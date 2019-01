Timo Meier mit zwei Assists – Kanterniederlagen für Hischier, Niederreiter und Malgin

Meier prügelt Gegner in die Kabine – Hischier und Fiala treffen

San-Jose-Stürmer Timo Meier macht für einmal nicht mit Skorerpunkten auf sich aufmerksam, sondern mit einer Fünf-Minuten-Strafe wegen eines Faustkampfs. Meier gewinnt seinen ersten in der NHL registrierten Fight gegen Minnesotas Greg Pateryn. Dieser muss mit einer blutenden Wunde am Kopf in der Kabine behandelt werden.

Einen weiteren Skorerpunkt fügt Meier an diesem Abend nicht zu den bislang 33 auf seinem Konto hinzu. Dennoch gewinnen die Sharks mit 4:0 und damit das fünfte Spiel in Folge.

Kevin Fiala …