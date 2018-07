Sport

Fussball

FCB heute nicht im Free-TV – wo du in dieser Saison Champions League sehen kannst



Bild: Manuel Lopez

Champions League jeden Abend auf SRF – das ist Geschichte. Neu hält der Bezahlsender Teleclub die Rechte an der Königsklasse. Der Quali-Auftakt des FC Basel bei PAOK Saloniki heute Abend wird nicht im Free-TV übertragen, aber die Schweizer Fussball-Fans müssen nicht schwarz sehen. An ihren TV-Gewohnheiten müssen sie vorerst nur wenig ändern.

Heute beginnt aus Schweizer Sicht die neue Champions-League-Saison. Der FC Basel muss im Hinspiel der 2. Qualifikations-Runde beim griechischen Vizemeister PAOK Saloniki ran. Wer am Abend aber SRF einschaltet, kriegt trotzdem kein Fussball zu sehen. Weil die Rechte für Champions und Europa League neu beim Bezahlsender Teleclub liegen, gibt's den FCB-Auftritt in Griechenland (19.30 Uhr, Teleclub) nur im Pay-TV zu sehen.

Überhaupt müssen sich die Europacup-Fans in dieser Saison umgewöhnen. SRF überträgt nur noch an 31 Abenden, jeweils eine Champions-League-Partie am Mittwoch und ein Europa-League-Spiel am Donnerstag.

Die Schweizer Klubs im Europacup:

Wer auch am Dienstag noch Champions League sehen will, muss auf Teleclub umsteigen. Ein Abo ist aber nicht zwingend: Auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zeigt der Bezahlsender ab der Gruppenphase jeweils am Dienstag ein Champions-League-Spiel im Free-TV. Auch das Quali-Rückspiel zwischen dem FCB und PAOK wird auf Teleclub Zoom übertragen. Nur wer kein Spiel verpassen will, muss ein Abo lösen.

Allzu viel ändert sich für den TV-Konsumenten also nicht. Herr und Frau Fussball-Schweizer müssen nur wissen, wohin sie wann zappen müssen. Was wo zu sehen ist, in der Übersicht:

Champions-League-Quali

Teleclub

Überträgt sämtliche Spiele mit Schweizer Beteiligung (FC Basel).

Das heutige Hinspiel des FCB gegen PAOK Saloniki in der 2. Quali-Runde wird nur im Pay-TV gezeigt.

Das Rückspiel am 1. August läuft auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom.

SRF

Überträgt kein Spiel.

Bild: KEYSTONE

Champions-League-Playoffs

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV alle 12 Spiele.

SRF

Überträgt jeweils ein Spiel am Mittwoch (22. August und 29. August). Von YB (und evtl. Basel) wird also sicher entweder das Hin- oder das Rückspiel gezeigt.

Bild: KEYSTONE

Champions League

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV alle 125 Spiele.

Jeweils ein Dienstagsspiel ist auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zu sehen.

Der Champions-League-Final wird exklusiv auf Teleclub Zoom gezeigt.

SRF

Überträgt ein Spiel pro Runde am Mittwoch.

Für Dienstagsspiele hat das SRF keine Rechte, selbst wenn sich eine (oder zwei) Schweizer Mannschaft(en) für die Gruppenphase qualifizieren sollte(n).

In allen drei Sprachregionen (Deutschweiz, Romandie, Tessin) muss neu dasselbe Spiel gezeigt werden.

Bild: EPA/EFE

Europa-League-Quali und -Playoff

Teleclub

Überträgt die Spiele des FC Basel, falls dieser in der Champions-League-Quali scheitert.

SRF

Überträgt die Heimspiele des FC Luzern und des FC St.Gallen. Die Rechte für die Auswärtsspiele könnten bei den Gegnern der Schweizer Klubs besorgt werden.

Bild: KEYSTONE

Europa League

Teleclub

Überträgt via Swisscom TV alle 205 Spiele, davon 190 exklusiv.

Jeweils ein Spiel ist auf dem frei empfangbaren Kanal Teleclub Zoom zu sehen.

SRF

Überträgt bis und mit Final ein Spiel pro Runde. Spielen mehrere Schweizer Klubs in der Gruppenphase, darf pro Spieltag nur eine Partie gezeigt werden.

Bild: KEYSTONE

50 Jahre Frauenfussball in der Schweiz Video: srf

