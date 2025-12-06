Rast überzeugt im 1. Lauf des Riesenslaloms – Robinson führt vor Slalom-Ass Ljutic
Robinson ist auf bestem Weg, ihren überragenden Sieg von Copper Mountain zu bestätigen. Die 24-Jährige zeigte im Schneegestöber in der kanadischen Provinz Québec eine fehlerfreie Fahrt und führt nach halbem Pensum 33 Hundertstel vor der Kroatin Zrinka Ljutic und 49 Hundertstel vor der Amerikanerin Mikaela Shiffrin.
Camille Rast liegt mit 1,14 Sekunden Rückstand im 6. Zwischenrang. Auf das Podest fehlen der Walliserin 65 Hundertstel. Knapp zwei Sekunden langsamer als Robinson war Wendy Holdener auf Zwischenposition 16. Im 2. Lauf ebenfalls dabei sein werden Sue Piller (25.) und Simone Wild (29.). Vanessa Kasper verpasste die Top 30 um die Winzigkeit von drei Hundertsteln.
In der Entscheidung nicht dabei sein wird die Österreicherin Julia Scheib. Die Führende in der Disziplinenwertung schied nach besten Zwischenzeiten im unteren Teil der Strecke aus. (nih/sda)
