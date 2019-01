Sport

Super League: Kevin Mbabu ist der beste Super-League-Spieler des Jahres



SFL Award Night 2019, die wichtigsten Auszeichnungen Bester Spieler Super League: Kevin Mbabu Bester Trainer: Gerardo Seoane Bester Youngster: Djibril Sow Bester Spieler Challenge League: Miroslav Stevanovic

Bild: KEYSTONE

Mbabu ist der beste Super-League-Spieler des Jahres – das sind die weiteren Auszeichnungen

In Luzern hat die Swiss Football League am Abend ihre Besten des Jahres 2018 ausgezeichnet. Vor dem Rückrundenstart am Wochenende gab's für diese Akteure schon etwas zu feiern:

Bester Spieler der Super League

Die Nominierten:

Guillaume Hoarau, YB

Kevin Mbabu, YB

Raphael Nuzzolo, Xamax​

Der Sieger: Bild: KEYSTONE

Der Sieger 2017: Michael Lang, Basel

Bester Trainer

Die Nominierten:

Ludovic Magnin, Zürich

Marc Schneider, Thun

Gerardo Seoane, YB​

Der Sieger: Bild: KEYSTONE

Der Sieger 2017: Murat Yakin, Schaffhausen

Wahl-Modalitäten Zur Wahl standen Spieler und Trainer, welche das ganze Kalenderjahr 2018 oder mindestens die zweite Jahreshälfte in einer der beiden Schweizer Ligen absolviert haben. Deshalb war beispielsweise YB-Meistertrainer Adi Hütter, der die Berner im Sommer verliess, nicht nominiert. Die Preisträger wurden durch die Captains und Trainer aller SFL-Teams, Coaches der Nachwuchs-Nationalteams und Sportjournalisten bestimmt. Beim schönsten Tor konnten auch Fans mitwählen, das Dream Team der Super League wurde einzig von den Spielern erkoren.

Bester Youngster

Die Nominierten:

Kevin Rüegg, Zürich

Djibril Sow, YB

Bastien Toma, Sion​

Der Sieger: Bild: KEYSTONE

Der Sieger 2017: Dimitri Oberlin, Basel

Bester Spieler der Challenge League

Die Nominierten:

Miguel Castroman, Schaffhausen

Miroslav Stevanovic, Servette

Sébastien Wüthrich, Servette​

Der Sieger: Bild: KEYSTONE

Der Sieger 2017: Raphael Nuzzolo, Xamax

Die Dream Teams von Super League und Challenge League

Das Tor des Jahres

Nominiert waren Luzerns Simon Grether und Basels Taulant Xhaka für Gewaltsschüsse aus der Distanz sowie YB-Stürmer Guillaume Hoarau für eine akrobatische Flugeinlage.

Der Sieger: Guillaume Hoarau Video: YouTube/SwissFootballLeague

(cma/ram/sda)

