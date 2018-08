Schär verursacht Penalty bei Debüt: Newcastle verliert gegen Chelsea

Sport

Schär verursacht Penalty: Newcastle unterliegt Chelsea



Premier League, 3. Runde Watford – Crystal Palace 2:1 (0:0) Fulham – Burnley 4:2 (3:2) Newcastle – Chelsea 0:1 (0:0)

Bild: AP/PA

So hat sich Fabian Schär sein Debüt in der Premier League sicherlich nicht vorgestellt. Im dritten Saisonspiel kam er erstmals für Newcastle zum Einsatz. In der Fünferkette schlug der Schweizer sich gegen Chelsea lange gut.

Doch am Ende trägt er eine Mitschuld daran, dass es eine Niederlage absetzt. Denn in der 76. Minute fällt Schär einen Gegner im eigenen Strafraum. Den fälligen, streng gepfiffenen Penalty verwertet Eden Hazard zum 0:1.

Newcastle schöpft zwischenzeitlich nochmals Hoffnung. Joselu, der spanische Stürmer, gleicht die Partie wenige Minuten vor dem Ende wieder aus. Doch Chelsea ist in der Lage, nochmals zu reagieren. Am Ende ist DeAndre Yedlin der Unglücksrabe, der den Ball zum 1:2 ins eigene Tor spediert.

