US-Präsident Trump verdoppelt Zoll auf chinesische Einfuhren auf 25 Prozent

Diese Frau könnte Trump zum Verhängnis werden

Die russische Agentin Maria Butina wurde am Wochenende verhaftet. Sie könnte der fehlende Mosaikstein in der Russland-Affäre sein.

Maria Butina ist wohl, was man gemeinhin als «femme fatale» bezeichnet. Die attraktive rothaarige Russin war ein häufiger Gast an Anlässen von konservativen Kreisen. Sie war auch für Aleksandr Torshin tätig, eine schillernde Figur im Dunstkreis von Wladimir Putin.

Torshin war Abgeordneter im Föderationsrat (eine Art russischer Ständerat). Er war in hoher Funktion in der russischen Zentralbank tätig – und er soll über beste Kontakte zur Mafia verfügen. 2016 wurde er in Spanien wegen …