Nicht Emilys Hände, aber sie hat damit zu tun. Bild: http://www.imago-images.de/

Hopp Schwiiz Kanada

Warum wir Kanada zu unserem Zweit-Team an der WM erkoren haben

An der Fussball-WM gehört unser Herz selbstverständlich der Schweizer Nationalmannschaft. Ehrensache. Doch in einer Ecke des Herzens hat es noch genügend Platz für ein Zweit-Team. In Katar ist das für uns: Underdog Kanada.

Italien hat eine lange Geschichte darin, das Lieblingsteam sehr vieler Schweizerinnen und Schweizer zu sein. Doch die «Squadra Azzurra» fehlt an der WM 2022 in Katar (woran die Schweiz mitschuldig ist, hat sie doch die Qualifikationsgruppe, in der beide Teams waren, für sich entschieden).

Wer soll also das Zweit-Team neben der Schweizer Nationalmannschaft sein? Wem sollen wir noch die Daumen drücken?

Für uns bei watson ist der Fall so klar wie die Sonne über Katars Wüstensand: Kanada.

Seit vielen Jahren schon bringt uns unsere kanadische Videoredaktorin Emily die Unterschiede der beiden Länder näher. Und sorgt mit ihren Videos der Serie «Emily National» zugleich dafür, dass wir Schweizer mehr über Kanada erfuhren, als es uns jeder Geografie-Lehrer hätte beibringen können.

Die kanadische Nationalhymne auf Schweizerdeutsch Video: watson/Emily Engkent

Im Gegenzug lernte sie jassen, Alphorn spielen und Schwiizertütsch. Manche behaupten gar, man verstehe Emily mittlerweile besser als unseren Haus-Walliser Sergio. Das ist natürlich eine glatte Lüge und wir würden es im Zusammenhang mit einem Fussball-Weltanlass ohnehin niemals wagen, einen Walliser zu kritisieren. Es ist schliesslich gut möglich so gut wie sicher, dass Sergio eines Tages FIFA-Präsident wird.

Weil das Wallis noch – ich betone: noch! – kein WM-Team stellt (Wales ≠ Wallis), wurde es doch Kanada. Wir können mit unserem Support nicht nur Emily etwas zurückgeben, sondern uns auch viele, viele Jahre später für Céline Dions Sieg für die Schweiz am Eurovision Song Contest bedanken. Das war 1988 und ist so lange her, dass der Gesangswettkampf noch nobel «Grand Prix Eurovision de la Chanson» hiess.

«Ne partez pas sans moi» – gesungen von Céline Dion, getextet von Nella Martinetti. Video: YouTube/juan8969

Wird Kanada in Katar Weltmeister? Die Chancen sind, nett formuliert, eher gering. Andere würden sagen: Völlig ausgeschlossen. Belgien, Kroatien und Marokko heissen in dieser Reihenfolge die Gegner der Gruppe F.

Aber der Glaube kann Berge versetzen. Und davon hat es nicht nur in der Schweiz viele, sondern auch in Kanada. Die Ahornblätter haben womöglich nicht das Potenzial, Katar mit dem WM-Pokal in der Hand zu verlassen. Dafür sind sie unser Aussenseiter der Herzen.

Wir werden also im Vorfeld und während des Turniers stets auch einen Blick auf unser Zweit-Team werfen. Der kanadische Nationalspieler Liam Millar vom FC Basel erklärt uns im Interview, wie die Mannschaft auftreten möchte. Kanadas Ex-Nationalspieler Daniel Imhof, lange beim FC St.Gallen und dem VfL Bochum, kramt für uns in seinen Erinnerungen. Wir stellen die wichtigsten Akteure der Mannschaft vor – und natürlich begleiten wir Emily beim Mitfiebern.

Darum gilt, was viele von uns schon als Schüler auf dem Pausenplatz gerufen haben: Hopp Schwiiz Kanada!