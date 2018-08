Sport

US Open im Liveticker: Stan Wawrinka vs. Ugo Humbert



Die Schweizer an den US Open Stan Wawrinka – Ugo Humbert 7:6 4:6 6:3 7:5 Jil Teichmann – Kaia Kanepi 4:6 3:6

Kanepi zu stark für Teichmann – Wawrinka trotzt Humbert und der Hitze

Stan Wawrinka steht am US Open in New York in der 3. Runde. Der 33-jährige Waadtländer gewann das Duell gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert (ATP 139) in 3:20 Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5.

Halep-Bezwingerin Kanepi zu stark für Teichmann

Als letzte Vertreterin von Swiss Tennis scheitert Jil Teichmann am US Open in New York. Die 21-Jährige aus dem Berner Seeland verliert ihre Partie der 2. Runde gegen Kaia Kanepi aus Estland 4:6, 3:6.

Teichmann lieferte sich mit der 33-jährigen Estin einen über weite Strecken ausgeglichenen Kampf, in dem der bessere Aufschlag und das druckvollere Spiel von der Grundlinie den Ausschlag zugunsten Kanepis gaben. Die Nummer 44 der Welt, die alle drei Breakchancen Teichmanns zunichte machte, hatte in der 1. Runde sensationell die Weltnummer 1 Simona Halep ausgeschaltet.

Trotz der Niederlage darf Teichmann (WTA 168) mit ihrem Auftritt in New York zufrieden sein. Erstmals überhaupt schaffte sie an einem Grand-Slam-Turnier die Qualifikation für das Hauptfeld, dank dem Einzug in die 2. Runde sicherte sich die vorwiegend in Barcelona lebende und trainierende Linkshänderin 93'000 Dollar Preisgeld und 70 Punkte im WTA-Ranking.

Wawrinka trotzt Humbert und der Hitze

Stan Wawrinka steht am US Open in New York in der 3. Runde. Der 33-jährige Waadtländer gewann das Duell gegen den französischen Qualifikanten Ugo Humbert (ATP 139) in 3:20 Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5.

Bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad auf dem Grandstand, dem drittgrössten Platz der Anlage in Flushing Meadows, wechselten sich bei Wawrinka Hochs und Tiefs ab. Eine Schwächephase kostete den US-Open-Sieger von 2016 den zweiten Satz. Nachdem er 3:1 geführt hatte, verlor er sechs der nächsten sieben Games, ehe Wawrinka mit einem Rebreak zum 1:1 im dritten Durchgang wieder zurück in die Spur fand.

Welche drei Emojis würdest du verwenden, um deine heutige Partie zu beschreiben, wurde Stan Wawrinka noch im Platzinterview gefragt. Der Schweizer überlegte kurz und war sich danach sicher: Die Sonne, das schwitzende aber erleichterte Smiley und ein Herz für die Fans.

Stan asked what three emojis he'd use to sum up this match...lol... he chose 🌞😰❤️….. #Wawrinka 😂 #USOpen pic.twitter.com/xPISWAnVmt — Tennis Inside Out (@TennisInsideOut) 29. August 2018

In der 3. Runde spielt Wawrinka gegen Milos Raonic (ATP 24). (zap/sda)

Der Liveticker zum Nachlesen:

Ticker: 29.08.18 Wawrinka - Humbert

Das Hut-Interview mit Stan Wawrinka Video: watson/Angelina Graf

