Videos

Velo

Velofahrerin stürzt in Spalt einer Brücke in den USA



Schranken vor einer Brücke ergeben Sinn – wie diese Radlerin auf die harte Tour erfährt

Was machst du, wenn vor einer Klappbrücke die Schranken unten sind? Jedenfalls nicht das, was diese 37-Jährige am 4. Juli in Menasha im US-Bundesstaat Wisconsin getan hat.

Video: watson

Sada Bike: Es geht auch anders

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare