oberen Strafraumecke herrlich zum Ausgleich ins Lattenkreuz. Es war sein fünfter Treffer in der englischen Meisterschaft und der zweite in dieser Saison mit einem direkten Freistoss. Nur vier Minuten nach dem Traumtor führte sein Corner zum 2:1 von Pierre-Emerick Aubameyang.

Im eigenen Strafraum war Xhaka hingegen glücklos. Sein ungeschicktes Eingreifen gegen Wilfried Zaha führte zum Penalty in der 83. Minute, den Luka Milivojevic sicher verwertete. Der Serbe hatte kurz vor der Pause schon das 1:0 mittels Elfmeter erzielt. Durch die Punktverluste hat Arsenal nun vier Zähler Rückstand auf Leader Liverpool.

Burnley – Chelsea 0:4 (0:1)

21'430 Zuschauer.

Tore: 22. Morata 0:1. 57. Barkley 0:2. 62. Willian 0:3. 92. Loftus-Cheek 0:4.

Den zweiten Platz belegt Chelsea, das in Burnley mit 4:0 gewann. Bei den Londonern tragen sich dabei vier verschiedene Torschützen in die Skorerliste ein.

Spanien

Primera Division, 10. Runde​ FC Barcelona – Real Madrid 5:1 20.45 Uhr:

FC Sevilla – Huesca

Barcelona - Real Madrid 5:1 (2:0)

93'265 Zuschauer.

Tore: 11. Coutinho 1:0. 30. Suarez (Foulpenalty) 2:0. 50. Marcelo 2:1. 75. Suarez 3:1. 83. Suarez 4:1. 87. Vidal 5:1.

Real Madrid hat eine weitere schmerzhafte Niederlage kassiert. Die Madrider unterlagen im 238. Clasico beim FC Barcelona mit 1:5. Luis Suarez schoss drei Tore.

Real Madrid bäumte sich nach der Pause auf. Der formschwache Champions-League-Sieger zeigte eine halbe Stunde lang, was noch alles in ihm steckt. Er setzte Barcelona vor über 90'000 Zuschauern gewaltig unter Druck, kam durch Marcelo in der 50. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer und hatte danach mehrere gute Chancen zum Ausgleich.

In der 56. Minute traf Luka Modric nur den Pfosten, noch bevor in der Schlussviertelstunde Luis Suarez mit einem Doppelpack und der eingewechselte Arturo Vidal den Kantersieg perfekt machten. Höher hatte Real Madrid letztmals im November 2010 gegen Barcelona verloren.

Zum ersten Mal seit 2009 fand ein Clasico ohne Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi statt. Ronaldo schoss am Samstag zwei Tore für seinen neuen Klub Juventus Turin, während Messi mit gebrochenem Arm das Spiel auf der Tribüne verfolgte. Der Argentinier wurde nicht allzu sehr vermisst. Die Katalanen kombinierten sich immer wieder mit Leichtigkeit durch die Reihen der oft in der Verteidigung überforderten Gäste. Vor allem in der ersten Halbzeit war Barcelona deutlich besser und führte durch die Tore von Coutinho (11.) und Suarez (30.), der einen selbst provozierten Penalty verwertete, eher zu knapp mit 2:0.

Für Julen Lopetegui dürfte damit die Zeit als Trainer von Real Madrid schon nach wenigen Monaten zu Ende gehen. Der 52-jährige Baske war als Nationaltrainer Spaniens unmittelbar vor der WM entlassen worden, weil er sich frühzeitig und hinter dem Rücken der Verbandsbosse mit Real Madrid geeinigt hatte. Nun geriet er mit dem zuletzt dreifachen Champions-League-Sieger in eine monumentale Krise. Den letzten Sieg in der Meisterschaft feierte Real Madrid am 22. September gegen Espanyol Barcelona. Seither verlor es fünf der letzten sechs Partien und erzielte dabei nur zwei Treffer.

Italien

Serie A, 6. Runde Sassuolo – Bologna 2:2 (1:1) Cagliari – Chievo Verona 2:1 (1:0) Genoa – Udinese 2:2 (1:0) SPAL – Frosinone 0:3 (0:1) Milan – Smapdoria Genoa 0:0* 20.30 Uhr:

Napoli – Roma

Spielberichte folgen nach Napoli – Roma.

(abu/sda)

