Sport

Roger Federer

Roger Federers 18-jährige Reise vom ersten zum 100. Turniersieg



Bild: AP

Roger Federers 18 Jahre dauernde Reise vom ersten zum 100. Turniersieg

Roger Federer knackt in Dubai eine historische Marke: Er gewinnt seinen 100. Titel auf der Profitour. Im Final besiegt Federer den Griechen Stefanos Tsitsipas 6:4, 6:4.

6601 Tage oder 18 Jahre und einen Monat nach seinem ersten ist Roger Federer zu seinem 100. Turniersieg gekommen. Die Premiere feiert er am 4. Februar 2001 in Mailand dank einem Sieg gegen den Franzosen Julien Boutter.

«Das war eine lange, wunderbare Reise.»

Bild: EPA ANSA

Den 10. Titel holte er zweieinhalb Jahre später. Ab dann ging die Titeljagd rasant vonstatten. Die nächsten 20 sicherte er sich in weniger als zwei Jahren – den 20. im September 2004 mit einem 6:0, 7:6, 6:0 gegen Lleyton Hewitt beim US Open, den 30. im Juli 2005 in Wimbledon gegen Andy Roddick.

2006 ein Dutzend Turniersiege

Im Schnitt gewann Federer seit der Premiere in Mailand alle zwei Monate eine Trophäe. Nur in einer Saison – 2016, als er nach Wimbledon das Tennis-Jahr verletzt abbrechen musste – blieb er ohne Titel. In diese Zeitspanne fällt auch seine längste Durststrecke: Sie dauerte von November 2015 bis Januar 2017 und endete mit dem Gewinn des Australian Open, seinem 89. Titel.

Sein einträglichstes Jahr hatte Federer 2006, als er zu zwölf Turniersiegen kam, obwohl er vier Finals gegen Rafael Nadal verlor, darunter Dubai und das French Open, das einzige Major, das er in jener Saison nicht für sich entschied.

Alle Grand-Slam-Titel Federers

Turniersiege in 19 Ländern

Am öftesten war Federer in Basel und Halle erfolgreich (je 9 Titel). In Dubai gewann er heute zum achten Mal und zum 71. Mal auf einem Hartplatz.

«Mit dem 100. Turniersieg ist definitiv ein Traum in Erfüllung gegangen.»

In 19 verschiedenen Ländern sammelte er seine 100 Turniersiege. Am erfolgreichsten war er in den USA, wo er 22 Titel errang.

Knackt er auch noch Connors Rekordmarke?

Dass er die meisten seiner Erfolge bei den ganz grossen Anlässen feierte, macht das Erreichen der 100er-Marke noch bemerkenswerter. Nicht mal die Hälfte aller Titel gewann er auf 250er- und 500er-Stufe. 53 Titel feierte er bei Grand Slams, an den ATP Finals oder bei Masters-1000-Turnieren.

Bild: AP

Als zweiter Spieler in der Open Era (seit 1968) hat Federer die 100er-Marke erreicht. Er liegt 20 Titel vor Rafael Nadal und 27 vor Novak Djokovic. Der einzige, der noch besser dasteht als der Basler, ist Jimmy Connors. Der Amerikaner, der noch bis 1996 vereinzelt auf der Tour spielte, gewann 109 Titel (zwischen 1972 und 1988).

«Ich bin glücklich, dass ich gesund bin und von meinem Team so gut unterstützt werde. Die 109 Siege von Connors sind nicht mein Ziel. Es geht nicht darum, jeden Rekord zu besitzen.»

Seinen 100. Titel feierte Connors 1983 beim US Open, es war als 31-Jähriger sein achter und letzter Major-Triumph. 14 seiner Titel gewann er als über 30-Jähriger. Federer, der 20-fache Grand-Slam-Sieger, hat in Dubai den 33. Erfolg als Ü30-Spieler errungen. (ram/sda)

Wieder die Nummer 4 In der Weltrangliste stösst Roger Federer am Montag wieder auf Platz 4 vor. Er überholt Kei Nishikori, Kevin Anderson und Juan Martin Del Potro. Stefanos Tsitsipas stürmt erstmals und als erster Grieche überhaupt in die Top-Ten auf Platz 10.

Welches ist dein prägendstes Federer-Erlebnis?

Teile es in der Kommentarspalte unten!

Federers 100 Turniersiege

Roger Federer vs. Micky Maus: Das Dance-Off Video: srf

Abonniere unseren Newsletter