Trainer Yakin verriet am Tag vor dem Spiel einige Details seiner Aufstellung. So ist klar, dass mit Yann Sommer die Nummer 1 im Schweizer Tor stehen wird. Er war zuletzt wegen einer Fussverletzung ausgefallen, konnte aber gegen Ghana 90 Minuten spielen und ist fit.



Dazu kündigte Yakin an, Xherdan Shaqiri von Beginn an zu bringen. Dem kreativen Offensivspieler fehlt die Spielpraxis, weil er in den USA engagiert ist und seine Saison bereits Anfang Oktober endete.



Das ist die mögliche Startelf:

Bild: watson

Offen scheint vor allem die Frage, wer links aussen stürmt: Noah Okafor oder Ruben Vargas.