Ski live: Riesenslalom in Mont-Tremblant in Ticker und TV

Alpine Skiing: PwC Tremblant World Cup Dec 6, 2025 Mont-Tremblant, Quebec, CANADA Camille Rast of Switzerland during the PwC Tremblant alpine skiing World Cup at Mont-Tremblant Ski Resort. Mont-Trembl ...
Camille Rast könnte im Riesenslalom erneut in die Top 5 fahren.Bild: www.imago-images.de

Rast überzeugt im 1. Lauf des Riesenslaloms – Robinson führt vor Slalom-Ass Ljutic

Die Neuseeländerin Alice Robinson führt beim ersten von zwei Riesenslaloms in Mont-Tremblant nach dem 1. Lauf. Camille Rast als beste Schweizerin ist im 6. Zwischenrang klassiert.
06.12.2025, 16:1606.12.2025, 18:32

Robinson ist auf bestem Weg, ihren überragenden Sieg von Copper Mountain zu bestätigen. Die 24-Jährige zeigte im Schneegestöber in der kanadischen Provinz Québec eine fehlerfreie Fahrt und führt nach halbem Pensum 33 Hundertstel vor der Kroatin Zrinka Ljutic und 49 Hundertstel vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin.

Camille Rast liegt mit 1,14 Sekunden Rückstand im 6. Zwischenrang. Auf das Podest fehlen der Walliserin 65 Hundertstel. Knapp zwei Sekunden langsamer als Robinson war Wendy Holdener auf Zwischenposition 16. Im 2. Lauf ebenfalls dabei sein werden Sue Piller (25.) und Simone Wild (29.). Vanessa Kasper verpasste die Top 30 um die Winzigkeit von drei Hundertsteln.

Das sagte Camille Rast nach dem schwierigen 1. Lauf.Video: SRF

In der Entscheidung nicht dabei sein wird die Österreicherin Julia Scheib. Die Führende in der Disziplinenwertung schied nach besten Zwischenzeiten im unteren Teil der Strecke aus. (nih/sda)

Schweizer neben dem Podest – Kriechmayr gewinnt vom Wind geprägten Super-G

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
